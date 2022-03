Eccellenza. Ischia chiamata all’impresa

Mattinata di fuoco per i gialloblù. Al “Papa” di Cardito, l’Ischia avrà un bel compito da sbrigare. Per fortuna ci sono due riferimenti, uno datato ed uno recente, per far alzare il livello di guardia della squadra di Iervolino. Il primo è il sofferto pareggio dell’andata, anche se va detto che di quel Mondragone è rimasto sì e no il cinquanta per cento, con i rimpiazzi che non sono riusciti a fare meglio dei fuoriusciti.

Come un cantiere che perde diversi capomastri che vengono rimpiazzati da apprendisti, bravi quanto si vuole ma pur sempre apprendisti. Il Mondragone resta una squadra di tutto rispetto, perché l’organico non vale certamente il sestultimo posto in coabitazione con la Maddalonese, anch’essa con tanta voglia di rivalsa. I play-out fanno paura a tutti, sono sempre una variante pericolosa al termine della stagione. Il secondo riferimento per l’Ischia è datato quindici giorni fa, quando a Cardito la Puteolana non riuscì ad andare oltre ad un pareggio. E la capolista non regalò nulla, cercò il risultato pieno ma trovò di fronte un undici ben messo in campo e determinatissimo. Ecco perché nel pre-partita Iervolino ci ha tenuto a sottolineare come l’aspetto mentale in questa trasferta (preparata nel migliore dei modi, con il ritiro il sabato sera) sia più importante di quello fisico e tecnico. La squadra, anche se non sarà al completo, una “quadratura” l’ha ormai trovata, determinati meccanismi funzionano.

Chi aspettava il gol da tempo, come ad esempio De Luise, si è sbloccato e ci sono tutti i presupposti affinché gli ischitani quest’oggi se la giochino per centrare un’impresa perché di impresa si tratterebbe. Andare a vincere su un campo di una squadra che comincia a vedere il terreno non più stabile sotto i piedi, avrebbe un valore doppio. L’Ischia stamattina deve scendere in campo senza pensare ai risultati degli altri campi, al successo in rimonta del Napoli United sull’Albanova che conferma quanto Maradona e i suoi credano fermamente nei play-off, a cosa potrà accadere in questa giornata. I conti, le analisi si faranno alle diciassette di oggi pomeriggio.

Iervolino ha recuperato Florio ma non Arcamone e Pistola, con quest’ultimo che si ferma proprio nel momento in cui stava riprendendo una condizione in grado di esprimersi sugli standard abituali. In più, mancherà ancora Trani che sconta la seconda giornata di squalifica. La formazione non di discosterà molto da quella vittoriosa col Neapolis, con Cibelli che potrebbe prendere il posto dell’esterno testaccese. In panchina ci sarà il ritorno di Nick Di Meglio. Ma chiunque scenderà in campo sarà chiamato a dare una ulteriore riprova che le tre vittorie di fila non sono arrivate per caso. Così come regalare un’altra soddisfazione ai tifosi che nemmeno oggi faranno mancare il loro sostegno.

ARBITRO – Mondragone-Ischia (ore 10.30), sarà diretta dal signor Marco Di Placido della sezione di Ariano Irpino (ass. Monaco di Sala Consilina e Gaeta di Nocera Inferiore).

I CONVOCATI

Portieri: Di Chiara, Mazzella.

Difensori: Florio, Di Costanzo, Chiariello, Buono, Muscariello, Iacono.

Centrocampisti: Sogliuzzo, Montanino, Trofa, Cibelli, Pesce, Di Sapia, Conte, Di Meglio N.

Attaccanti: Castagna, De Luise, Filosa, D’Antonio.