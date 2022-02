Eccellenza. Lubrano: «L’Ischia migliore. Tifosi eccezionali»

La prima vittoria del nuovo anno s’è fatta attendere ma…che vittoria! L’Ischia fa un partitone allo “Ianniello”, sul campo di una squadra che era reduce da una prova superlativa a Pozzuoli, non condita dal risultato più per propri demeriti. Domenica mattina i gialloblù hanno accantonato le scorie dei questo inizio di girone di ritorno e della doppia sfida di coppa, dando vita ad una prestazione lodevole sul piano tecnico, tattico ma soprattutto dell’abnegazione. Concentrazione alta dall’inizio alla fine, pochi errori e tanta, tanta voglia di dimostrare che si può ambire ad una posizione nei play-off.

Iervolino ha rimesso le pedine al loro posto e così un Sogliuzzo in giornata di grazia ha guidato l’intero complesso verso un successo che vale tanto per la classifica ma anche per l’autostima quando mancano nove giornate alla fine della regular season. «La vittoria di Frattamaggiore ci lascia estremamente soddisfatti – esordisce il d.s. Mario Lubrano –. Ritengo che sia stata la miglior prestazione della stagione dell’Ischia insieme alla gara d’andata dove arrivò un’esaltante vittoria in rimonta.

Abbiamo battuto una squadra molto forte, formata da difensori esperti, centrocampisti di qualità e abili nel palleggio, attaccanti esterni veloci e imprevedibili e una punta forte e di esperienza come Umberto Prisco. L’abbiamo contenuta nel migliore dei modi, prevalendo nella prestazione sotto tutti i punti di vista. Ho visto una squadra solida, accorta, brava a non concedere occasioni alla Frattese. La linea difensiva è stata impeccabile così come tutta la squadra ha fatto sì che la squadra avversaria non si rendesse mai veramente pericolosa dalle parti di Mazzella. Siamo stati più volte pericolosi: abbiamo costruito molte occasioni da gol e, a differenza di altre gare, fortunatamente questa volta siamo riusciti a sbloccarla nel primo tempo. Potevamo raddoppiare e chiuderla prima, però ci siamo riusciti nel finale concedendoci qualche minuto di gestione a fine gara».

Dopo un momento difficile, finalmente rivediamo Lubrano sorridere dopo una partita. Il d.s. gialloblù rivolge «un plauso ai ragazzi per la prestazione ma soprattutto ma per il grande spirito che ancora una volta hanno dimostrato. Ma questo – aggiunge – non è una novità. Più volte ho sottolineato che questa squadra ha grandissimi valori umani. Ha dentro di sé tanto da poter poi esprimere nell’arco delle gare. Basta saperli caricare nel modo giusto, saperli gestire e saper dare loro un momento di normalità per consentirgli di esprimere quello che hanno dentro.

Le scorse settimane siamo stati un po’ sfortunati negli episodi. Abbiamo fallito il pareggio nel recupero con la Puteolana e subito nel recupero il pareggio a Ercolano. Avremmo potuto avere un paio di punti in più. Questi punti ce li siamo ripresi nel migliore dei modi con una grande prestazione in casa della Frattese. Questa vittoria ci consente di affrontare la settimana in assoluta tranquillità ed entusiasmo in vista dei prossimi impegni, iniziando dalla trasferta di S.Antonio Abate».

Importante il sostegno dei tifosi in un momento difficile. Erano in tanti ed hanno spinto i gialloblù dall’inizio alla fine. Mario Lubrano ha molto apprezzato. «Oltre alla grande prestazione e alla vittoria, la nota positiva della giornata sono stati i tifosi – sottolinea il d.s. –. Hanno praticamente surclassato quelli locali nonostante la Frattese ha una società importante alle spalle, un progetto ambizioso, nonostante abbia investito grandi risorse per vincere il campionato.

E’ ancora in lotta per il secondo posto e probabilmente senza le due sconfitte di fila contro Puteolana e Ischia, sarebbe stata ancora in lotta per la vittoria del campionato. Sembrava di giocare in casa. Per novanta minuti c’erano a cantare solo i tifosi dell’Ischia, accorsi allo “Ianniello” nonostante la partita si giocasse di domenica mattina, nonostante venissimo da un periodo non proprio felice, nonostante qualche polemica verificatasi in settimana. I tifosi dell’Ischia quantomeno la parte “calda” dei sostenitori, quelli che ci sono sempre stati, hanno risposto presente ancora una volta. Ma non avevamo dubbi. Avevamo bisogno del loro appoggio, abbiamo preparato bene questa partita allenandoci in settimana cinque volte, andando anche in ritiro per arrivare concentrati a questo appuntamento e devo dire che poi i ragazzi sono stati bravissimi ad onorare la presenza dei tifosi che sono stati partecipi e caldi in questa bella domenica per i colori gialloblé».