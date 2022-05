Eccellenza. Ischia, il primo passo è quello giusto

Il primo passo è stato fatto. Quanto sia importante iniziare col piede giusto una nuova pagina sportiva dell’Ischia Calcio lo sanno i tifosi, gli appassionati, anche i semplici sportivi. La principale realtà sportiva dell’isola sta per passare di mano. Lo stiamo scrivendo da giorni e lo ribadiamo oggi, a maggior ragione dopo l’incontro avvenuto nella tarda mattinata di ieri tra il presidente Emanuele D’Abundo (tra l’altro amministratore unico della società) e l’imprenditore che ha mostrato interesse a rilevare il club.

Si tratta di una persona che rappresenta un gruppo imprenditoriale di respiro nazionale, che ha sponsorizzato realtà cestistiche nella massima serie ma che nel mondo del calcio dilettantistico non ha mai fatto investimenti, eccezion fatta per un’apparizione tre anni fa. L’imprenditore in rappresentanza di questo gruppo imprenditoriale molto solido, ieri ha avuto un primo approccio con l’attuale proprietà, che ha voluto innanzitutto conoscere di persona il presidente che ha portato avanti il discorso calcistico per quattro anni, per comprendere innanzitutto le motivazioni della cessione e per avere le idee più chiare sull’investimento da fare. Dopo un’oretta di discussioni e convenevoli, le parti si sono aggiornate all’inizio della prossima settimana, quando i professionisti delle due parti si incontreranno per stabilire il da farsi.

Per la soddisfazione di chi ha a cuore le sorti del club gialloblù, diciamo subito che l’impressione che si ricava da questo primo approccio tra le parti è positivo, per il semplice fatto che se da una parte c’è la voglia di contribuire al rilancio dell’Ischia Calcio, dall’altra si è mostrata una grande volontà di affidare a persone valide un “giocattolo” che, benché lontano dagli impianti sportivi, è stato trattato con estrema cura. E’ dell’altro ieri la notizia che tutti i tesserati gialloblù hanno ricevuto tutte le spettanze relative a questa stagione. Sotto questo punto di vista, D’Abundo ha dimostrato di tenerci comunque all’Ischia. Anche se non farà parte della società, voci di dentro assicurano che rimarrà legato ai colori gialloblù in qualità di sponsor. Del resto, il patron della Medmar anche ai tempi della D diede il suo contributo. L’uscita di scena sarà così meno drastica, il marchio della compagnia continuerà ad essere legato all’Ischia così come è stato ai tempi dell’ultimo campionato professionistico.

Si spera che altri imprenditori isolani seguano l’esempio di D’Abundo, collaborando alla prosecuzione dell’attività sportiva che di certo non può fermarsi all’Eccellenza. Sul giornale di ieri abbiamo parlato del ritorno di Peppe Borsò, un giovane imprenditore che ritornerebbe come dirigente (o sponsor) dopo quasi quindici anni, così come di Antonio Pinto che la sua parte in varie epoche l’ha sempre fatta. Così come auspicato da Pino Taglialatela in tempi non sospetti, la risposta di qualche altro imprenditore appassionato di calcio, di fronte alla volontà di questa importante azienda di investire nell’Ischia Calcio, potrebbe esserci e a quel punto davvero si potrebbe dire che finalmente anche l’isola risponde in maniera adeguata, come supporto ad uno sforzo economico che non è di poco conto benché si tratti di calcio dilettantistico.