Eccellenza. Ischia, adesso tocca a te…

Finalmente si ritorna al “Mazzella”. Per i gialloblù vittoria obbligatoria per continuare la corsa per i play-off. L’Ischia non ha alternative. Ormai la volata è cominciata e, quando mancano otto giornate al traguardo, si vedrà chi ha conservato le energie necessarie per mettere il muso davanti all’avversario. Energie fisiche ma soprattutto mentali perché ogni partita riserva delle insidie. Ormai la classifica è assai chiara: si passa dallo scontro diretto al confronto con la squadra in lotta per evitare i play-out o impegnata a guadagnarne la posizione più favorevole per giocare lo spareggio in casa. Eccezion fatta per l’Albanova, a cui mancano davvero tre o quattro punti per chiamarsi definitivamente fuori dalla mischia (anche se i casertani continuano a credere nei play-off e le due vittorie consecutive contro le isolane lo confermano), tutte le squadre hanno bisogno di “ossigeno puro” per i propri obiettivi.

Tra queste c’è il Neapolis che ha saputo guadagnarsi diciannove punti nonostante alla vigilia non tutti avrebbero firmato per l’attuale posizione di classifica. I napoletani, anche grazie ad un paio di importanti innesti fatti nel corso del mercato di riparazione, sono riusciti a non farsi risucchiare sul fondo e si batteranno fino alla fine per cercare di salvarsi sul proprio campo. La truppa cara al professor La Peccerella fa dell’agonismo la propria arma principale ma nel frattempo è cresciuta anche in qualità e per questo motivo si giustificano alcune prestazioni sopra le righe, compresa quella dell’andata contro l’Ischia che soffrì non poco la vivacità dei giallo-grigi. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, anche se a livello tecnico non ci sono stati stravolgimenti né da una parte né dall’altra.

L’Ischia dovrà tenere i ritmi alti fin dal primo minuto, mettere subito le cose in chiaro come si suol dire, e cercare di non far innescare i rapidi avanti avversari, come ha sottolineato lo stesso tecnico Iervolino nella conferenza dell’altro ieri. Per carità, non stiamo parlando di frombolieri da far stropicciare gli occhi ma onesti “manovali” della pelota che un corridoio libero lo sanno sfruttare, un pallone sporco in area lo sanno indirizzare. Dunque massima concentrazione e non sottovalutare gli avversari perché in questa fase del campionato i valori spesso vengono annullati da fattori che specialmente in queste categorie valgono più che in altre.

Iervolino, recuperando Cibelli, ha tutti a disposizione fatta eccezione per Arcamone e Gigio Trani che ha subito due giornate di squalifica. Comunque una perdita importante perché le caratteristiche di Trani non esistono in altri calciatori. L’undici iniziale dovrebbe essere quello schierato nelle vittoriose trasferte di Frattamaggiore e Sant’Antonio Abate.

ARBITRO – La gara del “Mazzella” (ore 15.00) sarà diretta dal signor Alfonso Alfieri della sezione di Nola (ass. Eliso di Castellammare e Santoriello di Nocera Inferiore).

I CONVOCATI

Portieri: Di Chiara, Mazzella.

Difensori: Florio, Di Costanzo, Chiariello, Buono, Muscariello, Pistola.

Centrocampisti: Sogliuzzo, Montanino, Trofa, Cibelli, Di Sapia, Iacono, Pesce.

Attaccanti: Castagna, De Luise, Filosa, D’Antonio.