Eccellenza. Ischia, “novanta” minuti per la triplice missione

Una triplice missione in novanta e più minuti di gioco: ritrovare la vittoria, tenere il vantaggio o possibilmente allungare sulle inseguitrici, tagliare una pretendente fuori dalla corsa per la prima posizione. Sono queste le premesse che avvicinano l’Ischia alla trentesima giornata del campionato. Il calendario dice cinque impegni al termine della stagione, la classifica risponde con un +4 per i gialloblù sull’Albanova. La squadra di Enrico Buonocore, reduce dal pareggio senza marcature sul suolo flegreo contro il Montecalcio, va alla ricerca del successo contro il Pompei, allenato da Giovanni Masecchia. Prosegue la preparazione del gruppo agli ordini dello staff tecnico, si lavora per arrivare pronti alla fondamentale gara di domenica pomeriggio.

Scontro diretto tra due delle migliori compagini del torneo: gli isolani sono sempre lì al vertice, i rossoblù inseguono a meno sei e con l’intenzione di vendicarsi per la sconfitta rimediata all’andata. L’eventuale vittoria avrebbe una valenza notevole per la capolista. Ottenere l’intero bottino significherebbe aver dimenticato completamente l’ultima trasferta, terrebbe alla giusta distanza le altre con conseguente riduzione di partite a disposizione e troncherebbe i sogni di gloria diretti dei prossimi avversari. Sarà weekend di fuoco, dunque, al Mazzella: si attende il pubblico delle grandi occasioni per spingere l’Ischia ai tre punti.

Il rendimento con le big – Gli uomini di Enrico Buonocore si esaltano maggiormente nei confronti con squadre di pari portata. Perché i gialloblù hanno finora dominato la scena, in un campionato comunque aperto? La risposta è nella continuità. Il rendimento di Simonetti e compagni contro le big è importante. Zero sconfitte, è il primo dato da evidenziare.

Ciò significa che l’Ischia domina, in qualunque contesto. Sette partite disputate tra Albanova, Casoria, Pompei ed Ercolanese: il bilancio parla di quattro vittorie e tre pareggi. Soltanto il team granata è riuscito nell’impresa di rallentare due volte la capolista, con lo stesso punteggio nelle due fasi del girone: 1-1. Con i viola, invece, sono arrivati due successi (4-0 al Mazzella, 0-3 al San Mauro). Tris ai biancazzurri all’andata tra le mura amiche, pari di carattere nella sofferenza dello Scalzone al ritorno. Con i rossoblù invece è andata in scena soltanto la partita del Bellucci: 2-3 il risultato finale. In ottica puramente statistica, l’Ischia negli scontri diretti ha messo a segno quindici reti: una media di due gol a gara. Soltanto cinque le marcature subite, di cui due su calcio di rigore. Sul terreno isolano si chiuderà il cerchio.