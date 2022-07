Eccellenza. Ischia, work in progress per la società

Continua la serie di incontri con diversi imprenditori da un lato per definire la cerchia dirigenziale ma soprattutto per rendere il budget adeguato per la creazione di una squadra che riesca a battersi quanto meno per la zona play-off, così come avvenuto nella passata stagione. Pino Taglialatela, dopo aver chiuso una collaborazione con Lello Carlino, il quale sosterrà la nuova società ma non assumerà cariche ufficiali (pur non essendo più presidente del Napoli Femminile, è comunque socio di riferimento), da martedì ha ripreso i contatti con imprenditori e aziende che possano avvicinarsi all’Ischia anche in termini di sponsorizzazione. «Ribadisco che da parte mia c’è tutto l’impegno affinché l’Ischia faccia una bella figura nell’anno del centenario della sua fondazione – ha dichiarato l’ex portiere del Napoli nel corso dell’appuntamento “Controra” di ieri pomeriggio sui canali social del “Dispari” –. In quest’anno così importante della storia della società, dopo l’uscita di scena di Emanuele D’Abundo, si correva il rischio di fare un buco nell’acqua».

Dunque work in progress per quanto riguarda la società che tuttavia per fine luglio dovrà avere un suo volto se non definitivo quanto meno “abbozzato” perché è impensabile che all’inizio della preparazione (26 luglio) ci sia sempre e solo Taglialatela sul ponte di comando senza una cerchia dirigenziale. Lo stesso “Batman” ha più volte sottolineato che intende continuare a fare il direttore generale e che non ambisce alla carica di presidente. «A me piace organizzare le cose in un certo modo, prendere delle decisioni di testa mia, ma non perché sono presuntuoso ma perché punto a fare il bene della società. Negli ultimi tempi non è accaduto, l’anno scorso sono rimasto su richiesta della squadra. Ai ragazzi non potevo dire di no. Alla fine della stagione mi sono fatto da parte perché le mie idee non collimavano con quelle del presidente D’Abundo che poi a sua volta ha dato le dimissioni. Posso dire che senza l’intervento di D’Abundo a suo tempo, l’Ischia difficilmente avrebbe proseguito come ha fatto nelle ultime quattro stagioni – prosegue Taglialatela –. Ricordo che in poco tempo siamo passati dalla Prima Categoria alla disputa di una finale per la promozione in D.

L’entusiasmo del presidente all’inizio della sua esperienza era tangibile, la sua presenza costante al campo, poi col passare del tempo il suo entusiasmo è scemato. Lui non dirà mai il perché dell’interruzione di questa avventura. A questo punto mi sono impegnato per creare un’alternativa. In queste settimane, tanti imprenditori contattati, nell’apprendere che a portare avanti la società in questi anni è stato il solo D’Abundo, hanno gentilmente declinato l’invito. Ho trovato le porte aperte di Lello Carlino. Dopo aver rilevato la presidenza dalle mani di D’Abundo, mi ha chiesto notizie sulle spese, sulla gestione, garantendomi una quota per partire. Lo stesso D’Abundo mi ha garantito i passaggi per le trasferte, iscrizione al campionato compresa. Nel frattempo in tanti hanno compreso la bontà del progetto per dare una mano. Sottolineo però che c’è bisogno di un imprenditore forte o di una serie di imprenditori capaci di comporre una società all’altezza perché non possiamo fare ogni anno questo “tour” per trovare sovvenzioni e supporti. Non si può tutti gli anni andare porta a porta per chiedere contributi e sponsorizzazioni. Spero che ci sia un presidente vero».

Taglialatela ha spiegato che «anche la componente politica si sta attivando, speriamo di mettere insieme un budget adeguato per una squadra all’altezza. In queste categorie dilettantistiche le spese dovrebbero essere ridimensionate ma per competere c’è bisogno di cifre importanti. Stiamo lavorando giorno per giorno affinché la squadra possa crescere a livello tecnico».