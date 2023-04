Eccellenza. La capolista più capolista. Ischia, pronta per i “leoni”

Cala il sipario su marzo, sull’isola si è respirato grande entusiasmo: tre vittorie e un pareggio è il bilancio, lo slancio è destinato a durare nelle prossime settimane. L’Ischia è sempre più vicina al traguardo, sognato e ambito in estate, divenuto realtà tangibile con il passare del tempo. Il salto di categoria può concretizzarsi nelle battute di fine campionato, alla squadra di Enrico Buonocore servono due vittorie. Il bottino potrebbe ridursi drasticamente qualora una delle pretendenti dovesse fallire ancora. Fervono i preparativi, dunque, nell’ambiente gialloblù. Il cerchio rosso sul calendario è fissato per la penultima uscita stagionale, in trasferta sul rettangolo da gioco della Maddalonese. Prima però c’è l’incontro del Mazzella con il Napoli United: nel weekend infatti i Leoni sbarcheranno sul territorio isolano per provare a riaprire il discorso in vetta. Non è dello stesso avviso la brigata guidata da capitan Trofa, decisa ad archiviare la questione e spezzare le residue speranze delle altre contendenti.

La preparazione settimanale è nella fase clou. Oltre all’obiettivo più importante, l’Ischia riflette sulle migliorie collettive e personali, per rendere l’annata ancor di più epica. La squadra cerca di perfezionare il rendimento, in termini meramente statistici, della doppia fase di gioco. Il reparto difensivo ha il merito di confermarsi il migliore del torneo e il dato finora è premiante: Chiariello, Pastore e soci hanno costruito un fortino difficilmente espugnabile e i numeri certificano il notevole lavoro svolto. La capolista, anche in questo caso, si colloca sul gradino più alto del podio (20 reti subite, ndr), staccando di appena due marcature la coppia Albanova-Pompei (22, ndr). In ottica offensiva, invece, è arrivato un altro sorpasso ad opera del Casoria che, a tre giornate dal termine, è la migliore attualmente dal punto di vista delle finalizzazioni. Nulla è compromesso per gli uomini di maggiore verve di mister Buonocore, la differenza è di un gol e tutto può ancora cambiare negli ultimi 270’. La classifica recita: 71 i viola, 70 i gialloblù.

Al traguardo del reparto si aggiunge altresì quello personale, con Ciro Simonetti che guida la speciale graduatoria riservata ai capocannonieri. Senza gol dal derby contro il Forio dello scorso 5 marzo, il numero 7 ha affrontato settimane non facili: stanchezza, un piccolo problema al piede e la poca brillantezza hanno pesato sulle recenti prestazioni. Dopo due prove non esaltanti con Montecalcio e Pompei, il fantasista è tornato su livelli importanti, sfoderando una performance più che convincente nella sfida dell’Arcoleo. In ballo per Re Ciro c’è il primo posto nella classifica dei goleador. Sono diciannove le reti messe a segno nell’arco del torneo, ma gli inseguitori non mollano la presa e tallonano il classe ’92: Galesio è a meno uno; Liguori, Grezio e Orefice a meno due. Ai verdetti sul campo quindi si sommano quelli di gruppo o individuali. E ancora l’Ischia è pronta a rendersi protagonista.