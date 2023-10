Eccellenza. Nola-Real Forio 1-0. Nola. Sanchez: “La partita l’abbiamo vinta in settimana. Abbiamo messo tanto cuore”

Una vittoria in extremis contro un bel Real Forio. Allo Sporting Club è stato il Nola ad esultare, ma mister Luigi Sanchez, intervenuto al termine della sfida, si è congratulato con gli avversari biancoverdi per la prestazione messa in mostra. Terzo successo consecutivo per i bianconeri che mettono nel mirino già l’impegno infrasettimanale contro la Puteolana: “La vittoria la dedichiamo al direttore Di Nunzio per il lutto familiare.

Per il resto la partita l’abbiamo vinta in settimana. Dico solo che, al di là dell’aspetto tecnico e tattico, c’è stato tanto cuore da parte dei ragazzi perché il pareggio sarebbe stato altresì giusto. Il Forio ha fatto la sua prestazione e avrebbe meritato un risultato diverso. Il campionato di Eccellenza è questo, il gruppo ha un cuore tremendo ed è unito, è gestito alla grande. Poi c’è la grande giocata di Gennaro (Esposito, ndr) che vuole quel fallo e c’è la punizione geniale di Marin che fa tutta la differenza del mondo tra una gara che deve finire in pareggio e una vittoria che arriva nel finale. Continua il nostro percorso, la squadra sta cercando di recuperare il terreno perduto. Ninja? Speriamo stia bene, per noi sarebbe una perdita importantissima.

Mi è piaciuto però lo spirito e l’atteggiamento di Capuozzo, ha convinto tanto anche me. Quando un ragazzo vuole qualcosa, se lo costruisce da solo. Questo deve essere d’esempio per tutti i ragazzi perché il treno passa e lui l’ha saputo prendere. Questa è la grande magia del calcio. Quando siamo stati incerti, perché lo siamo stati anche contro il Forio, è stato determinante l’apporto del pubblico. Si stanno mettendo insieme tanti pezzi del puzzle, poi è fantastico andare ad esultare con i tifosi. Meritano queste gioie perché non ci chiedono la luna, ma soltanto dignità e rispetto verso una maglia storica e importante. L’ultima prestazione è soltanto il minimo. Mercoledì avremo una partita fantastica tra due realtà gloriose del calcio campano, Puteolana-Nola dovrebbe essere da Lega Pro e invece è in Eccellenza. La testa è già al Conte”.

La punizione di Nicolas Marin ha deciso la gara dello Sporting Club. Il centrocampista argentino ha raccontato il suo gol: “È un’emozione unica, è stata una settimana un po’ complicata perché si sono dette tante cose, ma il gruppo è uscito fuori e si è visto contro il Forio, riuscendo a vincere la partita e a portare a casa questi tre punti all’ultimo minuto. Biason ha preso la palla e mi ha detto: “Te la senti?”. E io ho risposto subito di sì, sapevo dove mettere il pallone e per fortuna Iandoli non ci è arrivato. È stato il gol della vittoria, sono molto felice per questo. Vorrei dedicarlo al mister perché, come ho detto prima, non è stata una settimana semplice per tutti noi. Si sono dette tante parole, non so se dall’esterno e perché siano uscite tante cose non vere. Poi dedico il gol a mia moglie e alla mia famiglia, sono sempre accanto a me, e per mio figlio in arrivo. Sono tre vittorie consecutive, quindi il gruppo è carico e motivato, ma abbiamo bisogno anche del sostegno del pubblico. Quindi aspettiamo tanti nolani a Pozzuoli mercoledì”.