Eccellenza. Palmese nei play-off con la benedizione di…Papa

È ritornato ad allenare a Palma Campania subentrando a Guarracino, ex compagno di squadra e calciatore alle dipendenze di “Billone” Monti. Aldo Papa è riuscito a centrare la qualificazione ai play-off, riprendendo un canovaccio interrottosi al termine della stagione 2017/18. L’ex tecnico del Mondragone, a mini-campionato in corso, ha subito esordito con una vittoria, in un certo qual modo fondamentale perché conquistata contro l’Audax Cervinara che sulla carta aveva (ed ha) decisamente qualcosa in più in termini di qualità e esperienza. Papa non ha rivoltato la Palmese come un calzino, ha apportato delle variazioni che hanno consentito al complesso rossonero di ridurre il numero dei gol subiti. In effetti la Palmese non ne segna a caterve (undici dopo dieci partite, come quelli incassati) ma soprattutto nelle ultime partite ha mostrato una compattezza non indifferente, seguendo uno spartito ben chiaro. Audax Cervinara, Mariglianese e Montemiletto non erano avversarie facili. L’aver superato la concorrenza di Lioni, Città di Avellino e Montemiletto, chiudendo il girone D al terzo posto, può essere considerato il massimo da ottenere vista la caratura delle squadre che hanno preceduto i rossoneri (Audax e Mariglianese).

Due linee da quattro, la seconda punta (De Simone) alle spalle della prima punta Giuseppe Cozzolino. Un centravanti che in queste categorie ha un bel biglietto da visita da mostrare. «Forse non mi crederete, ma io questo ritorno l’ho sempre sognato», dichiarò Papa alle testate locali nel giorno in cui la società rossonera diede il benservito a Guarracino, richiamando in panchina chi a Palma Campania aveva lasciato un buon ricordo. «Questo è un torneo anomalo, ma allo stesso tempo bello ed entusiasmante – sottolineò il tecnico –.Ho una squadra giovane, ma ci sono elementi di esperienza che possono dare una mano a far crescere il gruppo, come ad esempio i fratelli Cozzolino».

COME GIOCA – Essendoci nel parco attaccanti anche Balzano, punta di un certo spessore, la Palmese in qualche occasione ha giocato anche con i tre davanti, con lo stesso Balzano e De Simone a supporto di Cozzolino. A centrocampo Todisco e Cozzolino S. al fianco di Cardone. Contro il Cervinara, il titolare è stato Bracale (al posto di Cardone). In difesa Doriano e Padovano i terzini, Cuomo e Taddeo i centrali. In porta Munao che contro l’Ischia ci ha giocato in D con le maglie di Turris e Aversa Normanna.

MENNELLA L’EX – A proposito di portieri. Prima di approfondire la disamina sui calciatori più rappresentativi del roster rossonero, va detto che l’ex della partita è Luigi Mennella che ha giocato nella Palmese in C/2 nella stagione 2001/02.

MERCATO “CALDO” – Alla ripresa dell’attività dopo l’annuncio del Comitato Campano (22 marzo), la società s’è messa all’opera rinforzando l’organico. I primi acquisti furono i fratelli Stefano e Giuseppe Cozzolino. Quest’ultimo è una punta completa, tecnicamente valida: nei professionisti ha militato con Lecce e Chievo in A. Cremonese, Como, Spal, Pro Patria e Potenza gli altri club “pro” in cui ha giocato il centravanti della Palmese che ha iniziato la stagione con il Nola: a settembre era in campo nell’amichevole disputata al “Mazzella”, terminata a reti inviolate. Il secondo colpo di mercato per importanza è sicuramente Angelo Balzano, cresciuto nelle fila dell’Avellino. Serie D a Torre del Greco e Fondi (con cui vinse il campionato). Ottaviano, Nola, Marcianise le tappe dilettantistiche campane. Il mediano Gaetano Bracale e il difensore Luca Cuomo sono stati gli acquisti più “alti” del mercato di riparazione: insieme raggiungono i quattro metri d’altezza. Bracale ha giocato in D con S.Anastasia e Acerrana, poi Sangennarese e Viribus Unitis, Vico Equense e Saviano, vincendo il campionato di Promozione. Il più giovane Cuomo (’97) è scuola Salernitana; Turris ed Ercolanese in D le prime esperienze, poi due campionati a Castel San Giorgio.