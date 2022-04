Eccellenza. Ischia, è una partita…doppia

È arrivato il grande giorno di Ischia-Napoli United. Due squadre che si stanno giocando la terza posizione ma che hanno ancora qualche speranza di agguantare la seconda. Dunque occhi in campo e radiolina (smartphone, pardon) attaccata all’orecchio, come succedeva una volta. Se l’Ischia sarà carica come lo è stato giovedì pomeriggio il suo allenatore, quando ha espresso con categoricità il suo pensiero sul momento della squadra e sulla partita odierna, beh, non ci sarà alcun dubbio: i tre punti non sfuggiranno. Iervolino, partendo da lontano, ha via via messo tutto sul tappeto, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. Considerato l’immediatezza della partita, probabilmente è andato anche oltre.

Certe sfumature, determinate esternazioni, le si apprezzano meglio a cose fatte: nel calcio si sa che oggi è bianco e domani è nero e per questo motivo restare più abbottonati a volte è consigliabile, specialmente in un ambiente carico di aspettative. Tuttavia, in un momento in cui Iervolino si sente più Mourinho che Sarri, padrone assoluto della situazione, che avverte determinate pressioni, è anche giusto che ad un certo punto esca allo scoperto, snocciolando cifre, numeri e quant’altro che possono anche servire a caricare la squadra, così come lo stesso ambiente. Siamo alla vigilia di una partita di fondamentale importanza per l’Ischia e per determinate ulteriori disquisizioni ci sarà tempo.

Si ritorna in campo dopo la pausa per consentire i recuperi. Almeno le ultime due giornate (facendo i dovuti scongiuri), si giocheranno in contemporanea. Iervolino ha tutti a disposizione tranne il baby Pesce che comunque da tempo è stato messo nel dimenticatoio. L’Ischia giocherà con la migliore formazione possibile. Un undici consolidato da quasi tre mesi nel quale il tecnico cambia qualcosa in base alle indisponibilità o alle caratteristiche dell’avversaria. Ci sarà da correre e sudare contro un Napoli United molto fisico, che punta sulla duttilità di Ciranna e Cittadini in mediana, sulla corsa di Arario e Pelliccia, sull’affidabilità del portiere Giordano (l’ex) del centrale Akrapovic, sulla fisicità dell’avanti Schinnea che però in area si fa valere.

In panchina tanta qualità: da Navarrete a Barone Lumaga, da Giordano a Diakhaby. Per uno schieramento più omogeneo e pronto a controbattere colpo su colpo, Iervolino si rivolgerà quasi certamente a Pistola che giocherà alto per dare una mano al centrocampo in fase di non possesso. Si prevedono bei duelli a centrocampo, reparti che sanno proporre gioco ma anche favorire un buon filtro per la difesa. L’Ischia all’andata uscì sconfitta dal campo dei “Leoni” ma non demeritò, pagando un passaggio a vuoto. Il risultato di parità poteva starci. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. I gialloblù hanno denotato una crescita sotto tutti i punti di vista anche se nelle ultime due partite, i derby col Real Forio e di Barano, qualche atteggiamento non è piaciuto. Ci penseranno l’importanza della partita e il solito, caldo pubblico del “Mazzella”, a caricare a dovere Sogliuzzo e compagni. Queste sono partite che si vincono con pazienza, sfruttando l’episodio. I play-off attendono, tra realtà e sogno di chiudere alle spalle della Puteolana. [G.S.]

ARBITRO – Al “Mazzella” (ore 16.00) arbitrerà il signor Alessio De Cicco della sezione di Nola (assistenti Mistico di Torre del Greco e Pipola di Ercolano).

I CONVOCATI

Portieri: Mazzella, Di Chiara.

Difensori: Chiariello, Florio, Buono, Di Costanzo, Pistola, Muscariello.

Centrocampisti: Trofa, Montanino, Sogliuzzo, Cibelli, Conte, Iacono, Di Sapia, Arcamone G.G., Di Meglio N.

Attaccanti: Castagna, De Luise, Trani, Filosa, D’Antonio.