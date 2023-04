Eccellenza. Ischia, col Napoli United sarà gara vera …e al Mazzella si torna ai Distinti

Il verdetto potrà essere rimandato, ma la settimana è probabilmente quella cruciale. Con gli incastri giusti, la capolista potrebbe festeggiare il raggiungimento del traguardo con due giornate d’anticipo. Gli impegni delle inseguitrici, d’altra parte, sono abbordabili, non nascondendo qualche trappola: agguantare la Serie D già domenica sarà piuttosto complicato, serviranno infatti i passi falsi di Casoria e Albanova. In casa Ischia però non si fanno conti, si vola ad una quota bassa e si prosegue nella preparazione del prossimo match. Sull’isola arriverà il Napoli United, avversaria all’ultima spiaggia per quanto riguarda la corsa – divenuta improbabile nelle scorse settimane – ad un posizionamento in griglia playoff. I gialloblù si troveranno ad affrontare squadra reduce da risultati altalenanti: due vittorie, un pareggio e due sconfitte è il bilancio delle recenti uscite per i Leoni. Il rendimento degli ospiti nel girone di ritorno è stato largamente deludente, il 14 marzo inoltre si è ufficializzata anche la separazione da Maradona jr.

Per l’Ischia sarà gara vera e tutt’altro che semplice. I prossimi giorni potranno rivelarsi comunque decisivi per le fiammate conclusive della competizione. Con l’eventuale vittoria, pur con risultati non positivi dagli altri campi, la prima della classe manterrebbe il vantaggio sulla concorrenza e ipotecherebbe la promozione nel torneo dilettantistico riservato alle grandi. In termini di uomini, il gruppo ritrova Longo che ha scontato la squalifica rimediata nell’ultimo confronto del Mazzella e si candida ad essere uno dei protagonisti nel forcing di aprile. L’attaccante, nella consueta staffetta offensiva col collega Padin, risolutivo qualche giorno fa con una doppietta all’Arcoleo, va ad offrire una soluzione ulteriore ai suoi nella fase di possesso. Gli isolani sperano di potersi affidare ancora ai guizzi di Simonetti, in ombra contro Montecalcio e Pompei per una condizione non al top, ma in notevole spolvero nella trasferta di Acerra.

Un contributo importante arriva anche dalla panchina o da chi subentra a partita in corso. Brienza, elemento indiscusso e invidiabile per la categoria, si è dimostrato un’arma vincente al suo ritorno dopo l’infortunio. Bene l’impatto nella sfida ai rossoblù, superlativa la prova sul manto verde dei granata. E poi c’è la dilagante crescita dei giovanissimi. Mister Enrico Buonocore ha formato uno scacchiere dall’identità precisa, perfezionata con il lavoro dietro le quinte di Pino Taglialatela e Mario Lubrano. Il gruppo vive la settimana di lavoro in una bolla, tra la calma e la pazienza, fattori tanto richiesti dai piani alti. Domenica 2 aprile si tornerà al Mazzella, dove alle 16.00 ci sarà il fischio d’inizio dell’incontro con il Napoli United. C’è un solo imperativo per i gialloblù: superare l’ennesimo ostacolo di una stagione stratosferica per assicurarsi il pass verso la gloria.

Intanto, il club annuncia l’apertura dei Distinti: “Ischia Calcio comunica che, in occasione della gara interna di Domenica 2 Aprile 2023 contro il Napoli United, per i sostenitori gialloblù sarà disponibile anche il settore “Distinti”. L’apertura è stata concordata con il locale Commissariato di P.S. in assenza di tifoseria ospite, tenuto conto della prevedibile maggiore affluenza di spettatori.

INGRESSO EURO 5,00

Il biglietto d’ingresso è stato fissato in Euro 5,00 (anche per il settore “Distinti”). Sono esentati abbonati e minorenni. Sospesi accrediti e ingressi di favore, ad eccezione dei tesserati SSD Ischia Calcio e possessori di tessere FIGC e CONI. È possibile acquistare il biglietto nei punti di prevendita o come consuetudine direttamente allo stadio”.