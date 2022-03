Eccellenza. L’Ischia non molla e resta in scia

Giovanni Sasso | Savoia e Napoli United “chiamano”, l’Ischia “risponde” il giorno dopo con tre gol alla Maddalonese. Un buon viatico per il big-match di domenica prossima al “Giraud” di Torre Annunziata, quando in palio ci saranno tre punti importanti anche se non ancora fondamentali per il secondo posto. Diciamo subito che il successo dell’Ischia serve ad aumentare le distanze dalla Frattese, che adesso ha cinque punti di ritardo quando mancano altrettante partite alla fine del campionato.

Visto il ritmo indiavolato che stanno imprimendo le prime, è lecito pensare che anche la quarta disputerà i play-off. Oggi come oggi, i gialloblù hanno un piede e mezzo nella fase finale e sarebbe stupendo concludere la fase regolare alle spalle della Puteolana. I tifosi a fine partita, ben sapendo che difficilmente potranno andare al “Giraud”, hanno stretto un “patto” con la squadra nella festa del dopo partita.

L’Ischia vista ieri è la stessa che da oltre un mese ha deciso di non farsi scappare le dirette concorrenti. Dinamica, pratica, che riesce anche a fare “ciao ciao” ai torti arbitrali (ieri ce ne sono stati altri due clamorosi), passando quasi subito e rispondendo altrettanto rapidamente al momentaneo pareggio della Maddalonese. Una squadra che il pallone non lo butta via ma che spesso si intestardisce e finisce per perderlo.

Tuttavia è solo per demerito dei gialloblù se il terzo gol è arrivato in pieno recupero, dopo almeno quattro occasioni in cui l’Ischia non ha chiuso la partita tra la solita precipitazione al tiro oltre alla bravura del dodicesimo Domigno, subentrato a Cerreto dopo nemmeno mezzora (uno scontro con De Luise gli è costato un dente oltre a tre punti di sutura). Mister Valerio aveva inizialmente pensato a come fermare Sogliuzzo, poi le uscite per problemi fisici prima di Barletta e poi di Colella, gli hanno scompaginato i piani e nella ripresa, quando le energie in casa calatina hanno cominciato a scarseggiare, sono venute fuori le qualità aerobiche dei gialloblù. Lì in mezzo, nell’assolato pomeriggio del “Mazzella”, l’assoluto dominatore della scena è stato Davide Trofa. Ha giocato praticamente per due, rendendo “normali” le prove dei compagni, di reparto e non. Gli è mancato solo il gol. Bravo, anzi bravissimo Matteo Muscariello a concedere il minimo sindacale a Dino Fava, non facendo rimpiangere Chiariello.

ANCORA A CAPOGROSSO! – L’indiscusso protagonista del match è stato Massimo De Luise. Il centravanti non segnava una doppietta dal 21 maggio 2021 quando, con la maglia del Real Forio, siglò le reti che piegarono il Pianura al “Calise”. Anche in quella gara a marcarlo fu Antonio Capogrosso, entrato all’inizio della ripresa al posto dell’infortunato Rinaldi. Ieri al centro della difesa c’era l’ex gladiatore del Barano che evidente porta bene al bomber del Castiglione…

SCHIERAMENTI – Iervolino deve rinunciare allo squalificato Chiariello che viene sostituito da Muscariello che al centro della difesa fa coppia con Di Costanzo; Florio e Buono sui laterali, Mazzella tra i pali. A centrocampo Sogliuzzo, attorniato da Trofa e Muscariello. In avanti c’è la conferma di Filosa che insieme a Castagna sugli esterni fa reparto con De Luise centrale. Valerio schiera Cerreto in porta. Terzini Viscovo e Percope, centrali Capogrosso e De Fenza. A centrocampo Colella con Pingue e Della Ventura sui lati. In avanti Fava supportato da Barletta e De Rosa.

LA PARTITA – Al 4’ Fava riceve lungo dalla destra ma conclude lontano dal palo lungo alla sinistra di Mazzella. All’8’ doppia occasione per l’Ischia. Filosa addomestica un non facile pallone sulla trequarti servitogli da Sogliuzzo, l’attaccante controlla e sfodera una bellissima conclusione che viene respinta da Cerreto: nel cuore dell’area c’è Trofa che però schiaccia troppo la battuta quasi a porta vuota, mandando il pallone a sorvolare sulla traversa. 2’ più tardi, insidioso diagonale dalla destra di Fava: pallone che esce di circa un metro.

