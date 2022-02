Eccellenza. L’Ischia non la chiude e al 90’ arriva la beffa…

dall’inviato Giovanni Sasso, Ercolano | La “solita” Ischia. Fa una fatica immane negli ultimi sedici metri ma riesce comunque a passare in vantaggio con Castagna dopo aver rischiato di andare sotto in almeno due occasioni. Poi nella ripresa ha tre limpide palle-gol per chiuderla, con qualche altro spazio in ripartenza non sfruttato, e subisce gol al novantesimo quando Manna da oltre venticinque metri lascia partire un siluro di sinistro che Mazzella può solo vedere insaccarsi nell’angolo alla sua destra. Termina con una beffa la prima delle tre trasferte consecutive. Un punto che serve a poco. Si muove la classifica giusto di quel tanto.

Come si suol dire, non toglie e non mette. Contro un’Ercolanese incerottata e con assenze pesanti (i titolari Orefice e Lucignano), scesa in campo con ben sei under, i gialloblù avrebbero dovuto capitalizzare al massimo questa trasferta che, ascoltando il tecnico Iervolino, nascondeva chissà quali insidie. Sotto il profilo tecnico è chiaro che fosse così perché una squadra che proviene da una vittoria esterna e non rinuncia mai a giocare, può creare delle insidie. Tuttavia, tranne qualche “trovata” dello staff locale tra primo e secondo tempo per non far rimpiangere i “fasti” del passato, sotto il profilo ambientale non c’è stato nulla di che lamentarsi. Fatta eccezione per qualche momento di tensione tra campo e panchine che è nato e finito lì, non si segnalano episodi eclatanti. L’accoglienza della società granata è stata ottimale. Sono finiti i tempi in cui le tribune del “Solaro” straboccavano di gente e le scalette che portano agli spogliatoi erano una sorta di Forche Caudine…

Quella di ieri era una partita da vincere senza fare nemmeno sfracelli. Vero è che l’Ercolanese è squadra tignosa, ma nel complesso l’undici schierato ieri da Perrella presentava un paio di spauracchi e nulla più. Per il resto onesta manovalanza pallonara con ragazzi vogliosi di mettersi in mostra. Nonostante ciò, l’Ischia ha rischiato grosso nei primi minuti, a centrocampo non ci ha capito praticamente nulla e il gol di Castagna è arrivato nel momento in cui la pressione vesuviana si era appena “normalizzata”.

Conte ha fatto una fatica immane nella posizione centrale, Montanino più alto ha convinto poco. Quando Iervolino ha sistemato le cose in mediana, mettendo un punto di riferimento in avanti, l’Ischia non solo ha giocato meglio ma si è riproposta con continuità. Di fronte ad un calo fisiologico dei granata, se sbagli la prima, la seconda e la terza occasione, è chiaro che devi temere la famosa legge del calcio che si è concretizzata con il gol della domenica di Menna realizzato il giorno sbagliato. E pensare che nei secondi 45’ Mazzella ha dovuto svolgere lavoro di ordinaria amministrazione, a differenza del primo tempo quando si è dovuto preoccupare di uscire coi tempi giusti su qualche calcio d’angolo causato dalla determinazione dei padroni di casa.

SCHIERAMENTI – L’Ercolanese gioca con il 4-3-3. Perrella schiera Capece tra i pali. Donzetti e Di Costanzo F. i terzini, al centro Menna e Francese. A centrocampo Mirante con Di Gilio e Di Gennaro sui lati. In attacco Montaperto (figlio d’arte) supportato a sinistra da Basso e a destra da Liguori L. L’Ischia risponde con un undici rinnovato, eccezion fatta per la linea difensiva formata da Florio, Chiariello, Di Costanzo e Buono. A centrocampo agisce la novità Conte con Trofa e Arcamone al suo fianco. Un Montanino avanzato sulla destra dà sostegno a Filosa e Castagna.

