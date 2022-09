Eccellenza. Matute: Daremo sempre il massimo

In questo scorcio iniziale di stagione, Kelvin Matute è stato tra i pochi calciatori a rilasciare le prime impressioni sull’Ischia e sull’isola in generale. A distanza di un mese dal suo arrivo, l’ex Casertana e San Marzano ha le idee molto più chiare, soprattutto sul potenziale della squadra. «Mi trovo bene, l’ambiente è tranquillo e mi trovo bene con i nuovi compagni – esordisce il centrocampista –. Siamo tutti concentrati e stiamo seguendo il mister, le sue idee di gioco. Personalmente cerco di dare il massimo, di dare sempre il mio contributo alla squadra». Sulla prima di campionato con l’Ercolanese, Matute dice che «avremmo voluto vincerla a tutti i costi ma alla fine non è arrivato il risultato che volevamo, c’è rammarico perché non abbiamo sfruttato qualche occasione importante che ci avrebbe consentito di fare risultato pieno. Dobbiamo continuare su questa strada, cercando di migliorare partita dopo partita. E’ questo il nostro obiettivo».

Sul calore della piazza gialloblù e sulle possibilità dell’Ischia di battersi per le primissime posizioni, Matute afferma che «la tifoseria mi è piaciuta molto, non mi aspettavo di vedere tanta gente visto che è ancora un periodo di vacanze. Si vede l’attaccamento verso la società da parte di questo popolo che ti spinge a fare risultati importanti. Noi sappiamo che i tifosi hanno bisogno di risultati, stiamo lavorando per cercare di farne venire sempre in tanti allo stadio – prosegue Matute –. Tante presenze per noi sono importanti perché ci spingono a fare bene».

Come sta vivendo il trasferimento sull’isola? «Con molta tranquillità, la vita insegna che devi adattarti alle nuove condizioni. Mi sto adattando, cercando di conoscere bene la gente e comprendere le loro esigenze. Cerco di essere umile e simpatico con tutti».

Matute dove colloca questa Ischia? «E’ presto per dirlo. Sono dell’avviso che bisogna pensare partita per partita. Vincere è sempre difficile. Per riuscirci, dobbiamo lavorare bene settimana dopo settimana. Solo così possiamo cercare di avere risultati buoni e arrivare lontano. Fiducioso? Lo sono in tutte le partite, sapendo che ognuna ha una sua storia. Noi cerchiamo di sudare la maglia, dare il massimo – conclude Matute – sperando che i risultati siano dalla nostra parte».

S.V.