Eccellenza. Mercato. Real Forio e il sogno (possibile) di Michele Longo

Ne avevamo parlato nei giorni scorsi con un’anticipazione sul prossimo mercato di dicembre. E così, mentre l’Ischia in Serie D, non sarà protagonista di colpi di scena a Forio, invece, la bomba è nell’aria. Il presidente Amato ce lo aveva assicurato: “Ti faccio fare la prima pagina” ci aveva detto sugli spalti mentre il Forio vinceva 3-0 contro la Scafatese. Le ore passano, le “storie” si archiviano e i gossip diventano realtà. In conferenza stampa Iervolino, prima di Capri-Real Forio ha risposto così.

Tra pochi giorni si aprirà anche il mercato di riparazione: “È un tema importante se, dalle analisi che fanno società, dirigenza e staff, si trovano lacune che possono essere motivo di raggiungimento o meno di determinati obiettivi. Dobbiamo non dimenticarci che in queste categorie, tra agosto e dicembre, si giocano due campionati diversi. A dicembre, nella stragrande maggioranza dei casi, si trovano squadre che si rivoluzionano. Alcune cambiano anche quindici giocatori, quindi ti trovi in questa maniera. Poi con la nuova regola dei contratti che sono stati messi in essere dalla Federazione, il mercato è quasi sempre aperto.

È una nota sostanzialmente anche dolente perché magari ti ritrovi più avanti con squadre completamente diverse da affrontare. È importante saper non rivoluzionare, ma fare determinate cose quando è possibile. Le prossime partite saranno determinanti anche per eventuali movimenti di mercato. Il tifoso si inserisce sul filotto della vittoria, sull’entusiasmo. Ed è giusto che sia così. Dall’altro lato, l’idea è quella di avere una rosa ben strutturata come fatta ad agosto, intendo anche come intenzione di portarla avanti come blocco perché ci sono grossi margini di crescita. La classifica poi ti spinge o meno a fare delle valutazioni. Questo è un discorso complesso, ma la valutazione va fatta a prescindere dalla classifica perché quando si va in campo si parte sempre da 0-0. Bisogna sempre cercare di avere quella squadra che possa provare a farti vincere e divertire”.

Nel girone di Eccellenza sta tenendo banco la situazione del Casoria

“È una cosa vecchia, va avanti dalla terza giornata. Stiamo portando avanti un campionato che è falsato dalla terza giornata. Spero che come città e società vadano avanti fino almeno alla fine del girone d’andata, in modo da poter capire le possibilità per allestire una squadra che possa lottare per la difesa del titolo. Su questo ho fiducia, è una piazza gloriosa e spero che questo possa accadere”.

Idea Michele Longo dal mercato?

“È un giocatore che al momento non fa parte del Forio, posso dire poco. In questi giorni non ero qui, so quanto voi. Parliamo di un calciatore della Mariglianese, possiamo dire poco o nulla. È un giocatore che ha fatto bene, sa stare in quel ruolo. Ha da buttarsi alle spalle cinque o sei mesi dove è stato un po’ così tra le due esperienze avute tra Acerrana e Mariglianese. È un giocatore che deve avere motivazioni personali elevate, a prescindere dal suo futuro. I calciatori bravi e di qualità fanno contenti gli allenatori”.