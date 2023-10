Eccellenza. Nola-Real Forio 1-0. La beffa arriva al 93′. Una “punizione” non meritata

Francesco Fiorillo | Una nuova beffa, ancora nel finale di partita. Per il Real Forio è un sabato pomeriggio amarissimo: la squadra di Angelo Iervolino gioca bene, ma deve arrendersi soltanto nel finale alla corazzata Nola. Allo Sporting Club esulta la compagine allenata da Luigi Sanchez che strappa il bottino ai biancoverdi nelle battute conclusive del match. Nel momento in cui gli isolani pregustavano la possibilità di tornare a casa con un buon punto nella tana di una big del campionato, arriva la mazzata nel recupero. Una punizione di Marin, a pochi secondi dal triplice fischio, fa esultare l’ambiente bianconero. Prima da titolare in campionato per l’ex Ischia Di Costanzo che si piazza al centro della difesa accanto a Cabrera.

In mediana non c’è Arrulo, out per un colpo subito durante l’allenamento del martedì, è Arcamone a prende il suo posto accanto a Sogliuzzo e Di Meglio. Panchina anche per l’acciaccato Tomas, con Filosa che torna dal primo minuto nel tridente con Guatieri e l’altro Di Costanzo. Sanchez, dal canto suo, deve fare a meno di diversi infortunati e di Dentice, che si è accasato alla Sarnese nelle scorse ore. il trainer nolano quindi lancia nella mischia i giovani D’Ascia e Corbisiero relegando inizialmente in panchina Samb e Gennaro Esposito.

Il Real Forio parte subito forte e con il piede sull’acceleratore, costruendo nei primi dieci giri di lancette almeno due nitide occasioni da gol. Al 7’ lo scambio tra Filosa e D’Alessandro permette all’esterno basso di penetrare nell’area avversaria e di presentarsi davanti al numero uno locale, tuttavia la chance non viene concretizzata. Passa appena un minuto sul cronometro del direttore di gara e Di Costanzo sfiora il vantaggio. Filosa serve l’ariete biancoverde che, al centro dell’area di rigore, manda alto quello che sembra un rigore in movimento. I bianconeri rispondono al 34’ sugli sviluppi di una palla inattiva, Pissinis salta più in alto di tutti ma l’incornata scheggia la parte alta della traversa e termina fuori.

La prima frazione non regala ulteriori sussulti, all’intervallo le squadre chiudono con il risultato di 0-0 e poche altre emozioni. In avvio di ripresa, i biancoverdi aumentano i giri del proprio motore e diventano sempre più padroni del campo. Al 50’ è la conclusione di Filosa a far intendere al Nola le intenzioni degli isolani, giunti sulla terraferma con la volontà di strappare il bottino agli avversari. Ancora il Real Forio in avanti al 60’ con Guatieri che dialoga con Di Costanzo ma, al momento della conclusione, non colpisce bene la palla e sfuma una potenziale opportunità. Un minuto dopo ancora il 17 è protagonista: riceve da Di Meglio, aggancia in area e calcia ma non inquadra lo specchio della porta.

Al 65’ gli ospiti restano senza mister Iervolino, espulso per doppia ammonizione. I padroni di casa prendono fiducia e si fanno vedere in zona avanzata con un calcio piazzato di Marin a rientrare sul secondo palo, Iandoli smanaccia in angolo. Al 90’ Forio ancora pericoloso con una punizione di Arcamone. Al 93’ l’episodio chiave: Gennaro Esposito recupera palla e va in proiezione offensiva, Di Costanzo entra in scivolata e fa fallo, per lui secondo giallo e doccia in anticipo. L’occasione è ghiotta per i nolani: sulla palla va ancora Marin che questa volta non sbaglia, punizione all’incrocio e esplosione di gioia dei locali allo Sporting Club.

Ancora una beffa nel finale, come accaduto una settimana fa contro la Mariglianese, per il Forio. Una sconfitta davvero difficile da digerire per i ragazzi di Iervolino che non possono però soffermarsi troppo a pensarci. Tra tre giorni infatti la squadra tornerà in campo per affrontare il turno infrasettimanale, valido per la nona giornata del girone. Allo stadio Calise arriverà l’Albanova, terza forza del torneo e reduce da un poker rifilato al Rione Terra nella gara di ieri.

Foto ufficio stampa Nola / Carmine Tulino Fotografo.



IL TABELLINO: NOLA-REAL FORIO 1-0

Nola 1925: Somma, De Angelis, Pantano, Pissinis, Caliendo (56’ Samb Pape), Biason, Esposito F. (70’ Esposito G.), Corbisiero (63’ Marin), D’Ascia (69’ Guadagni), Petrarca, De Rosa (72’ Capuozzo). A disp.: Angarelli, Mazzucchiello, Grasso, Manzi. All.: Sanchez

Real Forio 2014: Iandoli, Arcamone, Di Costanzo A. 00 (68’ Musso), Sogliuzzo, Pistola, Guatieri (72’ Tomasin), Di Meglio (79’ Castagna), Cabrera, Di Costanzo 96’, Filosa (80’ Pelliccia), D’Alessandro. A disp.: Musella, Boussada, Accurso, Sirabella, Peluso. All.: Iervolino

Arbitro: Sig. Pagnotta di Nocera Inferiore

Assistenti: Vatiero e Morra

Marcatore: 92’ Marin (N)

Note. Espulsi al 65’ mister Iervolino e al 91’ Di Costanzo A. ’96 per doppia ammonizione. Ammoniti Biasin, Corbisiero, Marin, Pissinis (N), Arcamone, D’Alessandro (RF). Angoli 6 – 0. Recupero 1’ e 4’