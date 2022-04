Eccellenza. Ischia, tutta la spinta dei senatori

Il turno di riposo è alle spalle. L’Ischia ieri ha ripreso la preparazione. Oggi pomeriggio è in programma il secondo allenamento nel quale Iervolino comincerà a cercare eventuali alternative all’undici che uscì vittorioso, non senza patemi d’animo, dal derby di Barano. Domani giornata di riposo per poi riprendere giovedì. Venerdì la rifinitura in vista del big-match di sabato pomeriggio al “Mazzella” contro il Napoli United.

Un appuntamento molto atteso perché potrebbe decidere la posizione finale di classifica dei gialloblù. Con una vittoria, l’Ischia blinderebbe il terzo posto e potrebbe continuare a fare un pensierino al secondo posto. Una posizione che il Savoia ben difficilmente si farà scappare, con la Maddalonese chiamata alla partita della vita che significherebbe salvezza aritmetica con una giornata d’anticipo, indipendentemente dai risultati provenienti dagli altri campi.

Contro una squadra tosta ma anche dinamica, sul piano fisico tra le più prestanti dei tre gironi regionali, con calciatori di indubbia bravura tecnica, ci sarà bisogno della migliore Ischia. Ci sarà bisogno di qualità, di commettere pochi errori tecnici per non concedere troppo ad un Napoli United abile a sfruttare le seconde palle, che sa attaccare anche con sei-sette giocatori contemporaneamente, ma che inevitabilmente qualcosa concede agli avversari. E questo è il motivo per il quale la squadra allenata da Diego Maradona ha perso punti importanti, soprattutto contro squadre che si trovano invischiate nella lotta per la salvezza. Dunque gialloblù chiamati a mettere tanta qualità ma anche esperienza.

E’ vero che l’Ischia è una squadra nel complesso giovane, ma tra i titolari “inamovibili” ci sono elementi che nel corso della loro carriera hanno militato in palcoscenici professionistici così come di Serie D. Da Florio a Chiariello, da Sogliuzzo a Trofa, non sono pochi i calciatori ad avere dei trascorsi di una certa importanza, non sempre con la maglia gialloblù. Senza dimenticare Pistola e Castagna, i quali sono accomunati da un’apparizione a testa fatta contro il Foggia sette anni fa. L’esterno in campionato allo “Zaccheria” davanti a ottomila spettatori, il secondo in casa in Coppa di Lega Pro. Ci avrebbe fatto piacere inserire nel novero Angelo Arcamone e Andrea Impagliazzo che avrebbero potuto rappresentare un valore aggiunto ad una rosa già di per sé competitiva. Abbiamo parlato di esperienza ma questa non è una qualità intrinseca ai calciatori a fine carriera o che giocano chissà da quanti anni. Anche D’Antonio è da considerarsi un giocatore tutt’altro che pivellino perché viene da una palestra calcistica di assoluto valore. Stesso discorso per Montanino, la cui lontananza dall’isola l’ha rafforzato non solo sul piano tecnico. Una determinata trafila l’hanno fatta anche Di Costanzo e Buono, e poi ci sono calciatori come Arcamone, De Luise, Trani, Cibelli, Filosa, Conte, i due portieri Mazzella e Di Chiara che il campionato di Eccellenza lo conoscono bene, indipendentemente dalla brevissima passata stagione che non si concluse nel migliore dei modi. Una panoramica per rimembrare il background di senatori e non che non sono gli ultimi arrivati, si stanno giocando una posizione importante al fine di concorrere nel migliore dei modi alla parte finale della stagione.