Eccellenza. L’Ischia gioca in…casa ma il Barano non farà regali

Al “Don Luigi Di Iorio” si disputa l’ultimo derby isolano della stagione. Una stagione allungata dal Comitato regionale che venerdì sera ha deciso di far slittare penultima e ultima di campionato. Una domenica di riposo e poi gli ultimi, infuocati 180 minuti. Dunque non si giocherà più sabato 9 bensì il 16 aprile (sabato santo), con la regular season che terminerà sabato 23 aprile. Nel tentativo di ridare una sorta di regolarità ad un campionato ormai falsato da tempo, con l’alibi dei recuperi da effettuare nei vari gironi, chi organizza i campionati ne ha combinata un’altra che ha attirato una mole di critiche e improperi che, finché rimarranno sulle chat o sui social, di certo non cambieranno l’andazzo.

Ritornando al calcio giocato, oggi pomeriggio alle Chianole di sicuro il pathos sarà minore rispetto al derby dell’altra domenica, per il semplice fatto che la posta in palio fa gola all’Ischia più che al Barano. Le motivazioni saranno diametralmente opposte. L’Ischia non può permettersi passi falsi, mentre il Barano non ha possibilità di ritornare in lotta per la salvezza, anche se l’aritmetica ancora non condanna gli aquilotti. Tuttavia non sarebbe giusto definirlo un derby in tono minore perché nelle fila bianconere ci sono calciatori validi e di esperienza che hanno fatto la storia recente dell’Ischia come Luigi Mennella e Vincenzo Monti, senza dimenticare Rubino. Nelle fila ischitane, tra titolari e panchina, ci sono tantissimi calciatori che nelle ultime stagioni hanno giocato nel Barano, sono maturati o si sono rilanciati con la casacca bianconera.

In casa gialloblù non si prenderà sottogamba l’impegno, così come avvenuto in parte all’andata quando i bianconeri per un soffio non portarono via un pareggio. Iervolino nel pre-partita è stato molto chiaro, invitando i gialloblù alla massima concentrazione. A livello di formazione, l’allenatore dell’Ischia di sicuro cambierà qualcosa perché oltre a questa partita deve pensare anche alle prossime, iniziando da Ischia-Napoli United che varrà tantissimo. La gestione dei calciatori in diffida è necessaria. Ecco spiegato il motivo per il quale l’altro ieri Iervolino ha dichiarato di aver provato qualcosa di diverso per tutti e tre i reparti. A dover fare attenzione al cartellino giallo sono Buono, Chiariello, Montanino, Trofa e De Luise. Possibile lo schieramento dall’inizio di D’Antonio in attacco, che consentirebbe a Iervolino di far riposare Montanino, inserendo in mediana Kikko Arcamone o Cibelli al fianco di Sogliuzzo e Trofa. Per fare turnover sulla sinistra, ovvero schierando eventualmente Pistola come terzino al posto di Buono, Iervolino sarebbe costretto a mettere un altro under dalla cintola in su ma sarà difficile che il tecnico gialloblù stravolga l’assetto della squadra, optando eventualmente per delle soluzioni in previsione nel caso in cui la partita dovesse mettersi in discesa. In casa bianconera, visto l’addio di Alcazar e le squalifiche di Trani e Scritturale (Diabaka è rimasto), le alternative sono ridotte. Monti e Mocerino agiranno davanti a Mennella, con Errichiello e Bocchetti sui lati. A centrocampo Cerase con Matarese e Ferri. In avanti Rubino, supportato da De Stefano e Petrone.

SOLO ISCHITANI – Il derby è di scena al Testaccio ma sarà l’Ischia a giocare praticamente in casa vista la presenza di duecento tifosi, contro i soliti, pochi aficionados bianconeri che si contano sulle dita di due mani. Dopo quasi sei anni, quest’oggi al “Di Iorio” potrebbe terminare la bella favola del Barano nel massimo campionato regionale.

ARBITRO – Al “Don Luigi Di Iorio” (ore 16.00) ci sarà una terna della sezione di Castellammare di Stabia: arbitro Nicola Valcaccia, assistenti Carmine Vanacore e Camillo Amarante.

CONVOCATI BARANO

Portieri: Mennella, Castaldi.

Difensori: Monti, Mocerino, Bocchetti, Errichiello, Esposito, Tumolillo, Buono S. (2004)

Centrocampisti: Ferri, Cerase, Matarese, Ruffo, Mattera (2004)

Attaccanti: De Stefano, Rubino, Petrone, Diabaka, Oratore, Sorbo.

CONVOCATI ISCHIA

Portieri: Mazzella, Di Chiara.

Difensori: Florio, Buono, Chiariello, Di Costanzo, Pistola.

Centrocampisti: Sogliuzzo, Trofa, Montanino, Arcamone G.G., Cibelli, Conte, Di Sapia, Pesce, Arcamone M., Iacono.

Attaccanti: Castagna, De Luise, Filosa, Trani, D’Antonio, Di Meglio A.