Eccellenza. Mini-focolaio nell’Ischia: play-off a rischio?

L’Ischia prosegue gli allenamenti in vista della gara che vale una stagione. Domenica pomeriggio al “Novi” di Angri si affronta un San Marzano voglioso di dimostrare che il piazzamento alle spalle dell’Angri è stato causato più per propri demeriti che per meriti altrui (causa di un girone di ritorno a fasi alterne) e che il valore complessivo della squadra allenata da mister Pirozzi va ben oltre la categoria. Come riportato sul giornale di ieri, la partita è stata fissata per domenica 1 maggio e non sabato 30 aprile come le altre sfide play-off previo accordo tra le società. Lo slittamento di un giorno della sfida attirerà tutta l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati sullo stadio di Angri, non essendoci altri incontri di categoria. Ma al momento l’Ischia deve affrontare un problema che di sicuro la penalizza in vista dell’incontro play-off in programma tra tre giorni.

Ieri pomeriggio al “Mazzella” si notava a vista d’occhio l’assenza di qualche elemento, per la precisione sei, anche se due hanno riposato a scopo precauzionale e dunque fino a prova contraria potranno scendere in campo nella gara play-off, a disposizione di mister Roberto Lauro visto che Angelo Iervolino è assente dal dopo-partita con l’Albanova perché colpito dall’esserino invisibile che negli ultimi due anni è stato un flagello per l’umanità ma un subdolo avversario delle società sportive, di qualsiasi disciplina, a qualsiasi livello.

Lauro e Taglialatela sono i collaboratori di Iervolino e toccherà a loro preparare il difficilissimo incontro sia dal punto di vista tattico che mentale. Ci mancava solo il Covid a condizionare il lavoro dei gialloblù, vogliosi (Trofa in testa, avreste dovuto vedere come il capitano si “mangiava” i gradoni dei “distinti”) di riscattare la prova non proprio positiva offerta nell’ultima di campionato a Lusciano contro l’Albanova. Quattro i calciatori che sarebbero risultati positivi sia al tampone effettuato internamente che a quello presso le farmacie autorizzate, di cui tre titolari (un difensore, un under e un attaccante). I due calciatori che ieri hanno riposato precauzionalmente probabilmente dovranno rifare il tampone tra oggi e domani perché sarebbero risultati negativi a distanza di poche ore da un altro test che aveva invece confermato la positività. Insomma, dopo qualche positività occasionale, anche l’Ischia viene di nuovo interessata dal Covid-19 in maniera più “intensa”. Un mini-focolaio che a tutt’oggi non consentirà alla squadra gialloblù di presentarsi al completo domenica pomeriggio ad Angri, quando alle 16.00 San Marzano e Ischia si giocheranno l’accesso al secondo turno dei play-off.

Oggi pomeriggio la squadra osserverà una giornata di riposo (la Juniores scende in campo per la seconda fase regionale) per poi riprendere domani, quando presumibilmente sarà effettuato un giro di tamponi affinché sia ancor più chiaro il quadro della situazione. Al momento i fatti dicono che l’Ischia si approccia alla trasferta più difficile della stagione in condizioni tecniche non alla pari con il San Marzano che tuttavia ha il temuto attaccante Marotta ancora acciaccato e il difensore centrale Chiariello che è stato appena squalificato dal giudice sportivo.

BIGLIETTO EURO 10

I tifosi dell’Ischia si stanno organizzando per recarsi domenica ad Angri ma il tam-tam del mini-focolaio all’interno del gruppo squadra si è rapidamente diffuso negli ambienti ed è sopraggiunta una certa cautela. Tuttavia la società gialloblù è riuscita a venire incontro alle esigenze della tifoseria, chiedendo la riduzione del biglietto che in un primo momento era fissato in Euro 15,00 più 1,50 di diritto di prenotazione. Euro 16,50 in tutta onestà, anche se si tratta di un play-off di Eccellenza, è un prezzo da curva di Serie A a fine stagione o di tribuna di Lega Pro. Così si è riusciti a “strappare” un prezzo a 10,00 euro, ritenuto più consono.

CAPIENZA: 10% AGLI OSPITI

Andando a spulciare sulle norme comuni alle gare di play-off e play-out, il Comitato Campano ha disposto che « in conformità alle disposizioni di carattere nazionale relative alla presenza di sostenitori della società ospitata alle gare che si svolgono nell’ambito del C.R. Campania medesimo, ha determinato che alla tifoseria ospitata sia riservato (a condizione che l’impianto sportivo sia munito anche del settore da riservare al pubblico della squadra ospitata) un quantitativo di biglietti pari almeno al 10% della capienza dello stadio, certificata dalla licenza di agibilità (esempio: per una capienza di 500 spettatori, alla tifoseria ospite saranno riservati almeno 50 biglietti). Ovviamente è facoltà della società ospitante riservare, a sua discrezione, un quantitativo di biglietti superiore alla quota indicata, dandone comunicazione alle autorità competenti per l’Ordine Pubblico e, per conoscenza, a questo C.R. Campania. In caso di mancato rispetto delle disposizioni innanzi indicate, e che per tale motivo la gara non venga disputata, la/le società inadempiente/i sarà/saranno ritenuta/e responsabile/i con l’applicazione delle consequenziali sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Ogni indicazione di questo C.R. Campania è, ovviamente, subordinata alle disposizioni degli Organi tutori dell’Ordine Pubblico».

GIUDICE: UN TURNO A CHIARIELLO DEL S.MARZANO

Il giudice sportivo, in relazione alle gare dell’ultima giornata, ha squalificato per una giornata Stefano Chiariello, difensore del San Marzano, punito con Euro 150,00 di ammenda perché «propri sostenitori attingevano con getti d’acqua il secondo assistente arbitrale; gli stessi sostenitori lanciavano bottigliette d’acqua sul terreno di giuoco». Ammenda di 150,00 anche all’Albanova che sabato ha ospitato l’Ischia («propri sostenitori attingevano il direttore di gara con acqua contenuta in alcune bottigliette»). Ciro Saurino (Real Forio) e Florio (Ischia) risultano diffidati ma nei play-out e nei play-off le sanzioni precedenti si azzerano (si scontano solo le squalifiche. In Promozione, una giornata ad Andrea Gamba (Procida).