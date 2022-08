Eccellenza. Ischia e Real Forio, avvio davvero «tosto»

Debutto al “Mazzella” contro la S.C. Ercolanese, trasferta a Ottaviano contro il Saviano (il “Pierro” si sta finalmente rifacendo il look) e big-match a Fondobosso contro l’Albanova. Poi due trasferte consecutive: Savoia e Pomigliano. Avvio di campionato davvero “tosto” per l’Ischia, a differenza della scorsa stagione quando l’avvio fu più soft.

Eccezion fatta per il Saviano che lotterà quasi certamente nella parte destra della classifica, le altre avversarie dell’Ischia sono state allestite per primeggiare o per battersi per un posto nei play-off. Pompei-Ischia ci sarà alla tredicesima, quando le squadre saranno ormai più che rodate. Il primo derby stagionale si disputerà il 6 novembre al “Salvatore Calise”. I gialloblù chiuderanno il girone d’andata a Sant’Antonio Abate (11 dicembre), mentre il Real Forio effettuerà il giro di boa sul proprio terreno ospitando la Virtus Volla che ha piantato le tende in quel di Casoria.

Tutt’altro che agevole anche l’inizio di campionato del Real Forio che debutterà in casa contro il Savoia. Prima trasferta sul campo del Montecalcio (non si sa se a Monte di Procida), poi seconda casalinga contro la corazzata Pompei. Acerrana fuori e Napoli United in casa i successivi impegni della squadra di “Billone” Monti che alla settima avrà la possibilità di “vendicare” il match dei play-out contro il Sant’Antonio Abate.

QUI ISCHIA

L’Ischia aveva fatto richiesta di disputare in casa la prima di campionato ed è stata accontentata. Al “Mazzella” si parte con la neopromossa Sporting Club Ercolanese. «Sicuramente un inizio di campionato avvincente dove affronteremo alcune delle big di questo girone a partire dall’Ercolanese che, dopo aver vinto il campionato di Promozione, si è rinforzata e si presenterà da neopromossa solo sulla carta. Dopodiché trasferta insidiosa contro il Saviano», commenta Mario Lubrano. «La terza giornata è un appuntamento che coincide con la data del “centenario” – prosegue il d.s. gialloblù – contro una favorita del girone come l’Albanova che ha investito tanto. Seguiranno due trasferte consecutive contro squadre competitive che vanno a completare un inizio di campionato che darà risposte importanti».

QUI FORIO

Il d.s. biancoverde Vito Manna così commenta l’avvio di campionato del Real Forio: «E’ un avvio comunque difficile perché sappiamo che il campionato è competitivo e un po’ tutte le squadre sono organizzate. Personalmente non guardo molto il calendario perché penso che la nostra salvezza dovrà essere costruita nelle partite interne – spiega Manna –. Il “Calise” dovrà diventare il nostro fortino. Debutteremo sul nostro campo e questa è una buona notizia. Una occasione da sfruttare per avere lo spunto e iniziare col piede giusto. Sappiamo che la rosa va completata e a quel punto penso che potremo giocarcela con tutti».

A botta calda, il d.s. biancoscudato Palumbo già mette le mani avanti: «Giocare la prima sull’isola il 4 settembre (a Forio, ndr) per noi diventa un problema a livello logistico», afferma il d.s. del Savoia che ha vissuto la stessa esperienza nella passata stagione. «Secondo me sarà un campionato avvincente, tante le squadre competitive e ci sarà grande equilibrio, noi dobbiamo risolvere il problema del campo visto che finora il “Giraud” ci è stato negato», chiosa Palumbo.

LA PRESENTAZIONE

Al “Vanvitelli” di San Marco Evangelista, ad un tiro di schioppo dalla Reggia di Caserta, tanti volti noti del calcio campano ma anche qualche new entry che si affaccia con entusiasmo nella massima serie del calcio regionale. Tra gli ospiti presenti al tavolo, oltre al presidente degli allenatori campani Nino Scarfato e a quello dell’AssoCalciatori, Antonio Trovato, c’era Luigi Barbiero (storico riferimento del Dipartimento Interregionale) in rappresentanza della LND. «Che sia un campionato di Eccellenza in tutti i sensi», ha sintetizzato Barbiero. Il padrone di casa Carmine Zigarelli ha sottolineato che «fa piacere constatare che, oltre ai presidenti delle società, è presente anche qualche sindaco che ha accolto il nostro invito. Io definisco i presidenti “eroi silenziosi” per l’opera che svolgono. Senza presidenti non si può fare calcio ma anche senza amministratori perché l’impiantistica è importante». Il presidente del C.R. Campania sottolinea che «siamo ritornati alla normalità, per due anni è stata dura fare la presentazione in remoto, adesso siamo qui riuniti per presentare i calendari di un campionato che torna ai canoni classici, con due gironi. Ringrazio gli addetti del comitato per il lavoro svolto anche durante la chiusura del Comitato, ringrazio i presenti e buon campionato a tutti, che vinca il migliore!».

Dopo la premiazione delle squadre vincitrici dei gironi di Promozione che prenderanno parte all’Eccellenza 2022/23 (prima premiata, la Givova Capri Anacapri), e quelle di Eccellenza promosse in Serie D, si è finalmente passati alla stesura dei calendari. Le isolane non possono sorridere ma, come si suol dire da quando un pallone rotola su un rettangolo di giuoco, bisogna affrontarle tutte…