Al 14’ Ischia in gol. Sogliuzzo allarga per Filosa che dalla sinistra serve in area De Luise che si coordina alla perfezione e all’altezza del dischetto del rigore lascia partire un sinistro che carambola sul palo e si insacca. Al 20’ gioco fermo – con l’Ischia in attacco e pronto a sferrare con Filosa il tiro del possibile raddoppio – perché De Luise si scontra con il portiere Cerreto in uscita. L’estremo difensore calatino è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Domigno. L’attaccante isolano viene ammonito in maniera sorprendente visto che non c’era alcuna volontarietà. Al 31’ De Rosa parte in velocità centralmente e viene sfiorato da Sogliuzzo mentre sta per entrare in area: l’esterno cade e l’arbitro indica il dischetto tra le sacrosante proteste dei gialloblù perché l’eventuale fallo era comunque al di qua della linea dell’area. Fava Passaro spiazza Mazzella per l’1-1.

Nelle fila ospiti esce Barletta (noie muscolari) ed entra Guglielmo. Sul piano tattico non cambia nulla. Al 41’ proteste isolane per un tocco con un braccio di Pingue in chiusura su Castagna che lo aveva saltato sul lato corto dell’area di rigore. Al 42’ azione Trofa-Filosa, pallone per Castagna che la smista a destra per l’accorrente Florio che sterza e conclude: pallone ribattuto da un avversario, il terzino lo riprende e da non più di sei metri scarica un gran sinistro che colpisce la traversa. Al 46’, sugli sviluppi di un traversone dalla destra, la difesa dell’Ischia mette fuori ma Fava si coordina e batte di destro ma Mazzella para a terra.

Al 6’ della ripresa, l’Ischia ritorna in vantaggio. Recupero palla a centrocampo, Castagna scatta come una freccia, giunto al limite dell’area scarica per De Luise che controlla e col sinistro calcia in maniera precisa e angolata. 2’ dopo pericoloso calcio piazzato dai venti metri di Guglielmo ma Mazzella è attento e para. Al 15’ Castagna, lanciato da Trofa, alza la mira da posizione defilata. I gialloblù col passare dei minuti hanno spazi per colpire. Al 32’ Castagna dalla sinistra serve lo smarcato Trani in area: il neo entrato controlla e punta l’angolo lontano ma la palla esce di pochissimo. Al 27’ ancora Ischia: Trofa serve in area De Luise che di forza manda di poco alto. Iervolino richiama De Luise e inserisce D’Antonio; Castagna passa in posizione centrale. Al 35’ Percope dai venti metri carica il sinistro: conclusione che sorvola di un paio di metri la trasversale. Ripartenza gialloblù al 37’: Castagna dalla destra fa impazzire Capogrosso, cross in area che Trofa tocca per Trani il cui tiro a botta sicura viene deviato in angolo da De Fenza.

Al 41’ destro da buona posizione di Castagna che però risulta troppo largo. 2’ dopo altra ripartenza isolana: su cross di Trofa, D’Antonio tenta la girata ma un difensore ribatte in angolo. Al 90’ Domigno riesce a respingere un colpo di testa in tuffo di Castagna su traversone dalla destra di D’Antonio. Al 47’ Ischia ancora pericolosa, D’Antonio in area per Castagna che si gira ma Domigno compie un altro grosso intervento. Passa 1’ e De Fenza affonda Florio all’interno del vertice destro dell’area. L’arbitro indica il dischetto e Castagna spiazza Domigno per il definitivo 3-1.

ISCHIA 3

MADDALONESE 1

ISCHIA: Mazzella, Florio, Buono, Trofa, Muscariello, Di Costanzo, Montanino (37’ st Arcamone G.G.), Castagna, De Luise (34’ st D’Antonio), Sogliuzzo (45’ st Conte), Filosa (24’ st Trani). (In panchina Di Chiara, Iacono, Di Sapia, Pistola, Di Meglio N.). All. Iervolino.

MADDALONESE: Cerreto (27’ pt Domigno), Viscovo, Percope, Capogrosso, De Fenza, Colella (8’ st Martinelli), Della Ventura, Pingue, Barletta (32’ pt Guglielmo), Fava Passaro, De Rosa. (In panchina Saputo, Verdicchio, Alfano, Romagnoli, Pontillo, Scarpato). All. Valerio.

ARBITRO: Vitalii Diomaiuta di Salerno (ass. Nocera di Nocera Inferiore e Auriemma di Nola).

MARCATORI: nel p.t. 14’ De Luise, 32’ Fava Passaro (rig.); nel s.t. 6’ De Luise, 49’ Castagna (rig.).

NOTE: angoli 7-2 per l’Ischia. Ammoniti Castagna, De Luise, Pingue, Filosa, De Fenza. Durata: pt 50’, st 49’. Spettatori 400 circa.