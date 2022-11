Eccellenza. L’Ischia riesce a perdere con l’ultima in classifica

Fino ad oggi pomeriggio il Montecalcio non aveva mai vinto. Aveva solo due punti, due pareggi. Oggi ha la prima vittoria, contro la prima in classifica e al “Mazzella”. Una partita assurda che testimonia quanto l’Ischia abbia dei problemi di mentalità e di concentrazione. E che soffra, ancora, con le “piccole”.

Enrico Buonocore e Pino Taglialatela sono venuti in sala stampa e, con parole simili, si sono presi la responsabilità della sconfitta. “L’abbiamo preparata male”. Ironia della sorte, il mister del Montecalcio ha rivendicato il contrario: “Abbiamo preparato la gara così e così è finita”.

L’Ischia apre la gara con Davide Trofa che trasforma in rete il cross di Matarese servito, deliziosamente, dal capitano Franco Brienza che esce a metà ripresa tenendo viva l’Ischia in campo. Spesso, infatti, si è sentito corregge e suggerire scelte e soluzioni – soprattutto al reparto difensivo – che, va detto, porta il peso della sconfitta. Assurdo non atterrare Carandente e rischiare il rosso, invece di consentirgli di completare la corsa solitaria e superare Gemito per la seconda volta

ISCHIA-MONTECALCIO 1-2

Ischia: Gemito, Buono (74’ Ballirano), Di Costanzo, Chiariello, Matarese (78’ De Luise), Matute, Brienza (64’ Arcamone K.), De Simone (85’ Cibelli), Trofa, Scalzone (57’ Padin), Simonetti. A disposizione: Musella, Arcamone M., Pesce, Muscariello. Allenatore: Buonocore

Montecalcio: Margiore, Capuano, Meola, Liccardi, Viola, Buono (77’ Chiarelli), Lubrano Lavadera, Zazzaro, Camponeso (74’ Carandente), Coquin (93’ Migliaccio B.). A disposizione: Pisano, Coppola, Migliaccio D., Ricciolino, D’Isanto, Scarano, Irace. Allenatore: Lubrano

Arbitro: Luigi Lacerenza di Barletta

Assistenti: Giovanni Di Luca di Napoli e Giovanni Auriemma di Nola

Marcatori: 8’ Trofa (I), 70’ Viola (M), 88’ Carandente (M)

Ammoniti: Viola (M)