Eccellenza. Pasquale Savio: “Domani partita decisiva”

Il Napoli United di Maradona jr è la prova del nove del Real Forio di Billone Monti. Le difficoltà di avvio di questo campionato di Eccellenza per la squadra del presidente Amato sono state un vero e proprio skill test. Ora, però, è arrivato il tempo di scrollarsi di dosso gli alibi e di fare sul serio. Di far vedere il livello di questo Real Forio e di mostrare che Billone Monti non aveva visto male. Ne abbiamo parlato con Pasquale Savio.

“Quella con l’Acerrana – ci ha detto uno dei volti simbolo di questo Real Forio – è stata una partita difficile perché è una buona squadra e noi l’abbiamo interpretata bene tant’è che nel primo tempo, forse, meritavamo qualcosa di più. Purtroppo, siamo andati sotto e ci sono stati i due episodi da rigore e abbiamo avuto la fortuna di riuscire a pareggiare nel finale, come già detto”.

Pasquale, un gol arrivato in pieno recupero e dedicato a Marco Castaldi

“Marco è un mio amico. Lo conosco da piccolo e vedere quello che gli è successo fa un sacco di dolore. Il gol, beh, sono episodi. Nel calcio, a volte, si riesce a dare quel che serve, altre volte, invece, capita di sbagliare come è successo a me con il Savoia, dove ho sbagliato e tutto questo fa parte del gioco”

C’è una coda velenosa di Acerrana-Forio ed è legata proprio al tuo gol che, secondo alcuni, era irregolare perché la tua posizione era di fuorigioco.

“Impossibile, non ho nessun dubbio. Ciro, il giocatore davanti a me in quel momento, la palla non l’ha toccata. Io mi ero posizionato per prendere, come poi è successo, la respinta del portiere la palla. Il difensore non si è accorto nessuno aveva toccato la palla e io sfruttato proprio il suo tocco. Quindi, sia chiaro, è impossibile che io potevo stare in fuorigioco.”

Domani arriva il Napoli United. Una gara importante e da tenere molto in attenzione.

“Si, la partita di domani è un po’ come l’ago della bilancia. Una cartina tornasole che ci dirà quale è il vero destino del Real Forio: siamo una squadra per le zone alte della classifica o, invece, siamo destinati a soffrire e restare nella zona bassa. E’ una partita di estrema importanza e sono convinto che ci faremo trovare pronti”

CALISE “LIBERATO”. “Finalmente! Da sabato – si legge nella nota ufficiale diffusa dal Real Forio – sarà possibile assistere alle nostre gare casalinghe allo stadio Calise. Ne abbiamo giocate già due di gare di campionato sul terreno amico quest’anno, ma senza il calore e l’amore dei nostri meravigliosi tifosi e ci siamo sentiti più poveri. Fortunatamente le giornate di squalifica da scontare sono terminate, e già sabato vi aspettiamo per scrivere assieme una meravigliosa storia. “