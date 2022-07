Eccellenza. Ischia, si parte il 4 settembre

Il campionato di Eccellenza scatterà tra sabato 3 e domenica 4 settembre. La Coppa Italia il 27/28 agosto. Le iscrizioni vanno effettuate entro giovedì 21 luglio. Il campionato di Promozione inizierà l’11 settembre e le iscrizioni vanno regolarizzate entro giovedì 28 luglio. Le scadenze valgono anche per il deposito delle domande di ripescaggio alla categoria superiore. Il costo per iscriversi all’Eccellenza è di Euro 4,500,00 più le spese per l’assicurazione dei tesserati. Sono queste le notizie salienti contenute sul comunicato n.1 pubblicato ieri dal C.R. Campania, con il solito ritardo rispetto agli altri. L’organico dell’Eccellenza è composto da 34 squadre (che di seguito elenchiamo).

I posti a disposizione al momento sono soltanto due ed a questo punto per il Real Forio l’ipotesi di riammissione si fa più difficile. Se il Comitato Campano adotterà il consueto criterio, ripescando alternativamente una squadra retrocessa dai play-out di Eccellenza ed una che ha perso i play-off di Promozione, la società biancoverde rischierebbe di non farcela perché, come riportato più di un mese fa, in pole position ci sarebbe il Faiano. Molto ruota attorno all’accoglimento della richiesta che farà il San Marzano che vorrebbe ottenere la Serie D attraverso la strada alternativa dopo aver smarrito sul più bello quelle di coppa e spareggi nazionali. Attenzione, però. Stiamo parlando di organico delle società aventi diritto: qualcuna potrebbe pur sempre rinunciare o fondersi entro i termini, ma per quel che concerne l’Eccellenza, ad oggi non si hanno notizie in tal senso. Il “fu” Giugliano dovrebbe continuare a Torre Annunziata (il condizionale è d’obbligo dopo le uscite del patron Pellerone e le vicende legate alla titolarità del club), mentre il San Giorgio, dopo la retrocessione dalla Serie D, proseguirà a Pompei. Il “Paudice” resterà senza squadra granata.

Per quanto riguarda invece il campionato di Promozione, l’organico così com’è (64 squadre sulle 72 per completare i quattro gironi da 18 squadre) prevede il ripescaggio di almeno 8 squadre. Tra queste ci sarà quasi sicuramente l’Isola di Procida che ha già inoltrato la domanda di riammissione dopo la beffa della passata stagione.

ARTICOLAZIONE – Il C.R. Campania ha reso noto che «come deliberato dal Consiglio Direttivo, sulla base della deroga concessa dalla F.I.G.C., previa autorizzazione della L.N.D., il Campionato Regionale di Eccellenza sarà strutturato sulla base di due gironi da 18 squadre, la cui composizione sarà stabilita dal medesimo Consiglio Direttivo di questo Comitato; nell’ipotesi che tutte le 34 squadre aventi diritto risultino iscritte, saranno effettuate due sole ammissioni; le ammissioni saranno consentite fino ad un organico dal numero massimo di 36 squadre».

PLAY–OFF E PLAY-OUT – In Eccellenza e Promozione, in analogia alle precedenti stagioni sportive, anche per corrente la stagione sportiva saranno istituite, ancora in via sperimentale, le fasi di play-off e play-out nei gironi del Campionato Regionale d’Eccellenza e nei gironi del Campionato di Promozione.

RETROCESSIONI – Le retrocessioni dai due gironi di Eccellenza saranno almeno 8. Il Regolamento sarà pubblicato successivamente e comunque prima dell’inizio del campionato.

ORGANICO ECCELLENZA – Questo l’organico delle società aventi diritto in Eccellenza: S.Antonio Abate, Agropoli, Albanova, Audax Cervinara, Buccino V., Costa d’Amalfi, Ercolanese, San Giorgio (Pompei), Giugliano 1928 (Savoia), F.C. Sant’Agnello, Giffoni Sei Casali, Carotenuto, Grotta, Ischia, LMM Montemiletto, Maddalonese, Massa Lubrense, Mondragone, Napoli United, Pol.Lioni, Pomigliano, Real Acerrana, R.Castel San Giorgio, Sal.Baronissi, San Marzano, Saviano, Scafatese, Sporting Club Ercolanese, Givova Capri Anacapri, Vico Equense, Villa Literno, Virtus Avellino, Virtus Volla (Ponticelli).