LA PARTITA – Inizio arrembante dei granata che nel giro di tre minuti vanno vicinissimi al gol. Al 2’ Liguori dalla destra batte un calcio di punizione a rientrare: traiettoria arcuata e pallone che si stampa sulla traversa. L’esterno vesuviano ci riprova al 5’ ma il mancino a giro sfiora l’incrocio dei pali. Al 12’ Basso dalla sinistra salta Florio ma il suo destro da posizione invitante sorvola la traversa. Al 18’ ancora Ercolanese: Basso serve in area Liguori che si inserisce di nuovo bene ma il colpo di testa dell’ex Napoli termina a lato. L’Ischia avanza il baricentro e al 31’ passa: bel traversone dalla sinistra di Buono, Castagna con ottima scelta di tempo scavalca Capece con un preciso colpo di testa. L’Ercolanese accusa il colpo e solo al 39’ arriva una reazione: Liguori è solo in area ma si fa rimontare da Buono. Pochi istanti dopo ci prova Di Gennaro che calcia di poco a lato. 3’ ancora e Donzetti mette in area a favore di Di Gilio che però la prende male e sfuma un’altra opportunità per i padroni di casa. Allo scadere Trofa rimedia ad un errore di Di Costanzo andando a chiudere su Montaperto che cade: i locali gridano al rigore che non c’è.

La ripresa inizia con l’Ercolanese in avanti. Liguori vince un rimpallo in area su Chiariello, si presenta solo davanti a Mazzella che con un ottimo intervento respinge in angolo. All’8’ Castagna viene servito in profondità da Trofa, entra in area e calcia ma Capece riesce a respingere di piede. Al 17’ altra occasione per l’Ischia: Conte di prima intenzione innesca Castagna che, disturbato da un difensore, carica il diagonale di destro e pallone che si spegne un paio di metri fuori. Iervolino al 19’ richiama Conte (ammonito) e inserisce De Luise in attacco con Montanino che si sposta sul lato sinistro della mediana. Al 25’ Trani prende il posto di Castagna (risentimento al tendine d’Achille). Ripartenza dell’Ischia: De Luise dalla sinistra mette in area per Filosa che arriva con un attimo di ritardo. Alla mezzora Menna fa le prove generali, provando a sorprendere Mazzella con un mancino da trenta metri: pallone a lato. Al 39’ azione De Luise-Filosa, tocco per Trani che sottomisura calcia di prima intenzione ma Capece riesce ad arrivarci salvando in angolo. Al 40’ Mazzella para senza problemi una conclusione da lontano di Di Gilio. Ischia in dieci a 3’ dalla fine per espulsione (provvedimento esagerato) di Trani che commette un fallo tattico su Di Costanzo F. Al 45’ Arcamone di testa libera l’area in seguito ad un cross dalla sinistra, pallone fuori area per Menna che carica il mancino mandando il pallone all’incrocio dei pali. L’Ercolanese evita la sconfitta. L’Ischia fa un piccolissimo passo avanti in classifica, confermando tutti i propri limiti che sono tecnici fino ad un certo punto.

ERCOLANESE 1

ISCHIA 1

ERCOLANESE: Capece, Donzetti, Di Costanzo E., Di Gennaro (43’ st Liguori G.), Francese, Menna, Di Gilio, Mirante, Montaperto (29’ st Gondola), Liguori L., Basso. (In panchina Marino A., Napolitano D., Marino L., Autiero, Auriemma, Amendola, Langella). All. Perrella.

ISCHIA: Mazzella, Florio, Buono, Chiariello, Di Costanzo, Conte (20’ st De Luise), Arcamone, Trofa, Montanino, Filosa (42’ t Pistola), Castagna (21’ t Trani). (In panchina Di Chiara, Muscariello, Iacono, Pesce, D’Antonio, Cibelli). All. Iervolino.

ARBITRO: Arianna Bazzo di Bolzano (ass. Nocera e Cafisi di Nocera Inferiore).

MARCATORI: 31’ pt Castagna, 45’ st Menna.

NOTE: angoli 9-2 per l’Ercolanese. Ammoniti Conte, Menna. Espulso al 42’ st Trani per condotta antisportiva. Durata: p.t. 46’, s.t. 51’. Spettatori 300 circa (settore ospiti chiuso per inagibilità).