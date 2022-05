Eccellenza. Ischia rabberciata ma non rassegnata

Dentro o fuori. Il cacciatorpediniere Ischia oggi pomeriggio se la vedrà con la corazzata San Marzano. Un confronto sulla carta impari ma quello capitanata da Davide Trofa cercherà di sorprendere la mastodontica avversaria con velocità, con determinazione e soprattutto precisione. Occorrono colpi ben assestati e mirati per mandare a picco lo squadrone di Pirozzi, allestito per vincere a mani basse il girone C ma che a lungo andare ha patito una serie di infortuni (ma anche di vicissitudini interne alla squadra che nessuno vi racconterà mai) che ne hanno condizionato il rendimento nel girone di ritorno. Vinta la coppa Italia regionale, la formazione blu-amaranto è stata sbattuta fuori dalla fase nazionale da Melfi e Barletta e in campionato ha subito la regolarità dell’Angri che alla fine ha conquistato l’accesso alla poule promozione.

Al San Marzano non è rimasto altro che far valere il suo autorevole secondo posto che consentirà di giocare in casa le partite-spareggio. Ma prima di pensare alla prossima avversaria, La Montagna e compagni dovranno fare i conti con un’Ischia che è rabberciata ma assolutamente non rassegnata. Quella che ieri pomeriggio è partita per il ritiro nel solito albergo dell’hinterland napoletano è un’Ischia consapevole di dover giocare la partita della vita, per compiere un vero e proprio miracolo tenuto conto che praticamente mezza squadra è in quarantena, tecnico compreso. Diciamo subito che in questa sfida mancheranno i “ministri della difesa”, i due leader dei reparti arretrati. Entrambi hanno lo stesso cognome: Chiariello. Pasquale è risultato positivo al Covid e allunga la serie di indisponibili, tutti per positività: Di Chiara, Pistola, Montanino e Filosa.

In pratica non saranno a disposizione tre possibili titolari, non facilmente sostituibili per affidabilità e caratteristiche. Il riferimento va soprattutto a Chiariello e Montanino che hanno dato vita ad una stagione assai positiva, con la crescita del biondo centrocampista che è sotto gli occhi di tutti. Iervolino da casa dunque fa la conta e dovrà trasmettere ai suoi collaboratori Roberto Lauro e Francesco Taglialatela le indicazioni che sono praticamente obbligate. Un’Ischia che, secondo quanto riferito nel pre-gara da Taglialatela, non snaturerà le proprie caratteristiche. Niente barricate o atteggiamento difensivistico ma atteggiamento a viso aperto. Del resto è l’unico modo per tentare la via della vittoria visto che i gialloblù, nell’arco dei novanta minuti o al termine di eventuali due supplementari da 15 minuti ciascuno, dovrà uscire vittoriosa.

Non ci saranno calci di rigore. San Marzano che può godere di due risultati su tre a disposizione. Pirozzi per il ruolo di centravanti deve scegliere se schierare l’ex gialloblù Meloni o l’ex procidano Liccardi, con Spinola a sinistra che è favorito su Marotta che è reduce da un infortunio. A destra Camara. In mediana Matute, con La Montagna e Tranchino sui lati. In difesa l’altro ex Patrizio Caso (sostituisce Chiariello) a far coppia con Velotti. Dentice e Fernando i terzini, Palladino il portiere. L’Ischia sarà costretta a schierarsi con l’inedita coppia centrale Di Costanzo-Muscariello, con Florio e Buono sulle corsie. A centrocampo Trofa con Sogliuzzo e uno tra Arcamone e Cibelli. In avanti D’Antonio e Castagna a supporto di De Luise che ritornerà dall’inizio dopo essere subentrato (evitando la sconfitta) a Lusciano contro l’Albanova. Poche le alternative in corso d’opera per lo staff tecnico isolano. I calciatori che hanno un po’ di esperienza sono Trani, Conte, per il resto si dovrà fare affidamento sui giovani che si stanno mettendo in luce nella Juniores regionale.

Al seguito della squadra un buon numero di tifosi. Per la limitazione della capienza, soltanto cento i tagliandi a disposizione dei sostenitori gialloblù che dagli spalti se la giocheranno alla pari contro una tifoseria tutt’altro che numerosa e calorosa ma che in questa occasione potrebbe partecipare in maniera più massiccia.

I CONVOCATI

Portieri: Mazzella, Musella.

Difensori: Florio, Di Costanzo, Buono, Muscariello.

Centrocampisti: Trofa, Sogliuzzo, Cibelli, Pesce, Conte, Di Sapia, Arcamone G.G., Arcamone M., Iacono.

Attaccanti: Castagna, De Luise, Di Meglio A., D’Antonio, Trani.