Eccellenza. L’Ischia resta quarta. Il Real Forio scivola

Le due gare di recupero di ieri pomeriggio fanno esultare i tifosi dell’Ischia e preoccupano un po’ quelli del Real Forio. Il continuo incrocio di squadre che nel giro di pochi giorni affrontano le isolane, come se il calendario volesse mettere un pizzico di pepe sul campionato, termina quindi con una notizia positiva e una negativa per il calcio nostrano.

La Frattese, seconda in classifica, subisce il terzo KO consecutivo e scivola al quinto posto. La sconfitta immeritata di Pozzuoli è un lontano ricordo: i nerostellati di Masecchia, dopo il flop casalingo con l’Ischia, subiscono una battuta d’arresto in pieno recupero a Sant’Antonio Abate. Per la prima volta dall’inizio del campionato, la Frattese è fuori dalla zona play-off. La gara di ieri del “Varone” non ha offerto grandi spunti nel primo tempo, con un’occasione per parte. Nella ripresa, dopo un rigore reclamato per fallo in area su Sorriso, al 25’ Vitale sblocca il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Signorelli pareggia quasi subito sbucando alle spalle della distratta difesa abatese. Entrambe le squadre cercano il risultato pieno ma a spuntarla è il Sant’Antonio al 94’: corner battuto da Esposito, Tansella controlla la palla all’interno dell’area di rigore e mancino che si insacca all’incrocio dei pali.

Il blitz dei gialloblù di domenica mattina allo “Ianniello” riveste dunque un’importanza particolare perché non va dimenticato che in caso di arrivo a pari punti, gli scontri diretti valgono tanto e l’Ischia contro Prisco e compagni ha vinto sia all’andata che al ritorno. Il Napoli United (che ha gli stessi punti dell’Ischia), vittorioso all’andata, dovrà venire al “Mazzella”, mentre la squadra di Iervolino dovrà poi recarsi al “Giraud” per affrontare il Savoia. Queste due partite saranno non determinanti ma assai importanti per terminare la regular season quanto più avanti è possibile. Il Sant’Antonio Abate visto sia a Forio che sabato col Barano non sembrava poter spaventare la Frattese che invece è rimasta a bocca asciutta e sabato è atteso da un Neapolis che ha qualità tecniche decisamente inferiori ma che fa della corsa e dell’entusiasmo le proprie armi principali. L’Ischia sarà la prossima avversaria degli abatesi di Criscuolo che saranno caricatissimi e se la giocheranno per fare un ulteriore passo avanti in classifica. Se così fosse, sarebbe una bella notizia per l’Ischia che gli spazi li sa sfruttare molto bene.

Chi mastica amaro dopo i due recuperi di ieri è il Real Forio. Per la prima volta in questa stagione, i biancoverdi scivolano al terz’ultimo posto e in questo momento giocherebbero il play-out sul campo di una tra Maddalonese e Mondragone. Quest’ultima ha ristabilito le distanze dal Real Forio ed era abbastanza scontato considerato che di fronte c’era il già retrocesso da tempo N.Napoli Nord che ha subito due gol nel primo tempo (Esposito e Sperandeo) e tre nella ripresa (doppietta di Ammaturo e gol di Sellitti). Il Sant’Antonio Abate nelle ultime due giornate ha recuperato cinque punti ai foriani, recuperando appieno dalla sconfitta subita al “Calise”. Sabato scorso a Barano, poco prima che si accendessero le telecamere ed i registratori, mister Criscuolo disse a chiare lettere che la sua squadra se la sarebbe giocata col Real Forio con l’intenzione di chiudere davanti.

«Abbiamo cambiato tanto, deteci un po’ di tempo e vedrete che per la salvezza ci siamo anche noi», il pensiero in estrema sintesi dell’ex allenatore di Angri e Palmese che sta tentando la terza salvezza sulla panchina giallorossa. Dunque dalla quindicesima giornata si riparte con tutte le squadre che hanno disputato le stesse giornate. Per il Real Forio domenica mattina ci sarà un altro esame: l’Albanova non ha ancora digerito la beffa subita in pieno recupero contro il Savoia e non verrà al “Calise” per fare una passeggiata. I casalesi formano un terzetto con le altre due casertane con gli stessi punti in classifica.