Eccellenza | Le pagelle di Ischia-Maddalonese

Una domenica da cestinare e dimenticare, il Massa Lubrense è il tormento stagionale dell’Ischia di Enrico Buonocore. Dopo la sconfitta all’andata, la squadra gialloblù bissa la frenata: non arriva una sconfitta, ma un pareggio che ha il sapore del passo falso. Troppa frenesia e ansia, quella che il mister ha predicato di non avere alla vigilia: la capolista rallenta e le inseguitrici si fanno sotto, c’è bisogno di un rapido riscatto per non vanificare quanto di buono mostrato negli ultimi mesi.

Mazzella 6 – Zero rischi e semplice amministrazione. Gli ospiti non si fanno mai vedere dalle sue parti, partita tranquilla nell’area di rigore (66’ Gemito 6 – Stesso discorso per il giovane estremo difensore, più comparsa che protagonista in campo)

Florio 6.5 – È sicuramente tra i più vivaci, dal suo piede nascono le azioni più pericolose: una traversa colpita e un assist per Longo, ostacolato ancora dal legno.

Chiariello 6.5 – Prestazione di grande sostanza nel reparto arretrato, annulla qualsiasi attacco in ripartenza dei nerazzurri e tiene la squadra alta. Sfiora anche il gol nel primo tempo.

Pastore 6 – Col collega di reparto costruisce il solito bunker, difficilmente espugnabile. Quando il pallone arriva in quella zona del campo, è puntuale nel disinnesco.

Mattera 6 – Qualche fiammata interessante, diversi guizzi potenzialmente pericolosi. Passa da terzino sinistro a esterno alto a destra, ma non riesce ad incidere (76’ Cibelli 6 – Prova a fare il suo all’ingresso in campo, ma non è semplice mettersi in evidenza).

Trofa 5.5 – Il capitano cerca di trascinare la sua squadra, ma da diverse partite manca lo spunto in inserimento. Probabilmente il duttile centrocampista sta gestendo energie e stanchezza (66’ Arcamone K. 6.5 – Impatto con la partita positivo, costruisce tre occasioni nitide ed è il più caparbio a provarci)

Matute 5.5 – Ci prova con due colpi di testa, non basta. Non è velocissimo nel tempo della manovra e perde anche qualche pallone di troppo nella metà campo avversaria.

Arcamone M. 5.5 – Molta quantità, poca qualità. Cerca di muoversi tra le maglie avversarie, gli vengono negati inserimenti e spunti tra le linee (66’ Padin 5.5 – Qualche sponda aerea, lotta come può, ma non è pericoloso)

Pesce 6 – Parte molto bene, poi cala nel corso del primo tempo. Cerca di offrire sempre una soluzione sulla destra, deve trovare continuità (46’ Ballirano 6 – Una frazione per il laterale sinistro, punge poche volte)

Longo 5.5 – Qualche pallone aereo giocabile, una traversa colpita e poco altro. Non emula quanto avvenuto una settimana prima al San Costanzo.

Simonetti 5.5 – Soliti lampi del genio in maglia numero 7, ma manca lucidità e brillantezza nel momento più opportuno. Gara leggermente sottotono, come il voto in pagella.

Buonocore 6 – La partita è preparata con la giusta mentalità, anche l’approccio è quello ideale e la soluzione tattica adottata. Cerca di cambiare qualcosa in corsa, ma è tradito dalla fretta e dalle scelte sbagliate dei calciatori.