Eccellenza. Ischia Calcio anti Ercolanese con tanti dubbi

Quale Ischia contro l’Ercolanese? Mentre il neopromosso club vesuviano ha finalmente risolto il rebus panchina dopo la separazione con Ignudi (di ieri sera la comunicazione ufficiale dell’arrivo di mister Salvatore Ambrosino), Enrico Buonocore ne ha più di uno riguardo l’undici da opporre ai granata nella prima di campionato in programma domenica al “Mazzella” (15.30). La squadra ieri ha lavorato al “Rispoli” per preservare il terreno di Fondobosso, reso pesante dall’abbondante pioggia caduta in nottata e mattinata. Il tecnico gialloblù ha provato varie soluzioni nei vari reparti. Iniziamo dalla difesa, in cui spiccava l’assenza di Chiariello (permesso per motivi personali).

Accanto a Di Costanzo ha agito Muscariello, con Florio regolarmente al suo posto. A sinistra Ballirano e non Zazzaro che ad oggi non dà determinate garanzie soprattutto in chiave prettamente difensiva. In mediana, accanto a Matute (con Trofa a destra), sono stati provati Arcamone e Cibelli. Entrambi sono in buone condizioni e scalpitano per scendere in campo nella prima di campionato davanti al pubblico amico. Buonocore come esterno destro dovrebbe confermare Mattera, autore di una buona prova contro il Real Forio.

A sinistra ha agito, come prevedibile, Simonetti che però nella seconda parte del test in famiglia è dovuto uscire in seguito ad un brutto scontro con Zazzaro (anch’egli a terra dolorante). Un ginocchio contro ginocchio che ha causato la sospensione della partitella per qualche minuto.

Oggi se ne saprà di più sulle condizioni dell’esterno offensivo ex Scafatese, sostituito da Starita. Al centro dell’attacco si sono alternati Scalzone e Padin. Il centravanti neo acquisto sta progressivamente guadagnando la condizione ma tutto sommato un tempo può reggerlo. L’argentino è uscito dall’infermeria ed ha una gran voglia di mettersi al passo dei compagni. Chi in infermeria c’è rimasto è De Simone. Il centrocampista sembrava sulla via del recupero ma un esame specialistico ha evidenziato una spina calcaneare che è la causa del fastidio alla pianta del piede. Un problema che si cura con il riposo e con terapie specifiche. L’ex Puteolana per domenica non sarà dunque arruolabile. Oggi pomeriggio penultima seduta e rifinitura domattina presumibilmente al “Mazzella”

ERCOLANESE: C’È AMBROSINO

Sarà dunque Salvatore Ambrosino (Squillante non si è accordato con la società) ad accomodarsi domenica pomeriggio sulla panchina del “Mazzella” per guidare la S.C. Ercolanese nella prima di campionato. «La S.C. Ercolanese è lieta di annunciare che Salvatore Ambrosino è il nuovo allenatore della Prima squadra – rende noto il club granata –. Ex calciatore professionista, tra le altre ha vestito le maglie di Savoia, Nocerina, Giulianova, Catanzaro e Grosseto. Negli ultimi anni si è messo in evidenza come uno dei tecnici più preparati del panorama calcistico. La carriera da allenatore inizia da secondo all’Aversa Normanna, ha poi vinto due campionati di Promozione e ottenuto ottimi piazzamenti in Eccellenza nei playoff con Monte di Procida, Virtus Carano, Puteolana (Serie D) e tre stagioni all’Afro Napoli prima di sedere sulla panchina della Frattese. Nell’ultima stagione ha guidato il San Giorgio in Serie D subentrando a campionato in corso».