Eccellenza. Le tre settimane di fuoco delle isolane

Tutti in campo per il semaforo verde, fissato per domenica 11 aprile. 29 società campane su 42, 205 su 464 in ambito nazionale. Mancano quelle come Friuli Venezia Giulia, Umbria e Basilicata, i cui comitati hanno deciso di non ripartire non raggiungendo il numero minimo di società stabilito da Gravina. In pratica un mini-esercito di ventimila persone tra calciatori, staff tecnici e sanitari, dirigenti e collaboratori che per meno di tre mesi saranno impegnati in questa “full immersion” pallonara a distanza di sei mesi dallo stop decretato dalla FIGC. Al Comitato Campano sono state riconosciute le due promozioni di sempre, dunque è stato salvaguardato il merito sportivo. Sulle modalità di ripartenza, sulle lungaggini, sulla quesitone delle mancate retrocessioni, ci siamo espressi in tempi non sospetti. Dopo un’interminabile botta e risposta stile tennis, Gravina e Sibilia hanno “pareggiato” il conto dei games. Alla fine sarà un successo di entrambi se si riuscirà a mettere il pallone al centro l’11 aprile, con due mesi (avete capito bene, due mesi) di ritardo rispetto a massimi campionati regionali di altre discipline sportive. Una situazione anomala ma allo stesso tempo paradossale, in cui gli allenatori chiamati a guidare le squadre più attrezzate dovranno ogni mattina pregare il buon Dio che i propri giocatori non si contagino, che riescano a creare tra di loro una “bolla” per raggiungere l’agognato traguardo. Un torneo-sprint più che un mini-campionato, in cui bisognerà conquistare i primi tre posti per garantirsi l’accesso alla fase ad eliminazione diretta (ottavi di finale). Passerà anche la migliore quarta, essendo i gironcini cinque (quattro da sei squadre e uno da cinque). Il Comitato campano ha previsto un solo turno infrasettimanale (2 giugno).

Le isolane si stanno riorganizzando, curiose di conoscere i nomi delle proprie avversarie. Si rinnoverà la sfida tra Ischia e Pianura? Nel gironcino altre due big come Napoli United e San Giorgio oppure due squadre meno attrezzate? Oltre ai gironi e ai calendari, alcuni dettagli sono importanti per la fase finale. E’ noto che andranno avanti 16 squadre, le prime 3 più la migliore dei cinque gironi. Play-off con gare secche, senza andata e ritorno. Tre partite dagli ottavi alle semifinali tutte da vivere. Le squadre che vinceranno le semifinali (vere e proprie finali ai fini delle promozioni) saliranno in D. Semifinali in campo neutro nel week-end del 26-27 giugno?

Per Ischia, Barano e Real Forio saranno tre settimane di fuoco (qualcosa in meno per gli aquilotti che riprenderanno lunedì e per i biancoverdi che si raduneranno martedì), con allenamenti mirati alla ripresa di un’attività ferma da troppo tempo. In questa fase di inattività agonistica, l’Ischia ha mantenuto inalterato l’organico e in questi mesi di stop ha potuto far leva sull’esperienza di Monti e del preparatore atletico Di Maio, che hanno tenuto impegnati i calciatori. Non si può dire altrettanto del Barano che per vari motivi, ha perso calciatori importanti come Mazzella, Conte, De Simone, Pisani (oltre ai continentali Sburlino e Amabile), e non ha ancora incassato il “si” dell’attaccante Arcamone. Ad andare in soccorso agli aquilotti ci ha pensato il Lacco Ameno, con il prestito di sei calciatori. «Tutti i tesserati saranno sottoposti al tampone e poi riprenderemo la preparazione», dice Luigi Esposito, che insieme al direttore tecnico Giovanni Iovine e all’allenatore Flavio Leo sta organizzando la ripresa. Il guizzante Cantelli, proveniente dal Lacco, sarà la novità dell’attacco che ha perso l’estroso Moccia e il metronomo Coppola. Questi ultimi due saranno rimpiazzati dai procidani Fabrizio Muro e Gio’ Cibelli. Alla ripresa ci saranno un Barano bianco-rossonero e un Real Forio bianco-verderosso.

