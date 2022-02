Eccellenza. La lotta “play-off” deve essere regolare!

C’è chi si pone il problema e chi preferisce mettere la testa sotto la sabbia, oppure fare semplicemente finta di nulla. Su queste colonne il “problema” ce lo siamo posto cinque mesi fa ma finora si è andati avanti come se la questione non riguardasse tante, troppe squadre. Un intero girone. Non pensiamo che ci sia qualche presidente di società, qualche allenatore, qualche tifoseria che possa ritenersi soddisfatto di come il C.R. Campania stia gestendo il caso Franceschini-Giugliano-Savoia.

Una situazione incresciosa, paradossale, che rischia di falsare non solo la zona play-off ma naturalmente l’intero campionato. A settembre era Franceschini contro tutti. Dopo la notizia della sentenza (di un Tribunale!) favorevole al presidente “sfiduciato” del Giugliano 1928 (che inizialmente stava piantando le tende in quel di Casoria), i dubbi e gli interrogativi sono aumentati. Il Tribunale di Napoli Nord ha riconosciuto in Franceschini il legittimo rappresentante legale della società Giugliano 1928. Perché per la Figc, sia chiaro, non esiste alcun Savoia, tanto che uno storico quotidiano locale continua a chiamare il club “Giugliano di Torre”. Il Savoia, da quelle parti, è come la mitra di San Gennaro.

Qualcuno si sta interrogando sul perché il Comitato Campano continua a fare orecchie da mercante. Perché il presidente Zigarelli si è assunto una responsabilità più grande di lui, non chiamando in causa, a suo tempo, la procura federale di fronte ad un “contenzioso” così spinoso? La procura federale ha elementi affinché anche la giustizia sportiva faccia il suo corso? Lo stesso Franceschini ha affermato che da oltre tre mesi in Figc sanno tutto. Se prima era il solo avvocato Cirillo a porsi il problema, qualche società (in maniera timida) tempo fa il problema se l’è posto anche attraverso i propri canali ufficiali. Adesso è il “Comitato Promotore per la Rinascita del Calcio Dilettantistico e Giovanile Campano” a chiedere a voce alta che chi di dovere dia delle spiegazioni.

Il Savoia è ufficialmente ancora in lotta per il primo posto, un posto nei play-off se l’è quasi assicurato. In pagina riportiamo le “ultimissime” diffuse dallo stesso comitato che è sorto per fare luce sulle tante, troppe situazioni imbarazzanti che accadono al Centro Direzionale. Che la lotta per i play-off, così come per la salvezza sia regolare. Sarebbe ora che le società chiedano a Zigarelli, se è il caso al commissario della LND o al presidente federale, come stanno le cose. Altrimenti, domani, nessuno potrà lamentarsi. Sarà troppo tardi…