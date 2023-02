Eccellenza. Le pagelle di Ischia-Atletico Calcio. Simonetti vola a 17 gol. Lepre avrà l’incubo Chiariello…

Partita senza storia allo Stadio Mazzella, l’Ischia archivia la sfida con l’Atletico Calcio col risultato di 3-0 e allunga in vetta alla classifica. Buon margine per i gialloblù che mettono nel mirino lo scontro diretto col Casoria, in programma nel prossimo turno. Intanto, arrivano altre risposte convincenti dei ragazzi a mister Buonocore in vista della volata finale per la vittoria del campionato:

Gemito 6 – Spettatore non pagante, mai seriamente impegnato. Una sola parata degna di nota, nel finale sul bolide di Cardillo dal limite. Poi normale amministrazione in una gara che l’ha visto inoperoso.

Florio 7 – Si può ammettere che è il terzino destro più forte dell’Eccellenza? Sì, si può dire. Giocatore di categoria superiore, fa registrare un’altra marcatura nella sua straordinaria stagione. Il destro che vale il tris è da esterno d’attacco più che da difensore (78’ Di Costanzo s.v.)

Chiariello 7 – Il cliente di giornata è tutt’altro che banale, si tratta di Lepre, uno dei goleador della competizione. Non gli concede un metro di spazio, tiene alta la linea difensiva e mette il sigillo sul match col gol del raddoppio.

Pastore 6.5 – Altra partita di grande solidità per l’altro centrale del pacchetto arretrato che legge in anticipo tutte le traiettorie dalle sue parti e arpiona la sfera quando può. Nel bunker del Mazzella non si passa.

Mattera 6.5 – Quanta quantità per il tuttofare gialloblù, si destreggia in maniera eccelsa sulla corsia mancina e offre sempre una soluzione. Sfiora anche la rete con una girata sugli sviluppi di un angolo (83’ Buono L. s.v.)

Trofa 6 – Non ci sono giudizi negativi dopo la prova del collettivo, ma il capitano è sembrato più stanco e meno brillante del solito. Qualche errore in fase di rifinitura e scelte non sempre giuste. Ha il merito di procurarsi il calcio di rigore.

Matute 6.5 – Potrebbe velocizzare di più la manovra, ma gestisce bene il pallino del gioco e anche nella circolazione non fa mancare il suo apporto. Prova, in un paio di situazioni, a ritagliarsi una giocata personale. Geniale la palla servita a Simonetti nel primo tempo.

Arcamone M. 6 – In affanno e poco partecipe, sembra non in giornata: un partita storta può capitare, il classe 2004 lascia il campo dopo pochi minuti al via della ripresa (51’ Patalano 6.5 – Buon impatto e ingresso col giusto atteggiamento per l’altro giovanissimo della squadra)

Cibelli 6.5 – Buonocore lo conferma alto a destra, si muove bene e la sua è una prestazione importante. Dal suo piede nasce il gol del raddoppio, ulteriore soluzione nell’ampio ventaglio di scelte dello staff.

Longo 6 – Spreca il vantaggio ad inizio partita su assistenza di Simonetti, poi non ha altre opportunità per riscattarsi. Tanto lavoro in funzione della squadra, più attaccante da manovra che da area di rigore nell’incontro in questione (70’ Arcamone G.G. 6.5 – Ok l’impatto con la partita, entra con determinazione e grinta)

Simonetti 7 – Pallone al numero 7: occasione per l’Ischia e brivido per gli avversari. Si divora diverse opportunità, ma si incarica della battuta di un calcio di rigore che pesa come un macigno. Vince il duello a distanza con Lepre: sempre più bomber (80’ De Luise s.v.)

Buonocore 7 – Ha dato un’identità e una mentalità alla squadra che si gode meritatamente il primo posto in classifica. Domenica battaglia forse decisiva, ma il mister può coccolarsi i suoi per qualche ora.