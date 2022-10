Eccellenza. Mario Lubrano: “Questa di Pomigliano è stata una grande vittoria”

L’Ischia vince e convince ancora, segnando gol a grappoli ed asfaltando gli avversari ed adesso l’entusiasmo è tangibile, fuori e dentro la società.Non lo nasconde Mario Lubrano, ds gialloblu che ai nostri microfoni dice “E’ stata una grande vittoria, una vittoria arrivata in maniera diversa rispetto alle precedenti due contro Albanova e Savoia ma probabilmente è ancor più significativa perché oltre alle nostre doti tecniche e tattiche per vincere oggi c’è voluta anche tanta forza d’animo, carattere e attributi”

“Il Pomigliano si è rivelato un avversario tosto” continua Lubrano “una squadra fisica che sul proprio campo, di dimensione ridotte, darà filo da torcere a chiunque. Ha giocatori importanti, qualcuno anche di categoria superiore ed è una squadra che sicuramente dirà la sua anche in chiave play off. L’Ischia però ha affrontato questa partita bene, con concentrazione e con l’abilità di saper soffrire anche nei momenti più complicati, soprattutto nel secondo tempo”.

Sull’andamento emotivo del match il direttore sportivo ischitano sottolinea: “Dopo il due a due del Pomigliano ci sono stati alcuni i minuti di difficoltà, però la squadra è rimasta concentrata e non si è fatta travolgere dal momento di difficoltà. Abbiamo avuto la forza di trovare il nuovo vantaggio con il tre a due e poi di dilagare e chiuderla nel finale.”

Lubrano prova a volare basso quando gli ricordiamo che quella di oggi è una vittoria pesante, dopo quelle con Albanova e Savoia, ottenuta a suon di gol: “E’ un primo posto che per il momento premia gli sforzi fatti dalla squadra e dallo staff, ma che alla quinta giornata ancora significa poco; il campionato è lungo ancora tanto e c’è bisogno di mantenere alta la tensione anche nelle prossime partite che saranno comunque complicate a partire da quella di mercoledì in Coppa con l’Acerrana e poi domenica con il Capri che ha trovato una vittoria importante con una scuola forte come l’Albanova”