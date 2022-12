Eccellenza. Ischia, benvenuto Pastore

L’Ischia Calcio è lieta di comunicare l’arrivo del difensore Gabriele Pastore. Classe 1993, altezza 180 centimetri, Pastore arriva dall’Agropoli, squadra di vertice del girone B di Eccellenza. Il neo difensore gialloblù vanta un lunga militanza in serie D con squadre di grande tradizione come Gladiator, Battipagliese, Sarnese, Ercolanese e Pomigliano. Anagni, S.Maria del Cilento, Imperia e Formia le ultime esperienze di Pastore che si è subito messo a disposizione di mister Buonocore e fa parte dei convocati in partenza per il ritiro pre-partita in vista della gara di domenica pomeriggio a Sant’Antonio Abate. Benvenuto Gabriele!