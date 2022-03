Eccellenza. Ischia, il calendario ti sorride

Quando mancano sei giornate alla fine del campionato, quali sono gli impegni delle cinque squadre in lotta per i play-off? In realtà la lotta è ristretta a quattro, considerato che la Puteolana, con nove punti di vantaggio sulle seconde (e col Napoli Nord ancora da affrontare), può soltanto suicidarsi e dunque andrà a giocarsi lo spareggio-promozione con le prime classificate degli altri due gironi. In corsa ci sarebbero anche Albanova ed Ercolanese ma i punti di distacco tra i casalesi e i gialloblù (che si affronteranno all’ultimo turno) sono otto e non crediamo che siano recuperabili. Tuttavia nel calcio tutto è possibile ma il “rating” delle compagini che inseguono non lascia ben sperare in un aggancio alle prime posizioni. E non bisogna dimenticare che la quarta classificata dovrà dare uno sguardo agli altri due gironi visto che ai play-off accedono le due migliori quarte. Al momento l’Ischia è “dentro” essendo in vantaggio rispetto alla pari classifica del girone A.



Calendario alla mano, l’Ischia ha le carte in regola per chiudere in un posto utile alle spalle della Puteolana. Tutti sperano che sia il secondo, tenuto conto che lo scontro diretto col Napoli United si giocherà al “Mazzella” e che i gialloblù effettueranno una trasferta in meno rispetto alle concorrenti visto che alla terz’ultima si andrà a Barano. Dopo il derby casalingo col Real Forio che nasconde delle insidie così come la stessa partita di domenica prossima con la Maddalonese, perché si affronteranno squadre che hanno assoluto bisogno di muovere la classifica. L’Ischia inoltre spera che all’ultima giornata l’Albanova sia ormai aritmeticamente fuori dai giochi per evitare di affrontare una squadra bisognosa di fare risultato.

Il Real Forio fino alla fine potrà diventare un osso duro per tutti e indirettamente può dare una mano all’Ischia perché non va dimenticato che i biancoverdi di Leo fra due giornate ospiteranno la Frattese che a sua volta sabato sarà ospite del Savoia. In queste restanti sei giornate, chi ha tre punti praticamente già in casella sono Napoli United e Frattese (scontro diretto previsto al “Vallefuoco” alla ventiquattresima) visto che Maradona & Co. sabato a Monte di Procida non dovrebbero avere problemi a fare bottino pieno, così come i nerostellati all’ultima giornata. Curioso notare come il Savoia, dopo i big-match contro Frattese (fuori) e Ischia (in casa), dovrà vedersela con quattro squadre in lotta per la salvezza, con Mondragonese in casa alla terz’ultima, Maddalonese al “Cappuccini” e infine Sant’Antonio Abate al “Giraud”.

Dunque sta per partire il rush finale. Causa…Verona-Napoli (non ci sono altre spiegazioni), tutte le squadre ospitanti giocano il sabato o la domenica mattina. L’unica che scenderà in campo domenica pomeriggio (con mezz’ora d’anticipo sull’orario federale, ovvero alle 14.30) sarà l’Ischia che ospiterà la Maddalonese. Un’Ischia che sarà a conoscenza di tutti gli altri risultati.