Eccellenza. Lubrano: «Ischia, prova insufficiente. Sfruttiamo la sosta per rivedere qualcosa»

Un gol in pieno recupero di Tony Di Costanzo, uno dei tanti ex del derby, consente all’Ischia di battere un indomito Barano, sorpassando il Napoli United e inserendosi per tre giorni alle spalle della capolista Puteolana, in attesa del recupero tra Neapolis e Savoia che dovrebbe riportare gli oplontini al secondo posto. La sconfitta subita a Forio ha ormai tolto speranze alla squadra del patron La Peccerella che accusa dodici punti di ritardo dal duo Mondragone-Maddalonese che a sua volta non può permettersi di fermarsi anche perché le casertane rischierebbero di subire l’aggancio del Real Forio. I gialloblù di Iervolino probabilmente erano convinti di fare un solo boccone degli aquilotti e lo si evince da come hanno approcciato il derby, con una forma mentis completamente diversa a quella delle recenti uscite. Un’Ischia un po’ “scarica” mentalmente fa fatica contro chiunque.

Dopo aver tirato un sospiro di sollievo, perché in caso di mancata vittoria sarebbero saltati tutti i piani dell’Ischia, Mario Lubrano ha commentato la partita del “Di Iorio”. Prima di parlare della propria squadra, il d.s. gialloblù ci ha tenuto a complimentarsi con il Barano «che ci ha reso la vita difficile ancora una volta ed era già successo all’andata dove la sbloccammo nel finale grazie ad un bellissimo gol di Luigi Buono e lo stesso esito ha avuto la partita di ritorno con un altro gol di un difensore, decisivo nel recupero. Complimenti al Barano, sia ai calciatori più giovani scesi in campo ma anche ai più esperti. Una menzione particolare per quanto mi riguarda a “Billoncino” Monti che è stato eccezionale nella sua prestazione al centro della difesa, dal primo minuto fino al novantesimo». Mario Lubrano sottolinea che «il Barano ha dimostrato di non meritare la classifica che ha, in un campionato che l’ha visto retrocedere con qualche giornata d’anticipo. Avrebbe meritato qualcosa in più. Auguro al Barano di ripartire alla grande, di ritornare presto in Eccellenza e ad ogni singolo giocatore di togliersi nei prossimi anni grandi soddisfazioni in questi campionati».

Dopo la premessa, Mario Lubrano passa al “dunque”. L’Ischia non ha convinto, al di là dell’assalto nella seconda metà della ripresa da cui è scaturito – nel terzo dei quattro minuti di recupero concessi – il gol di Di Costanzo. «Al di là dei meriti dell’avversario, purtroppo c’è stata una prestazione insufficiente da parte nostra. Qualche volta è potuto capitare che siamo andati in difficoltà dal punto di vista tattico, tecnico contro qualche avversario, ma una cosa però non era mai capitata: ovvero di sbagliare l’approccio alla partita. Per la prima volta è capitato ed era la ventiquattresima giornata di campionato. Probabilmente bisogna rivedere qualcosa. C’è questa sosta di due settimane che ci permetterà di preparare al meglio la prossima partita interna contro il Napoli United e chiaramente bisognerà lavorare al meglio per non incorrere nello stesso errore commesso nel derby col Barano».

Anche se per il rotto della cuffia, rimembrando il grande Mike Bongiorno, sono arrivati tre punti e dunque la tabella di marcia non è stata inficiata. «Di positivo c’è chiaramente il risultato che permette all’Ischia di mantenere la scia positiva e superare il Napoli United, aggrappandoci al secondo posto seppur con una partita in più rispetto al Savoia, avviandoci allo scontro diretto con il vantaggio della classifica. Un vantaggio non da poco in vista di questa sfida che noi ci teniamo a vincere davanti al nostro pubblico per mantenere aperta la squadra verso il secondo posto fino all’ultima giornata. Ci prendiamo questo risultato positivo – prosegue il d.s. gialloblù – che è la vera nota lieta di questa domenica di campionato e guardiamo a queste ultime due giornate, in particolar modo allo scontro diretto contro il Napoli United».

Mario Lubrano è rimasto favorevolmente impressionato dal pubblico, non soltanto di fede gialloblù. «Faccio una menzione al pubblico, il nostro in particolar modo ma anche a tutto il pubblico isolano. Veniamo da due derby isolani contro Real Forio e Barano che si sono disputati davanti a una spettacolare cornice di pubblico. Questo a dimostrazione che il calcio isolano ha tanto ancora da dare e che sull’isola c’è tanta fame di calcio, tanta voglia di crescere ancora, di riappropriarsi di palcoscenici più idonei a quella che è una piazza come Ischia. Al di là di quelli che sono gli avversari, i nostri tifosi hanno sempre risposto presente e vanno elogiati. Abbiamo bisogno di loro in questo rush finale, per vincere l’importante sfida contro il Napoli United».

JUNIORES: ISCHIA IN TESTA

Battendo il Quartograd (1-2) al “Simpatia” di Pianura, la Juniores dell’Ischia ha superato in classifica il Rione Terra (che ha riposato), avversario dei gialloblù al “Rispoli” nell’ultima di campionato dopo la sosta. Play-off comunque in cassaforte. Sul giornale di domani il consueto resoconto sulle isolane Under 19.