La prossima settimana sarà decisiva per conoscere la composizione dei gironi, intanto le squadre avranno 3 settimane per allenarsi.

Sono sedici i comitati regionali pronti a fare ripartire il calcio di Eccellenza dopo l’ok avuto dalla FIGC. Nell’elenco sono presenti i dipartimenti regionali di: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto ed i comitati provinciali autonomi di Trento e Bolzano. Le linee guida per la ripartenza sono state dettate dalla federazione nazionale, le quali prevedono: il numero di promozioni in serie D per ogniuno dei comitati presenti ai nastri di partenza della prossima Eccellenza, il protocollo sanitario da adottare da parte dei club (lo stesso valido per le squadre di serie D) e la ripresa degli allenamenti (che potranno essere svolti solo dalle società che hanno deciso di riprendere le attività). Massima autonomia dei comitati regionali per quanto riguarda i format dei tornei, mentre è stato tagliato il numero di promozioni verso la D: solo 24 squadre accederanno alla prossima quarta serie a fronte delle 36 previste. Avranno diritto a una promozione in Serie D le società di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Trento/Bolzano. Due promozioni per Campania, Lazio, Piemonte/Valle d’Aosta, Sicilia, Toscana e Veneto. Tre promozioni per la Lombardia. Non ripartiranno i tornei delle regioni: Friuli Venezia-Giulia (tre società favorevoli alla ripartenza aggregate nel girone veneto), Umbria e Basilicata (negata la deroga per il numero non sufficiente di squadre: solo cinque). Non sono previste retrocessioni alla serie minore.

ABRUZZO – Girone unico con sette formazioni al via: Avezzano, Capistrello, Chieti, Il Delfino Flacco Porto, L’Aquila, Lanciano e Renato Curi Angolana.

CALABRIA – Otto le società che formeranno il girone unico: Vigor Lamezia, Sambiase, Locri, Palmese, Scalea, Soriano, Sersale e Reggiomediterranea.

CAMPANIA – Ventinove squadre aderenti al nuovo format che formeranno quattro gironi dai sei squadre e uno da cinque: Agropoli, Albanova, Cervinara, Barano, Buccino Volcei, Frattese, Pomigliano, Città di Avellino, Sant’Agnello, Ischia, Montemiletto, Maddalonese, Mondragone, Monte di Procida, Napoli United, Napoli Nord, Palmese, Pianura, Lioni, Acerrana, Real Forio, Real Poggiomarino, San Giorgio, Scafatese, Angri, Faiano, Mariglianese, Vico Equense, Virtus Cilento.

EMILIA ROMAGNA – Undici le squadre partecipanti al girone unico (in via di definizione).

LAZIO – Tre gironi da undici squadre per un totale di trentatré partecipanti: girone a: Ladispoli, Aranova, Boreale, Città di Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ottavia, Polisportiva Favl Cimini, Pomezia, Real Monterotondo Scalo, Vigor Perconti; girone B: Anzio, Astrea, Campus Eur, Centro Sportivo Primavera, Falaschelavinio, Gaeta, Indomita Pomezia, Lupa Frascati, Pro Calcio Tor Sapienza, Sporting Ariccia, Unipomezia; girone C: Atletico Lodigiani, Atletico Vescovio, Audace, Casal Barriera, Città di Anagni, Luiss, Città di Paliano, Sora, Tivoli, Villalba, Roma Team.

LIGURIA – Quattordici squadre divise in due gironi: girone A: Cairese, Albenga, Genova Calcio, Campomorone Sant’Olcese, Pietra Ligure, Finale, Varazze Don Bosco; girone B: Rapallo Rivarolese, Fezzanese, Athletic Club Albaro, Rivasamba, Ligorna, Angelo Baiardo, Sestrese.

LOMBARDIA – Trentatré squadre divise in tre gruppi da undici: girone A: Base 96 Seveso, Brianza Olginatese, Castanese, Ardor Lazzate, Sestese, Milano City, Varesina, Gavirate, Vergiatese, Pontelambrese, Luciano Manara; girone B: Vogherese, Alcione, Club Milano, Accademia Pavese, RC Codogno, Sancolombano, Settimo Milanese, Città di Sangiuliano, Varzi, Pavia, Sant’Angelo; girone C: Atletico Castegnato, Mapello, Ciliverghe Mazzano, Castiglione, Leon, Lemine Almenno, Lumezzane VGZ, Speranza Agrate, Prevalle, Valcalepio, Zingonia Verdellino.

