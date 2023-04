Eccellenza, Ischia. Mario Lubrano: ”180′ con il fiato sospeso, non possiamo vanificare il sogno”

Due punti di vantaggio sull’inseguitrice Casoria e il calendario che dice meno 180’ alla fine. Dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli United, l’Ischia è chiamata a reagire e farlo con la gara del prossimo weekend contro la Maddalonese. Il direttore sportivo Mario Lubrano ha così commentato l’ultima prestazione e il finale di stagione in casa gialloblù.

Partita amara con un finale ancora più amaro.

“Sì, sono quelle partite storte che nascono male e finiscono peggio. C’è stata tanta imprecisione da parte nostra, soprattutto nel primo tempo, cercando di finalizzare l’azione. Qualche occasione sprecata e mancanza di lucidità in qualche azione per l’ultimo passaggio o per la giocata vincente. C’è stata anche un po’ di sfortuna, il pallone nel finale non voleva proprio saperne di entrare in porta. Da evidenziare anche qualche errore arbitrale che secondo me c’è stato. Prima ho sentito che avete domandato del fallo in occasione del gol: secondo me quella è l’unica volta in cui l’arbitro ha preso la decisione corretta negli episodi della partita, non ho avuto la sensazione che su Trofa ci fosse fallo. Magari rivedendola mi sbaglierò.

Ci sono due errori eclatanti. Il primo è un calcio di rigore non fischiato su Mattera, lì il difensore ha aperto nettamente il braccio e Mattera è caduto in area di rigore. Ho sentito anche una spiegazione dell’arbitro che diceva che è stata accentuata la caduta, ma il fallo c’era. Fallo su Pastore? No. Il secondo errore è sul gol annullato nel finale. Lì l’1-1 avrebbe cambiato lo scenario perché il pareggio ci avrebbe permesso di essere a 4 punti dal traguardo. Invece ora siamo a 5 punti dallo stesso, mancano due partite e quindi bisognerà vincerle entrambe per essere sicuri. Non bisogna perdere la lucidità. Ci sta la rabbia di fine partita sempre nei limiti della correttezza, ripeto che non bisogna perdere la lucidità nei prossimi 180’, il destino è ampiamente nelle nostre mani”.

Non è detto poi che il Casoria le vinca tutte e due, all’ultima in casa ci sarà il Forio che potrà vendere cara la pelle.

“Lo spero. C’è anche il Savoia che ha bisogno di punti salvezza, sicuramente una grande piazza come Torre Annunziata è strano vederla in quella posizione di classifica. Farà di tutto per raccogliere punti nella gara col Casoria. Al di là di questo, vanno fatti i complimenti alla squadra viola per il campionato che sta disputando e per il lavoro che sta facendo. Complimenti alla società, allo staff e al gruppo. Noi abbiamo ancora il destino nelle nostre mani. Dovevamo vincere due partite, contavamo di farlo con Napoli United e Maddalonese. Ci toccherà vincere le ultime due”.

Siete rimaste in due a lottare per la vetta, ad agosto entrambe non avevano i favori del pronostico.

“L’ho detto più volte. Ci sono squadre che hanno fatto tanto per essere nelle posizioni di vertice. Il Pompei era la grande favorita, con una società forte che ha investito tanto, costruendo una grande squadra. Davanti ci sono tre club che hanno messo in campo idee, organizzazione, identità di gioco e calciatori giovani forti, meritano il percorso che stanno facendo. Merito al Casoria che ci sta dando filo da torcere fino all’ultima stagione. I risultati testimoniano che si tratta di un campionato in cui lottare fino alla fine. La Maddalonese ha perso col Saviano, nessuno si aspettava un successo contro l’Albanova. Stesso discorso per il Napoli United con tutti i problemi che ha, l’ho detto più volte che sarebbe stata la squadra più pericolosa per l’alta classifica se non avesse avuto delle difficoltà. Nonostante sia lontana dalla zona playoff ha fermato Albanova e Ischia in questo rush finale. Ripeto, è un campionato da giocarsi con sudore fino all’ultimo minuto, ci attendiamo altre due grandi partite in questo finale”.

