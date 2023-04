Eccellenza. ISCHIA, CHIUDIAMOLA OGGI!

Due uscite al termine, 180’ (o anche e si spera meno) cruciali: bonus sciupato, non si potrà più sbagliare. È il giorno decisivo per l’appuntamento con la storia. Dopo la sconfitta interna con il Napoli United, per la capolista Ischia c’è l’ultima trasferta stagionale da affrontare. Si torna sulla terraferma per accantonare l’annata distante dal Mazzella. Si scenderà in campo al Comunale di Arienzo per sfidare la già salva Maddalonese.

In contemporanea, come stabilito dal Comitato Regionale per le battute conclusive del campionato, la prima inseguitrice Casoria sarà di scena al Papa per battagliare con il Savoia, in lotta per uscire dalle sabbie mobili dei playout e per rilanciarsi in classifica per la salvezza diretta. Le mancate ambizioni dei casertani, tuttavia, potrebbero rappresentare una seria minaccia per i gialloblù. Mentre a Cardito viola e Bianchi si contenderanno la posta in palio per alimentare gli obiettivi prefissati alla vigilia, il gruppo di Enrico Buonocore sarà costretto a conquistare il bottino in un confronto pieno di insidie. La Maddalonese, archiviato il discorso permanenza in categoria, non avrà pressioni e arriverà all’impegno scarica di responsabilità e tensioni. Dall’altra parte, la prima della classe dovrà mettere la partita sul binario favorevole per non incappare in tremendi e inaspettati scivoloni. Se al Papa dunque si lotterà per qualcosa di concreto, ad Arienzo soltanto l’Ischia avrà la vita calcistica da giocarsi. Per i granata infatti sarà l’ultima casalinga e, privi di pressioni dall’esterno, scenderanno sul manto verde in maniera del tutto tranquilla e liberi di testa.

La squadra di Buonocore avrà il dovere di aggredire subito il match e di cercare di incanalarlo nella giusta direzione. Il mister, anche in conferenza stampa, ha ribadito l’importanza dell’impegno: “Avevamo un bonus, l’abbiamo sprecato domenica perdendo in casa una partita che non mi aspettavo potesse succedere. È accaduto, abbiamo l’opportunità di rifarci. Sappiamo che sarà una gara non facile, anche se la Maddalonese è salva: dobbiamo andare lì con tanta determinazione, voglia ed entusiasmo”. E sulle pressioni pari allo zero per gli avversari: “Non dobbiamo pensarci, ma essere proiettati alla prestazione che abbiamo intenzione di fare. Pensare di andare lì e affrontare una squadra senza ambizioni significa non aver capito nulla. Non dobbiamo pensare a questo, ma a come affrontare l’impegno e a come ci siamo preparati nelle fasi di gioco, altrimenti dopo diventa problematico. In una partita come questa, l’unico pensiero è quello di fare ciò che è stato provato e che è stato fatto durante la stagione”.

L’Ischia potrebbe chiudere il discorso promozione già oggi con un successo esterno, qualora il Casoria non conquistasse la vittoria contro il Savoia. Altrimenti bisognerà attendere l’ultima giornata per decretare la vincitrice della competizione. E anche il turno finale riserverà una gara non semplice contro una squadra che non ha più nulla da chiedere alla sua annata: al Mazzella arriverà il Sant’Antonio Abate. Il Casoria chiuderà altresì tra le mura amiche, il destino metterà i viola davanti all’ostacolo Real Forio. I biancoverdi di Angelo Iervolino, dal canto loro, avrebbero la chance di arrivare alla trasferta del San Mauro con la salvezza già acquisita. In caso contrario potrebbero risultare alleati importanti per la capolista. 180’ di fuoco sull’asse Ischia-Casoria, futuri intrecciati e jolly tra le mani dei gialloblù.

Convocati: Portieri: Mazzella, Gemito; Difensori: Ballirano, Chiariello, Di Costanzo, Florio, Matarese, Pastore, Buono L.; Centrocampisti: Arcamone G.G., Arcamone M., Cibelli, Matute, Patalano, Trofa; Attaccanti: Brienza, Simonetti, Padin, Longo, Mattera

Arbitro: Giosuè Ambrosino di Torre del Greco; Assistenti: Roberto Infante di Castellammare di Stabia e Alfonso Rocco di Castellammare di Stabia