MARCHE – Dodici le squadre alla partenza divise in due gironi da sei: girone A: Anconitana, Atletico Gallo Colbordolo, Forsempronese, Jesina, Montefano, Vigor Senigallia; girone B: Atletico Ascoli, Atletico Azzurra Colli, Grottammare, Porto d’Ascoli, Sangiustese, Valdichienti Ponte.

MOLISE – Girone unico a undici squadre: Ala Fidelis, Aurora Alto Casertano, Aurora Ururi, Bojano, Termoli, Città di Isernia Fraterna, Pietramontecorvino, Real Guglionesi, San Leucio Volturnia, Sesto Campano, Venafro.

PIEMONTE e VALLE D’AOSTA – Ventidue squadre divise in due giorni: girone A: Aygreville, Borgaro, Borgovercelli, Dufour Varallo, La Biellese, LG Trino, Oleggio, Pro Eureka, RG Ticino; girone B: Acqui, Albese, Asti, Atletico Torino, Canelli SDS, Castellazzo, CBS, Chisola, Corneliano Roero, G.Centallo, Lucento, Olmo, Pro Dronero.

PUGLIA – Due gironi da dodici squadre per un totale di ventiquattro partecipanti (in via di definizione).

SARDEGNA – Girone unico a otto squadre. Il campionato ripartirà dalla seguente classifica: Atletico Uri 6 (2 gare giocate), Ossese 5 (3), Castiadas 4 (2), San Marco 4 (2), Guspini 3 (2), Porto Rotondo 1 (4), Bosa 0 (2), Nuorese -1 (3).

SICILIA – Sedici le formazioni al via della nuova Eccellenza (in via di definizione).

VENETO – Diciassette compagini pronte alla ripartenza (in via di definizione).

TRENTO e BOLZANO – Sette squadre partecipanti (in via di definizione).

MERCATO

FAVA E’ il talismano per vincere l’Eccellenza. Negli ultimi 4 anni l’ha vinta con 4 maglie diverse. Portici, Savoia, Giugliano e Afragolese. E’ questo l’obiettivo di Pietro Varriale e di Antonio Gargiulo, rispettivamente ds e presidente del Napoli United. Il team napoletano, vuole scrivere un’altra pagina importante della sua storia. L’obiettivo è conquistare la Serie D nel prossimo format al via l’11 Aprile.

Per riuscirci c’è bisogno della presenza di un calciatore rispettato e ancora capace di punire le difese avversarie. Ma soprattutto di uno che negli ultimi 4 anni ha capito come bisogna vincere questo campionato.

Il desiderio del Napoli United è far indossare la casacca biancoverde a Dino Fava Passaro, attaccante attualmente tesserato con l’Afragolese. I contatti, secondo fonti della nostra redazione ci sono stati e l’operazione potrebbe andare in porto, visto che anche l’Afragolese è alla ricerca di una prima punta. Su tutti si fa il nome di Felice Simonetti.

S.GIORGIO Di questi tempi eravamo abituati a vivere le partite clou di fine campionato, invece la pandemia ci ha portati indietro con le operazioni di calciomercato a farla da padrone. I club di Eccellenza che hanno aderito alla ripartenza con il nuovo format e che puntano alla promozione in Serie D, sono in prima linea per allestire compagini quanto più competitive.

Tra questi club c’è il San Giorgio di Mango, pronto ad ufficializzare un altro colpo in difesa dopo quello di Mario Follera. I vesuviani, secondo quanto appreso da nostre fonti hanno raggiunto l’accordo con Gennaro Sparano, difensore di fascia ma con doti molto offensive. Nella Frattese di Ciaramella, dava molta spinta in fase offensiva creando grattacapi sulle corsie alle difese avversarie. Insomma un giocatore di spessore che ha salutato la Palmese di Ciccione che ripartirà con un budget diverso da quello inizialmente stabilito.