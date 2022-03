Eccellenza. Leo: «Real Forio, un passo indietro»

Si volta pagina. Da oggi pomeriggio si pensa alla Frattese. Domenica mattina (la società ha confermato che si giocherà alle ore 11.00), si affronterà una squadra che sembra aver mollato dopo l’ennesima sconfitta. Il Real Forio ha la possibilità di rosicchiare punti sul Mondragone (impegnato a Sant’Antonio Abate) così come sulla Maddalonese che però in casa non dovrebbe fallire l’appuntamento con il Neapolis.

In casa della capolista, il Real Forio inizialmente ha dato l’impressione di poter reggere il confronto ma alla lunga l’atteggiamento è stato piuttosto timido. Una volta sotto, la reazione dei biancoverdi non è stata quella che si poteva immaginare, a maggior ragione perché dal 47’ la Puteolana ha giocato in dieci per l’espulsione di Marigliano. Invece l’uomo in meno non si è praticamente notato, la squadra di Marra per qualità e caratteristiche sa essere compatta anche in dieci, capace di incidere se è vero come è vero che tre gol dei diavoli rossi della Solfatara sono arrivati in condizione di inferiorità numerica. Pochissime le opportunità del Real Forio che nel finale ha ridotto le distanze con un rigore di Jelicanin, con Porcaro in pieno recupero abile a ristabilire le distanze.

Per Flavio Leo non c’è praticamente nulla da salvare. «Contro una squadra come la Puteolana non puoi permetterti di avere un atteggiamento così rinunciatario. C’è mancata la personalità vista domenica scorsa contro l’Ercolanese – aggiunge l’allenatore –. Non si può essere rinunciatari, di fronte avevamo una squadra molto forte e dunque le motivazioni dovevano essere maggiori. Per fare risultato qui, avremmo dovuto raddoppiare gli sforzi.

Messi bene in campo fino al primo gol della Puteolana? Credo che nel momento in cui abbiano compreso il nostro atteggiamento, hanno preso campo. Inizialmente avevano un pizzico di preoccupazione perché si saranno basati sulla partita da noi fatta con l’Ercolanese. Alla distanza è venuta fuori tutta la qualità degli avversari, con gli attaccanti che, seppur non siano più giovanissimi, hanno corso per tutto il campo fino alla fine».

La situazione di classifica del Real Forio resta difficile. Domenica altra “finale” contro la Frattese, poi il derby ad Ischia. Sarà fondamentale tenere dietro il Sant’Antonio Abate, capace di pareggiare all’ultimo minuto a Casal di Principe con un uomo in meno. «Possiamo venire fuori da questa situazione soltanto se abbiamo un atteggiamento di grande aggressività, altrimenti non andiamo da nessuna parte».

Per la Puteolana resta invariato il vantaggio sulle seconde quando mancano cinque partite alla fine. Sabato al Testaccio contro il Barano si profila una passeggiata per Guarracino e compagni. «I punti di vantaggio sono nove ma c’è ancora da lavorare molto per arrivare primi alla fine. Finora ci siamo confrontati con squadre importanti e di tradizione. Contro il Real Forio – prosegue il tecnico flegreo – siamo stati bravi a sbloccare il risultato ed avere un atteggiamento propositivo anche con l’uomo in meno. Siamo riusciti a limitare le qualità degli attaccanti avversari che avrebbero potuto fare ben altra carriera. Il risultato è frutto di una rosa importante, bravo chi subentra. I nostri attaccanti? La squadra lavora tanto in funzione del gol, i complimenti li faccio a tutto il gruppo e allo staff tecnico».