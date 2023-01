Eccellenza. Non basta la prestazione. Real Forio: servono gol e punti

L’importanza della gara? Non credo ci sia dubbio e non c’è da presentare. Le partite iniziano ad assottigliarsi, a diminuire e quindi bisogna essere ancora più concentrati e non ci possiamo permettere altri passi falsi.

Non possiamo più nasconderci dietro una prestazione, perché nonostante con il Napoli United sia stata perfetta dal punto di vista corale, così come a Pompei, non possiamo nasconderci dietro questo. Le ottime prestazioni non bastano. Bisogna fare qualcosa di più e domenica mi aspetto un gruppo di ragazzi e di persone che diano tutto.

Cos’è questo qualcosa in più a cui ti riferisci? Cosa manca al tuo gruppo?

Sotto il punto di vista della prestazione credo che siamo vicini a trovare quella quadra giusta di gioco però, appunto, il discorso è sempre uguale, avere quella voglia in più e quella fame di voler raggiungere l’obiettivo contro tutto e tutti e non focalizzarsi magari sul minimo errore, non focalizzarsi magari sull’arbitrato.

Siamo di fronte sempre a gente affamata, che magari farà di tutto e di più per raggiungere l’obiettivo come abbiamo visto anche domenica scorsa. Noi dobbiamo farlo di più, perché se lo fanno squadre che hanno un’altra classifica o comunque una tranquillità di classifica, noi dobbiamo metterci ancora di più.

Mi aspetto da parte della squadra un Forio perfetto. E perfetto non vuol dire che non bisogna sbagliare nulla, ma perfetto dal punto di vista dell’approccio alla gara, dal punto di vista della voglia e di non voler perdere. Un Forio perfetto che dimostri, perché è così e lo penso proprio seriamente, che non merita assolutamente questa classifica.

Questa è stata la settimana dell’infortunio di Cerase, a cui facciamo gli auguri di pronta guarigione. Altri?

“Ieri si è aggiunto Giuliano Castaldi e c’è anche Aiello che domenica scorsa aveva un problemino e non si è allenato. Purtroppo Io credo che siamo di fronte a un qualcosa di inspiegabile, perché tutto va anche a toccare quel surplus di prestazioni e di pressione mentale che comunque poi voi va a inficiare la parte fisica, perché è tutto collegato.

Le assenze ci attanagliano da quando sono arrivato a novembre, oltre a quelli che sono fermi da prima del mio arrivo, è un bollettino di guerra.

Per gli infortuni traumatici, come quello accaduto a Cerase, purtroppo puoi farci poco. Ora dobbiamo stringerci e dobbiamo essere tutti quanti uniti e, magari nelle difficoltà, unirsi di più per raggiunge qualcosa.

Ai ragazzi chiedo proprio questo di essere uniti, compatti e veramente una famiglia in ogni istante della settimana, della partita e di non prestare assolutamente fianco alle illazioni e non devono assolutamente prestare il fianco a chi magari vuole ledere quello che è il lavoro che stanno facendo. Devono restare tutti uniti e guardare con positività.

Settore ospiti chiuso

Intanto, prosegue la preparazione in vista della partita contro la Maddalonese. Allo Stadio Calise, nel prossimo turno, valido per la ventitreesima giornata del Girone A di Eccellenza, arriva la compagine granata, reduce dalla pesante sconfitta contro il Casoria ma avanti in classifica di nove lunghezze rispetto al Forio. In occasione del match, in programma domenica 29 gennaio, il settore ospiti resterà chiuso.