Eccellenza. Ischia e Real Forio, trasferte non impossibili

Una seconda giornata interessante, con banchi di prova importanti per diverse squadre. Un nuovo week-end del campionato di Eccellenza è ormai alle porte. Le squadra si apprestano a confermarsi o dimostrare di valere molto di più. L’Ischia, sul consunto sintetico di Ottaviano, contro il Saviano cerca il successo pieno dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa contro l’Ercolanese. Si gioca alle falde del Vesuvio e non a Saviano per l’indisponibilità del “Pierro”. La rinnovata squadra di Belmonte ha il morale altissimo per aver bloccato sul pareggio l’Albanova, dimostrando di essere un osso duro e davanti al proprio pubblico vorrà continuare a fare bene. Buonocore dovrà rinunciare all’infortunato Starita. In dubbio Mattera che nemmeno ieri si è allenato. Il Real Forio ha l’occasione per riscattarsi. Quello in programma domenica mattina a Monte di Procida è un vero e proprio scontro-salvezza. Sia i biancoverdi che il Montecalcio di Micallo all’esordio hanno subito una sconfitta.

Non proprio un inizio esaltante per il Pompei.

La corazzata allenata da Pasquale Borrelli ha aperto con una sconfitta contro l’Atletico Calcio il suo cammino stagionale. La compagine mariana cercherà il riscatto e la prima vittoria (tra campionato e coppa) ospitando il Virtus Volla Casoria di mister Perrella, vittorioso all’esordio sul Montecalcio. Discorso simile a quello dei rossoblù per il NapoliUnited. Gli uomini di Maradona sono incappati in una sconfitta, un 4-2 in trasferta per mano del Massa Lubrense, ed ora sono chiamati alla delicata sfida col Villa Literno, neopromossa ma con una rosa di primo livello. Primo scontro da due squadre vittoriose alla prima giornata, parliamo di Maddalonese e Massa Lubrense, che apriranno le sfide della domenica. L’Acerrana, dopo il punto conquistato con il Villa Literno, attende l’Atletico Calcio, in una sfida dall’esito incerto. Quello tra Savoia e Albanova è uno dei big-match della seconda giornata. Gli oplontini hanno conquistato i primi tre punti all’esordio a Forio, mentre i casalesi hanno frenato subito al debutto stagionale. Sfida inedita e dal pronostico aperto quella tra Sant’Antonio Abate e Givova Capri Anacapri. Il potenziale di entrambe è ancora da decifrare. Infine lo Sporting Club Ercolanese si presenta la proprio pubblico con la sfida a tinte granata col Pomigliano.

ZAZZARO AL MONTECALCIO

Il terzino sinistro Giovanni Zazzaro da tre giorni non fa più parte della rosa dell’Ischia Calcio che è alla ricerca di un suo sostituto. Zazzaro, liberato dalla società di Taglialatela, nella giornata di mercoledì si è accasato al Montecalcio. Il calciatore rischia di affrontare il Real Forio per la seconda volta nel giro di tre settimane.

GIUDICE: UNA GIORNATA A MONTI

Vincenzo Monti del Real Forio è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo. Il difensore fu espulso domenica scorsa nella prima di campionato contro il Savoia. Altri due squalificati per il girone A, entrambi del Napoli United: Manuel Gullari (due turni) e Pasquale Somma (una). Non ci sono provvedimenti relativi al derby di coppa tra Procida e Barano.

PELUSO (2006) AUTORIZZATO

Il presidente del C.R. Campania ha accolto l’istanza del Real Forio che ha richiesto il tesseramento previa autorizzazione ex art. 34 (partecipazione alle gare ufficiali di atleti infrasedicenni) del calciatore classe 2006 (nato il 27 ottobre) Vincenzo Peluso.