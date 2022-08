Eccellenza. Mario Lubrano: «Ischia completa per il campionato»

Partitella in famiglia e due giorni di riposo concessi da Buonocore. L’Ischia riprenderà gli allenamenti non oggi ma domani pomeriggio. Si entra nella settimana “tipo” in preparazione ad una partita ufficiale. Il primo della stagione è previsto per domenica 28 agosto alle 16.00 contro il Real Forio, prima giornata del gironcino di Coppa Italia. I gialloblù si accingono a iniziare la quarta settimana di lavoro, con qualche piccolo acciacco tipico di questo periodo, ma con una condizione che cresce progressivamente, monitorata dal prof Pesce.

«C’è ancora tanto da lavorare e tanti carichi da smaltire – dice il direttore sportivo Mario Lubrano –. Ci apprestiamo a vivere la settimana che porta al primo impegno ufficiale contro il Real Forio. Dopo queste prime tre settimane di lavoro c’è fiducia perché la squadra sta lavorando bene così come lo staff. In campo stiamo vedendo quello che si immaginava, ricevendo le indicazioni che ci aspettavamo. Sappiamo che il lavoro da fare è ancora tanto, abbiamo cambiato tanto e bisogna trovare l’amalgama giusta tra chi è rimasto ed i nuovi. Però dopo tre settimane possiamo ritenerci fiduciosi».

Nel test in famiglia di sabato mattina non c’era il centravanti Padin, De Simone è uscito per una botta ma in compenso si è rivisto il difensore Muscariello. «Una notizia positiva, Muscariello è un ragazzo su cui puntiamo tanto – spiega Lubrano –. Per noi è importante averlo al cento per cento. Dopo vari controlli, ha avuto il via libera per proseguire l’attività regolarmente. Per quanto riguarda Padin e De Simone, sono acciacchi di questo periodo. E’ capitato in precedenza a Cibelli che la scorsa settimana ha saltato il test con la Puteolana. Si tratta di piccoli risentimenti, situazioni normali a questo punto della stagione».

Le novità in casa gialloblù si chiamano Gianmarco Canzano (centrocampista 2004) e Giovanni Mattera (difensore-centrocampista del 1998) che si sono appena legati all’Ischia. «Canzano è un ischitano d’adozione, con entusiasmo si è apprestato a questa nuova esperienza. Siamo contenti di averlo fatto entrare nella nostra famiglia prendendolo dal Giugliano. Mattera è un ragazzo ischitano che ha avuto delle esperienze fuori dall’isola, anche importanti – ricorda il d.s. gialloblù –. Ha fisico, corsa, si applica molto, uno di quegli elementi preziosi nella rosa essendo molto versatile, capace di ricoprire più ruoli. Chiaramente può essere una pedina importante nel corso della stagione».

Il mercato è ancora aperto. L’Ischia sta cercando un attaccante esterno e un difensore. C’è qualche trattativa in corso? «Almeno un altro paio di movimenti saranno fatti, soprattutto nel reparto offensivo. Nel corso della settimana contiamo di consegnare all’allenatore la rosa definitiva, alla vigilia del primo impegno ufficiale in modo che poi si possa lavorare con gli uomini effettivi che affronteranno la prima parte della stagione».

IL CAMPIONATO

Mercoledì pomeriggio saranno presentati i calendari di Eccellenza. Cosa ti aspetti, un inizio quasi soft come nella scorsa stagione oppure vale sempre il detto secondo cui prima o poi bisogna affrontarle tutte? «Bisogna affrontarle tutte sicuramente però poi la composizione dei calendari rischia di cambiare un po’ gli scenari, soprattutto in un campionato come quello di Eccellenza dove il mercato si riapre a dicembre, in una fase in cui non è ancora finito il girone d’andata, quindi a poco più di un terzo del cammino. Quindi avere un inizio in discesa potrebbe essere un vantaggio. Questo è un campionato dove non mi aspetto squadre battute in partenza così come l’anno scorso ce n’erano un paio – sottolinea Lubrano –. Ogni partita è da sudare. Alla fine, a parte quelle cinque-sei squadre che vanno per la maggiore, ci sarà un grande equilibrio tra tutte le altre. Penso che alla fine ogni partita sia da giocare con il coltello tra i denti».