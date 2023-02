Eccellenza. Luigi Castagna vince la Coppa Italia

È andata in archivio la Coppa Italia Dilettanti per quanto concerne lo scenario della Campania. Il San Marzano si è imposto nella finalissima dello Stadio Pinto di Caserta sull’Acerrana: risultato di 2-1 in favore del team blaugrana. La squadra granata, allenata da Vincenzo Di Buono e protagonista dell’eliminazione dell’Ischia negli ottavi di finale, è passata in vantaggio con un grande gol di Spinola nei minuti iniziali. Immediata la reazione dei ragazzi di Franco Fabiano, in rete con Riccio attorno al quarto d’ora e con Marotta ad inizio ripresa. Festeggia anche l’ex gialloblù, Luigi Castagna: per l’esterno d’attacco ben 88’ in campo, diverse giocate di qualità e tanto lavoro anche in fase di copertura.

I complimenti di Real Forio e Virtus Libera

“Congratulazioni a Luigi Castagna. L’altro ieri – scrive il Real Forio – Luigi Castagna ha conquistato, con il San Marzano, la Coppa Italia Regionale in una avvincente finale con l’Acerrana. Siamo davvero contenti di vedere un atleta di Ischia, nelle cui vene scorre forianità allo stato puro (ed ex giocatore biancoverde), raggiungere obiettivi così importanti e meritati. A Luigi le nostre congratulazioni. Complimenti, inoltre, al San Marzano per il meraviglioso successo ed alla Acerrana un plauso per lo splendido percorso intrapreso e per l’ottima finale giocata.”

Si aggiunge, poi, la Virtus Libera: “Luigi Castagna campione Coppa Italia Regionale. Dire che siamo felici è riduttivo. Luigi è uno di noi, un nostro amico fraterno con il quale abbiamo condiviso tanti splendidi momenti, in campo e fuori. Ieri nel vedere Luigi ed il San Marzano alzare la Coppa Italia Regionale ci siamo sentiti anche noi lá, con Luigi ad alzare la Coppa ed a gridare orgogliosamente la nostra forianitá. Congratulazioni Luigi”