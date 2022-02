Eccellenza, l’armata casamicciolese stende il Neapolis. L’Ischia vince ancora

Giovanni Sasso | L’Ischia non si ferma. Regola un coraggioso (ma nulla più) Neapolis e si avvicina al secondo posto. Tre gol, un palo, due salvataggi sulla linea degli ospiti ed almeno altre tre limpide occasioni non concretizzate: all’uscita dal “Mazzella”, nessuno può aver riferito di non essersi divertito. I gialloblù hanno prodotto tante ottime trame di gioco, azioni ben congegnate nonostante il terreno di certo non favorisca la squadra che ha maggiore qualità.

Eccezion fatta per i primi venti minuti in cui i giallo-grigi hanno cercato di ribattere colpo su colpo, tenendo gli avversari lontani dalla propria area, non c’è stata partita. A sbloccarla è stato De Luise. Un gol strameritato per il centravanti che incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Un’iniezione di fiducia che gli serviva per questo finale di stagione in cui l’Ischia dovrà produrre il massimo sforzo per ottenere il migliore posizionamento possibile. Nella ripresa la “zampata” da vero centravanti l’ha piazzata Trofa, ed a quel punto si poteva già pensare alla prossima, insidiosa gara in casa del Mondragone, ieri mazzolato a Pozzuoli. Dopo una serie di palle-gol non concretizzate, in pieno recupero ecco il tris di D’Antonio, che riesce a superare l’ex Bardet dopo tre tentativi. Anche per l’esterno un gol meritato. Ha dimostrato di essere più di un’alternativa.

SCHIERAMENTI – Iervolino schiera Mazzella in porta. Florio e Buono terzini, Chiariello e Di Costanzo centrali difensivi. A centrocampo Sogliuzzo con Trofa a destra e Montanino a sinistra. In avanti De Luise con Pistola e Castagna sugli esterni. Il Neapolis si schiera con il consueto 4-3-3. L’ex Bardet tra i pali; al centro della difesa Esposito e Lanzillo; Minichini a destra e Terribile a sinistra. In mediana Festa insieme a Ferro e Scuotto, In avanti Catena supportato da Selva a destra e Barretta a sinistra.

LA PARTITA – Pronti-via e il Neapolis sfiora il vantaggio. E’ il 5’. Selva e Catena sulla sinistra lavorano un buon pallone, cross sul secondo palo dove Barretta colpisce di testa costringendo Mazzella ed un colpo di reni. Al 10’ Pistola riceve e smista per Castagna che dai venti metri esplode il destro: pallone alto. Al 21’ Ischia pericolosa. Sogliuzzo innesca Florio che dalla destra crossa per Pistola il cui colpo di testa lambisce la trasversale. Dopo un tentativo di Buono (pallone alto), al 25’ Ischia in gol. Castagna lavora un buon pallone, serve Sogliuzzo che mette in area: De Luise, sul filo del fuorigioco, colpisce di testa in tuffo indirizzando il pallone nell’angolo alla destra di Bardet. 3’ dopo lo scatenato De Luise va via a due avversari sulla corsia destra, dal fondo mette sul primo palo per Pistola che da pochi passi devia incredibilmente sul fondo. Al 33’ Ischia vicina al raddoppio con De Luise il cui sinistro forte e angolato viene respinto in angolo da Bardet. Al 35’ Mazzella, in seguito ad un retropassaggio di Chiariello, in area ha un controllo difettoso e per poco Catena non ne approfitta. Al 44’ calcio piazzato di Selva da posizione centrale ma Mazzella è attento e blocca.

Nell’intervallo, Florio resta nello spogliatoio: caviglia di nuovo KO. Al suo posto entra Iacono. Raddoppio dell’Ischia al 4’. De Luise non riesce a calciare in acrobazia, la palla arriva a Castagna che di sinistro impegna Bardet la cui respinta è preda di Trofa: il capitano da terra mette il pallone in fondo al sacco. Al 13’ serie di errori sulla trequarti napoletana, la palla perviene a Selva che innesca Catena il quale da posizione invitantissima calcia centralmente e Mazzella para. Al 16’ De Luise riceve da Pistola ma controlla male ed è costretto a trovare lo spazio per la battuta che viene respinta da Bardet. Doppia occasione per l’Ischia: prima Di Costanzo serve Pistola che conclude ma Bardet è attento; poi Castagna dalla destra crossa lungo ma Pistola all’altezza del secondo palo non riesce a deviare in rete. Al 25’ ci prova Catena dalla distanza: il tiro-cross sorvola non di molto la traversa. 1’ dopo il neo entrato D’Antonio, lanciato da Sogliuzzo, tocca a favore del solissimo Castagna che da due passi colpisce il palo. La palla danza a un metro dalla linea di porta e viene allontanata dai difensori. Passa un altro minuto e Castagna vola sulla destra e piazza un diagonale che lambisce il montante. Al 32’ Sogliuzzo ci riprova su punizione ma Bardet è attento e blocca in tuffo. Passa 1’ e l’Ischia è ancora pericolosa. Rilancio lungo di Mazzella, De Luise di testa innesca D’Antonio che da posizione defilata conclude ma un difensore salva proprio accanto al palo. Al 39’ D’Antonio ci riprova, il tiro a botta sicura da posizione un po’ defilata viene respinto proprio sulla linea da Esposito S. a portiere battuto. Al 48’ l’Ischia chiude la partita. Trofa serve D’Antonio che in piena area si aggiusta la palla sul destro e insacca a fil di palo.