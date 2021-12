Eccellenza. Ischia, dopo la virata ci vogliono lupi di mare

Domani pomeriggio l’Ischia disputerà la quarta partita consecutiva al “Mazzella”, tra campionato e coppa. Archiviata la qualificazione in semifinale (il 5 e il 19 gennaio si affronterà la Virtus Campania, martedì le estrazioni dei Lotto determineranno chi giocherà la prima gara in campo esterno), i gialloblù si rituffano in campionato, dove troveranno acque ben diverse rispetto a quelle più “calme” di inizio campionato, quando prevedemmo subito vento in poppa ed infatti giunsero sei punti nelle prime due giornate. Il “meteo” però per domani mette al sicuro il vascello di Iervolino visto che, nonostante le assenze degli infortunati Pistola e Trani e degli squalificati Trofa e Montanino (senza contare i lungodegenti), è tranquillamente in grado di mandare a picco la barchetta battente bandiera Nuova Napoli Nord, che fa acqua da settembre e che finora ha sparato soltanto 3 colpi contro i 41 subiti. Ma ci riferiamo ai gol messi a segno dai partenopei perché in classifica non si sono mai mossi dallo zero, a differenza dei gironi A e C dove le ultime (V.Ariano e V.Cilento) un punticino pure lo hanno guadagnato.

Ma si sa che le partite vanno sempre giocate e per questo l’allenatore fa bene a tenere alta la tensione della ciurma, spesso richiamata in allenamento. All’andata l’Ischia rischiò seriamente di non vincere e gli sviluppi di quella partita, benché si trattasse della prima di campionato e certi valori erano solamente sulla carta, non devono essere dimenticati. Nel nuovo anno l’Ischia dovrà rinforzare la carena, assicurarsi che alberi e vele garantiscano la giusta tenuta perché nell’anno nuovo ci si dovrà confrontare subito una nave pirata, colorata di granata.

Stiamo parlando dell’Ercolanese che all’andata rappresentava più di un punto interrogativo ma che col passare delle giornate è risalita fino ai margini della zona play-out. Terza e quarta di ritorno contro Puteolana e Frattese, con il vantaggio del fattore campo in occasione della sfida casalinga contro la capolista. Sarà l’occasione per riscattare la beffa (per non dire altro) subita al “Conte”. Quando si giocherà a Frattamaggiore, bisognerà capire che “mari” ci si ritroverà a solcare in quel preciso momento. In casa nerostellata non è tutto oro quello che luccica. Dopo i tentativi di “abbordaggio” da parte di “pirati” locali (che poi hanno diretto la loro attenzione in mari più aperti come la Serie D), il comandante Floro Flores sta mantenendo la barra dritta nonostante qualche tentativo di ammutinamento della propria ciurma.

L’“armatore” e chi è deputato a decantare la gesta nerostellate, imperterriti alle spalle dei bucanieri della Solfatara, ovviamente non confermano ma voci di dentro parlano di ritardi nei rimborsi spese (leggi stipendi a pieno titolo). Insomma, finora qualche mugugno è stato sedato ma fino a quando potrà andare avanti questa situazione? Il mese di gennaio dell’Ischia, che comprenderà, come detto, anche andata e ritorno della semifinale di coppa, si concluderà al “Vigilante Varone” contro il Sant’Antonio Abate che all’andata a Fondobosso fece soffrire i gialloblù unicamente perché gli stessi decisero di sbloccarla a pochi minuti dalla fine dopo una sequela di bordate a salve o finite in acqua. Nelle ultime due settimane la società abatese, rendendosi conto di non poter evitare i play-out, ha effettuato una vera e propria rivoluzione, chiamando l’esperto Vincenzo Criscuolo in panchina e cambiando mezza squadra. Pertanto i gialloblù dovranno cercare di affrontare il dopo-virata da veri lupi di mare. In questi oltre tre mesi di “navigazione” si sono fatti un’idea di cosa li attende. Qualche dirimpettaia avrà qualche arma in più da utilizzare, qualche altra forse nemmeno la polvere da sparo e finanche chi possa innescarla… Un mese di gennaio, con sei partite “toste”, che si prospetta peggio del mese che sta per concludersi.

TORNEO NATALIZIO

Come riportato ieri, nella mattinata di mercoledì 22 dicembre, al “Don Luigi Di Iorio” di Testaccio, si disputerà un torneo natalizio a scopo benefico (il ricavato andrà alla Catena Alimentare). A partecipare saranno Barano, Real Forio, Lacco Ameno e Casamicciola. Abbiamo criticato l’assenza dell’Ischia ma il d.g. Taglialatela ci ha tenuto a precisare che agli organizzatori era stata proposta la partecipazione della Juniores rinforzata da qualche elemento della prima squadra, senza però ricevere alcuna risposta.