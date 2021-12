Eccellenza. Ischia, terzo posto all’orizzonte

Una buona, anzi ottima opportunità per riscattare la sconfitta (comunque indolore) di mercoledì in coppa, riappropriarsi del terzo posto (magari in solitudine) e farsi un bel regalo in vista delle prossime festività. L’Ischia oggi pomeriggio al “Mazzella” affronterà il Nuova Napoli Nord, unica formazione dell’Eccellenza campana ancora senza punti. All’andata i gialloblù, sotto di una rete, pareggiarono quasi subito ma rischiarono di lasciare due punti al “Simpatia”.

Ci pensò Buono nel finale a togliere le castagne dal fuoco ed evitare il primo processo stagionale a tecnico e calciatori. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Nonostante le defezioni di Pistola e Di Meglio N., quelle “storiche” (Arcamone Angelo sta riprendendo gradualmente, Impagliazzo si spera lo faccia al più presto, con Invernini che rivedremo speriamo a fine stagione), e programmate (squalifiche di Trofa e Montanino), l’Ischia può schierare una formazione di tutto rispetto per virare la boa con una vittoria che servirebbe per mettersi dietro il Napoli United, ieri sconfitto in casa del Mondragone dopo essere passato in vantaggio. Mediana quasi obbligata con Sogliuzzo, Cibelli e Chicco Arcamone. In avanti De Luise (o Filosa) con Castagna e D’Antonio, a cui potrebbe subentrare Pesce. Linea difensiva con Florio e Buono sulle corsia, Chiariello e Muscariello al centro. «Ai ragazzi l’ho detto chiaramente. E’ ancora presto per pensare alle festività e quant’altro, dobbiamo concentrarci al massimo su questa partita che notoriamente può rivelarsi insidiosa, specialmente in questo periodo», ha detto ieri mattina il d.g. Taglialatela al termine della rifinitura nell’assolato “Rispoli”.

Visto e considerato (com’era prevedibile) che il “connubio” con la piazza di Pianura sarebbe durata da Natale a Santo Stefano, il Nuova Napoli Nord da un mese e mezzo ha ripreso le sue sembianze originarie e dunque si può affermare che quello odierno è il primo confronto ufficiale a Fondobosso. Così come accaduto domenica scorsa con l’Albanova, non fosse stato per il Covid si sarebbe potuto avere un primo precedente già nella scorsa stagione.

«SERVE MATURITÀ» –Alla vigilia della gara contro il fanalino di coda, anche il tecnico Angelo Iervolino ha sottolineato che si tratta di una «partita ricca di insidie e mi aspetto una prova di maturitàsotto vari aspetti, da parte di tutti». Ed aggiunge: «Come ci siamo detti con i ragazzi, per la stagione 21/22 , quella col Napoli Nord è la partita più importante del 2021. Loro non hanno nulla da perdere e giocare in uno stadio storico motiva tutti i nostri avversari e noi dovremo dare una continuità d’atteggiamento per tutta la gara perché vogliamo i tre punti. E’ la prima gara del girone di ritorno,ma nel contempo è l’ultima gara del nostro 2021, che ha portato risultati soddisfacenti con l’essere sul treno delle prime e essere approdati in semifinale di coppa Italia dopo 16 anni – ha aggiunto – per tutto questo bisognerà dare tutto quel che si ha nonostante le tantissime assenze e squalificati che abbiamo e tutti devono farsi trovare pronti e dimostrare di sapere soffrire insieme come famiglia».

FRATTA…SFRATTA – Che l’Ischia non debba mollare di un centimetro lo abbiamo scritto sul giornale di ieri a chiare lettere, anche per le notizie provenienti da Frattamaggiore, con il tecnico Floro Flores in discussione per la diversità di vedute delle due anime della società e poi esonerato. In più, diversi calciatori lamentano mensilità arretrate. Il patron Guarino avrebbe intenzione di mettere tutto nelle mani di Tonino Caso che chiamerebbe alla guida Giovanni Masecchia. Il primo già consulente dell’Ischia ai tempi della vittoria del campionato di Eccellenza, il secondo ex calciatore gialloblù.

ARBITRO – Ischia-N.Napoli Nord (14.30) sarà diretta dal signor Francesco VitaliiDiomaiuta della sezione di Salerno (ass. Guerra di Nola e Pipola di Ercolano).

I CONVOCATI

Portieri: Di Chiara, Mazzella.

Difensori: Chiariello, Buono, Di Costanzo, Muscariello, Florio.

Centrocampisti: Sogliuzzo, Cibelli, Arcamone G.G., Iacono, Pesce, Arcamone M., Di Sapia, Formisano.

Attaccanti: Castagna, De Luise, Filosa, D’Antonio, Di Meglio A.