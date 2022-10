Una squadra votata all’attacco e con una sola meta, prestabilita all’inizio di ogni partita: ottenere l’intero bottino a disposizione. L’Ischia di Enrico Buonocore, attraverso il gioco e un’identità tattica definita, punta ad assestarsi definitivamente in vetta alla classifica del campionato. La prossima chiamata stagionale dei gialloblù sarà sul terreno del Massa Lubrense, formazione neopromossa alla ricerca di punti salvezza. Con i favori del pronostico dopo un avvio superbo, il team isolano arriva al Cerulli con l’intenzione di raccogliere la posta in palio. Confermarsi è un diktat quotidiano per il sodalizio di Pino Taglialatela, anche allo Stadio Cerulli si vedrà un gruppo che farà la partita.

Uno dei dubbi della vigilia è lo schieramento di partenza. Difficilmente lo staff tecnico farà a meno del 4-3-3, modulo consolidato e che ha consentito di trovare un equilibrio sostanziale. Come annunciato da Buonocore in conferenza stampa, mancherà Gemito che ha rimediato uno strappo muscolare durante la sfida col Givova Capri Anacapri. Tra i pali torna, dunque, l’esperto Mazzella. Il blocco difensivo, escludendo eventuali colpi di scena, sarà quello titolare del turno precedente: Di Costanzo e Chiariello a presidiare la zona centrale, con Florio a destra e Ballirano a sinistra. In ottica laterali, l’allenatore ischitano dovrà considerare due assenze pesantissime: il sempre valido Matarese e l’onnipresente Mattera. Ballirano, di conseguenza, potrebbe risultare un jolly per quanto concerne il tridente offensivo: il mister, infatti, potrebbe riservare la scelta di capitan Trofa indietreggiato sulla corsia.

Un ruolo non propriamente favorevole alle qualità del centrocampista che, tuttavia, bene ha fatto nel match di Coppa Italia contro l’Acerrana arginando un avversario (Spilabotte, ndr) insidioso. Una possibilità che Buonocore non tende a sconfessare e che potrebbe adoperare altresì a gara in corso. Matute sarà una certezza nel ruolo di play davanti alla difesa con l’obiettivo di rompere la manovra nerazzurra e far ripartire i suoi. La seconda incognita per il mister si riflette nel tridente. Il forfait di Mattera spinge a una considerazione: chi al suo posto? Il trainer isolano, in tal senso, potrebbe sfoderare una doppia carta dalla manica: De Luise o Pesce. Confermati, ovviamente, i 2/3 del pacchetto offensivo: il bomber Padin, disposto a ritrovare il gol, e il fantasista Simonetti.

Quindi, possibile volata tra il classe 1999 e l’unger 2003. De Luise rappresenta una certezza per quanto riguarda la categoria, ma è stato protagonista di una prova non brillante dal primo minuto in Coppa. Pesce, invece, è una giovane leva che ha dimostrato ampi margini di miglioramento. Intanto, due notizie positive arrivano per l’Ischia direttamente dall’infermeria: Arcamone e Starita tornano a disposizione e sono convocabili per la trasferta di Massa Lubrense. I gialloblù approderanno in esterna con qualche novità rispetto all’incontro col Capri e cercheranno di alimentare la fiducia del recente periodo.

I CONVOCATI

Portieri: Mazzella, Musella. Difensori: Ballirano, Buono, Chiariello, Di Costanzo, Florio. Centrali: Cibelli, De Simone, Matute, Patalano, Trofa, Arcamone K, Arcamone M. Attaccanti: De Luise, Padin, Pesce, Scalzone, Simonetti, Starita.

MASSALUBRENSE-ISCHIA sarà arbitrato da Lorenzo Corrado di Napoli. Assistenti: Giovanni Frisulli (Ercolano), Salvatore Tartaglione (Napoli)