Troppa frenesia e un po’ d’affanno per l’Ischia, forse la pressione è stata troppo alta?

“Forse nel primo tempo è così. Era una giornata importante, c’era una grande cornice di pubblico. C’era voglia di sentire questo stadio esplodere, una vittoria col Napoli United avrebbe chiuso il campionato. C’era questa frenesia fin dall’inizio, come se fossero le ultime battute della partita. Il primo tempo non mi è dispiaciuto, ne abbiamo fatti di migliori però c’è stato il nostro predominio, malgrado qualche loro opportunità. Serviva un po’ di lucidità nella finalizzazione. Nella ripresa, quel gol ha cambiato lo scenario. Loro si sono difesi, le problematiche che hanno li portano anche ad accusare un po’ di stanchezza nel finale. Ci siamo spinti in avanti, con gli spazi stretti era difficile mettere il pallone a terra e giocare con lucidità. Le occasioni ci sono state, però come ho detto all’inizio è stata una giornata storta. Ci sta la rabbia al triplice fischio, ma manteniamo la lucidità e pensiamo alla Maddalonese”.

Ci sono stati episodi disciplinari sulle panchine?

“Non ero in panchina. Penso sia stato espulso Massimo Buonocore, non so cosa sia accaduto alla fine. C’è un po’ di frustrazione per il mancato risultato positivo, tocca a noi riportare calma e fiducia nel gruppo perché ci sono ancora 180’ fondamentali per il nostro cammino. Questo percorso è stato strepitoso, ci sono tanti sacrifici dietro. È inutile rimarcare sempre le stesse cose. Non possiamo permetterci di vanificare tutto. Riacquistiamo lucidità, sono convinto che questa squadra vincerà il campionato”.

Nota di merito ai tifosi, sono stati il dodicesimo uomo in campo:

“Da qualche settimana, da quando abbiamo invocato una cornice di pubblico superiore, ci stanno dando grandi soddisfazioni. Con il Forio, con il Pompei, sono stati un fattore. Lo sarebbero stati anche contro il Napoli United, c’era un bel colpo d’occhio. Purtroppo è andata così, a me dispiace perché c’era un’attesa spasmodica per questa partita. Mi dispiace, li esorto a starci vicini per queste due settimane. Spero la festa sia solo rimandata al prossimo appuntamento in casa”.

Ci saranno limitazioni a Maddaloni per quanto riguarda la trasferta?

“Ho già parlato con la società granata, non ha a disposizione la struttura di Maddaloni. Stanno giocando ad Arienzo, è un campo simile a quello di Cardito. Tante squadre con difficoltà logistiche giocano ad Arienzo. In una di queste partite ci sono state delle problematiche nel settore ospiti, da circa due mesi è inagibile. Se si giocherà ad Arienzo, non ci sarà il pubblico ospite. La Maddalonese si è resa disponibile a cercare un altro campo nel casertano per permettere ai tifosi dell’Ischia di essere presenti. Attendiamo notizie”.

Qualche punto perso anche a causa degli arbitraggi?

“Mi vengono in mente tre gare condizionate dalla conduzione dell’arbitro. Uno contro il Napoli United, anzi se avesse dato il rigore anche qualcuno in più. Ad Ercolano sicuramente quel calcio di rigore ancora grida vendetta. E poi c’è anche la sfida con il Massa Lubrense dove c’era un rigore su Simonetti e poi il gol annullato a Scalzone. Questa è acqua passata, i valori hanno detto che l’Ischia è prima a due giornate dal termine e col destino nelle proprie mani. Gli episodi fanno parte della partita e tra questi ci sono anche quelli arbitrali. Li abbiamo commentati, ma non mi va di rimarcare quelli passati. Penso ai prossimi 180’ che saranno con il fiato sospeso, spero che ci porteranno a gioire”.