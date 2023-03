Eccellenza. Lubrano: “7 partite, 21 punti: è ancora lunga”

Fuga in vetta per l’Ischia di Enrico Buonocore dopo la vittoria del San Mauro contro il Casoria. Un successo nel segno dell’attacco, con la squadra che dimostra forza mentale e identità definita in termini di gioco. Anche il direttore sportivo Mario Lubrano non ha dubbi e, in merito alla vittoria sulla terraferma, analizza la prestazione del gruppo. Tante le note positive, tra cui Gemito. L’estremo difensore gialloblù, protagonista di una grande parata su Battaglia nelle battute iniziali del big match, riceve i complimenti dal dirigente: “È stata una vittoria strameritata, anche nel punteggio.

L’Ischia, sin dal primo minuto, ha fatto la partita, al netto di quell’occasione iniziale dove ancora una volta devo sottolineare la grande parata di Gemito, in tante nostre vittorie è stato importantissimo. Spesso si parla di chi fa gol, ma lode a questo ragazzo che migliora giorno dopo giorno. Da lì in poi, la squadra ha giocato un gran calcio, facendo anche dei gol di pregevole fattura, con delle belle combinazioni. È andata come il mister l’aveva preparata e questa secondo me è la soddisfazione più grande per un gruppo che sta facendo grandi cose. Non molliamo perché mancano ancora sette partite e ventuno punti a disposizione, la strada è lunga”.

Lubrano si sofferma anche sulla spinta arrivata dagli spalti, con circa 350 tifosi al seguito della capolista: “C’è stata una bellissima cornice di pubblico, l’appuntamento richiamava questo esodo di tifosi gialloblù, così com’è stato a Capri, a Casoria hanno dato una grande spinta. Da domenica mi attendo una cornice di pubblico maggiore in casa, anche perché ora le partite al Mazzella sono molto importanti. Ci attende il derby col Forio, poi arriveranno Pompei e Napoli United, quindi partite contro avversari importanti. Spero e credo che ci sia una spinta all’altezza di questa squadra che merita tanto”.

Il ds gialloblù commenta anche l’andamento della squadra tra impegni al Mazzella e appuntamenti distanti dalle mura amiche. Poi, una breve analisi anche sulla concorrenza per la conquista del vertice: “Non solo in trasferta, anche in casa abbiamo fatto bene. Siamo la squadra che ha raccolto più punti di tutti in casa. Al netto di quella giornata sfortunata contro la Montecalcio, poi le abbiamo vinte tutte, con due pareggi contro Ercolanese e Massa Lubrense. Stiamo avendo un rendimento costante sia al Mazzella che lontano dall’isola. Al di là dell’avversario e del palcoscenico, ci sarà da lottare su ogni pallone fino all’ultimo secondo di questo campionato perché anche l’Albanova ha raccolto un’altra vittoria importante, nonostante qualche defezione. Il Pompei dovrà recuperare proprio contro l’Ercolanese, ma era in vantaggio per 1-0. La concorrenza è agguerrita, anche il Casoria c’è, con quello del San Mauro ha esaurito gli scontri diretti e ha un calendario che può riportarla in corsa. C’è ancora da lottare, l’Ischia lo sta facendo con orgoglio e sentimento dalla prima giornata, dobbiamo con questo spirito fino alla fine.

Ognuna, a suo modo, ha dimostrato di poter competere per questo campionato. Il Pompei per investimenti era la squadra da battere, doveva essere il San Marzano del Girone A. Hanno avuto il merito le altre nel rendere difficile il cammino alla squadra rossoblù: Ischia, Albanova e Casoria, con idee, investimenti oculati e lavoro sul campo, hanno dimostrato di meritare quella che è la condizione di classifica attuale. Pompei e Albanova, sulla carta, hanno qualcosa in più, ma il Casoria non avrà più scontri diretti: dalla prima alla quarta sono tutte ancora in corsa”.

foto nando

ISCHIA CALCIO-REAL FORIO BIGLIETTO EURO 5,00

Ischia Calcio comunica che Domenica 5 Marzo 2023, in occasione del derby Ischia Calcio-Real Forio (inizio ore 15:00), il biglietto d’ingresso è stato fissato in Euro 5,00, anche per il settore Ospiti. Sono esentati unicamente i minorenni. Sospesi accrediti e ingressi di favore, ad eccezione dei tesserati SSD Ischia Calcio e possessori di tessere FIGC e CONI.