Eccellenza. Michele Castagliuolo: “Ercolanese trasferta difficile, ma ci proviamo”

L’ottava giornata del girone A di Eccellenza vede il Real Forio di Mister Billone Monti impegnato a casa dell’Ercolanese. Al Raffaele Solaro, l’undici biancoverde darà il tutto per tutto per non far svanire l’entusiasmo ritrovato dopo la vittoria della settimana scorsa contro il Sant’Antonio Abate tra le mura amiche del Calise.

Mister Michele Castagliuolo analizza la trasferta di domenica mattina: “Sicuramente è un incontro molto difficile per noi. L’Ercolanese viene dalla vittoria per 1-0 in casa del Casoria ed è una squadra molto tenace, unita, corta e con elementi di grande esperienza. Vedendo la partita dei nostri prossimi avversari, ci siamo accorti che veramente è una squadra molto tosta, ma questo lo aveva già dimostrato anche ad Ischia nella prima di campionato e si conferma, giustamente, quarta forza del campionato. Un collettivo – continua Castagliuolo – che può contare su diversi elementi di grande esperienza che militano in questa categoria da diverso tempo anche con ottimi risultati. Sarà una partita difficilissima anche perché hanno un grande entusiasmo. D’altra parte, però, noi anche veniamo da una buona partita. Siamo riusciti ad invertire questo trend casalingo che ci vedeva, nonostante giocassimo in modo discreto perdenti e siamo riusciti ad invertirlo e la vittoria di domenica scorsa, da un punto di vista del morale, ci fa ben sperare”.

Mister, il capitano Pasquale Accurso, squalificato, sarà l’unico assente della partita.

“Si, questa è una bella tegola per noi perché Pasquale è un elemento importante della nostra squadra ed è il nostro capitano. Oltre questo aspetto, è importante anche quello che da ogni domenica in campo per l’economia di tutta la squadra. La sua espulsione è arrivata da un’ammonizione per protesta, quindi un po’ un problema. Chi sostituirà Pasquale, però, sicuramente sarà all’altezza e darà il massimo perché il gruppo è un gruppo coeso, unito, lavora insieme e c’è una bella armonia.”

La gara (ore 11.00) sarà arbitrata dal Sig. Emanuelle Waldmann di Frosinone e dagli assistenti Cristian Sgariglia di Napoli e Marco Chianese di Caserta