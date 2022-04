Eccellenza. Ischia OK. Real Forio, il prezzo non è…giusto

Mancano due giornate alla fine della regular season. Sabato 16 e sabato 23 aprile le giornate decisive per i verdetti definitivi. Purtroppo bisogna attendere i recuperi di oggi pomeriggio tra Neapolis e Savoia (si gioca a Frattamaggiore) e di mercoledì prossimo tra Frattese e Barano per delineare delle ipotesi più credibili tra lotta in zona play-off ma soprattutto in zona play-out dove le squadre coinvolte sono ben cinque, di cui soltanto due (Mondragone e Maddalonese) possono virtualmente ritenersi al sicuro.

Per la zona salvezza, solo il finale della gara tra gialloneri napoletani e biancoscudati torresi può dare il via a tutte le ipotesi, con i possibili incroci sulla base degli ipotetici risultati dell’ultima giornata. Alla partita Neapolis-Savoia guardano anche i tifosi dell’Ischia, oltre che del Real Forio, ma con un certo distacco perché solo un miracolo potrebbe consentire a Bardet e compagni di piegare o arrestare semplicemente il cammino degli oplontini. A quel punto Iervolino ed i suoi dovrebbero rastrellare tutti i migliori roditori presenti sulla piazza isolana e indirizzare il nutrito pacco in polistirolo presso l’abitazione del patron La Peccerella. Nel calcio, si sa, tutto può succedere, ma ad essere realisti, specialmente quando “Ninja” Esposito è ritornato quello di tre mesi fa, le possibilità di uno stop del Savoia sono davvero bassissime.

Considerato che il comitato campano ha inserito questa sosta per consentire i recuperi, augurandoci che almeno le ultime due giornate si giochino in contemporanea, abbiamo fatto due conti, confrontando il cammino di Ischia Calcio e Real Forio dopo undici giornate del girone di ritorno con le prime undici dell’andata. I gialloblù nel girone di ritorno stanno viaggiando alla media di 2 punti per partita. Se confrontiamo la classifica dell’Ischia all’11a di andata e dopo altrettante gare del ritorno, la squadra di Iervolino ha conquistato 24 punti, 2 in più rispetto all’andamento d’inizio stagione.

Male il Real Forio che ha conquistato la miseria di 13 punti, che sono gli stessi inanellati nello stesso momento del girone d’andata. Una “fotografia” a tinte fosche che la dice lunga sull’andamento camaleontico della truppa foriana che non ha migliorato anche perché una squadra che subisce cinque sconfitte in casa dopo aver dominato la scena al “Calise” a metà girone d’andata (oltre al colpo grosso col Napoli United, successi illusori contro il derelitto Napoli Nord e col Savoia che era una giovanile), non può aspirare ad altro. Pensate che, nonostante una campagna acquisti assai importante, con la squadra letteralmente stravolta, con l’arrivo di calciatori top per la categoria, il capocannoniere è ancora…Gianluca Saurino che è andato via a novembre. Non è bastato raddoppiare (o quasi) il budget da parte della società. Una situazione a dir poco imbarazzante.

La media punti del Real Forio nel girone di ritorno è di appena superiore a uno a partita. Poco, troppo poco per evitare i play-out. Una media che la squadra di Flavio Leo può far lievitare in questi ultimi 180 minuti, andando a vincere sabato santo in casa del Mondragone e nell’ultima al “Calise” contro la Maddalonese. La sconfitta casalinga dei foriani nel recupero di mercoledì scorso contro la Frattese, ha fatto tirare un sospiro di sollievo proprio alle due casertane che saranno “arbitri “ del destino dei foriani in questi ultimi 180’. Alla penultima c’è Mondragone-Real Forio, all’ultima Real Forio-Maddalonese. I foriani sanno che tre punti potrebbero non bastare per evitare di giocare il play-out a Sant’Antonio Abate. Una ipotesi che nessuno vuole prendere in considerazione. Quattro punti dovrebbero bastare visto che gli abatesi all’ultima giornata saranno di scena al “Giraud”. Se S.Antonio e Real Forio a fine campionato dovessero terminare a pari punti, sarebbero i giallorossi di Criscuolo a giocarsi lo spareggio in casa per una migliore differenza reti negli scontri diretti (4-0 al “Varone”, 3-0 al “Calise).