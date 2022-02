Eccellenza. Ischia, adesso si fa dura. La Puteolana vince al Mazzella

Giovanni Sasso | Dopo essere usciti dalla coppa, di questo passo si rischia di abbandonare anche dalla zona play-off. Il Savoia batte di misura il Napoli United e stacca i gialloblù che perdono in casa contro la Puteolana. I flegrei, benché spuntati, dimostrano di valere il primato e lo rafforzano. Quindici partite fin qui giocate dai diavoli rossi della Solfatara, con dodici le vittorie e tre pareggi, con appena sei gol subiti. Giù il cappello di fronte alla corazzata di Sasà Marra che questa volta è riuscito a violare Fondobosso dopo i precedenti alla guida del Pianura, sempre decisi da episodi.

Il 2022 dell’Ischia è iniziato sotto una cattiva stella. Niente finale di Coppa Italia e sconfitta casalinga contro la Puteolana, per giunta con un misero golletto segnato nelle ultime tre partite ufficiali. Uno dei mali atavici dell’Ischia è riemerso in maniera preponderante. L’Ischia a volte non riesce a buttarla dentro nemmeno quando in piena area si ha spazio e tempo per la battuta, quando l’avversario ci mette del suo. Non ci riesce nemmeno da tre metri, colpendo il palo sugli sviluppi della stessa azione, sempre da due passi. E’ accaduto ieri al 95’, quando i gialloblù hanno prodotto l’ultimo sforzo per acciuffare il pareggio. Determinati limiti senza mercato non si possono correggere.

Eliminarli del tutto è impossibile, a meno che D’Abundo non riveda il suo progetto (altrimenti fra quattro mesi potrebbero pensarci altre persone che sarebbero interessate a rilevare la società, ma questo argomento sarà approfondito domani). La Puteolana ha fatto la partita che ci aspettavamo, di spessore e qualità. E’ venuta al “Mazzella” per vincere, dando un segnale alla concorrenza. Tuttavia la risposta dell’Ischia c’è stata: non era facile affrontare la quotata squadra flegrea dopo la cocente delusione di mercoledì. I gialloblù hanno iniziato la partita senza timore, cercando la via del gol ma rischiando in due occasioni, quando Gioielli è stato sfortunato, colpendo due volte i legni della porta difesa da Mazzella. Ha provato a far male con Sogliuzzo (schierato ancora come pivot) e Cibelli (preferito a Filosa), ma è chiaro che quando non si accende Castagna, negli ultimi sedici metri l’Ischia fa fatica a gonfiare la rete. Dopo il bel primo tempo, l’Ischia nella ripresa è andata subito sotto grazie ad un duplice errore difensivo. A nostro modo di vedere, prima o poi gli inserimenti di Fontanarosa, abile a “galleggiare” tra Florio e Montanino, avrebbero prodotto qualche danno. I gialloblù si sono involuti, col passare dei minuti la Puteolana ha avuto sempre più la consapevolezza di poter portare via i tre punti che sono divenuti certezza dopo la maxi-occasione sciupata dai padroni di casa che escono dal campo a testa bassa, tra una parte del pubblico che applaude e l’altra che contesta. “Fuori le palle”, recitava uno striscione, con le date “fatidiche” del 29 giugno 2021 e del 26 gennaio 2022. Noi aggiungiamo: fuori dalla circolazione (per lungo tempo) anche i colpevoli dell’indegna gazzarra scoppiata all’esterno dello stadio prima dell’inizio.

SCHIERAMENTI – Iervolino rinuncia a Filosa, inserendo Cibelli dall’inizio. Mazzella tra i pali, Florio e Buono terzini, Chiariello e Di Costanzo al centro. In mediana Arcamone con Cibelli e Trofa, Montanino largo a destra, Sogliuzzo centrale e Castagna sull’altra fascia. Marra risponde con Maiellaro in porta, terzini Balzano e Sica, centrali Rinaldi e Amelio. In mediana Marigliano con Fontanarosa e Grieco; Di Lorenzo a supporto di Gioielli ed Evacuo. Il tecnico flegreo deve fare a meno di Grezio e all’ultimo momento anche a Guarracino che va in panchina.

LA PARTITA – L’Ischia inizia col piglio giusto. Al 3’ Trofa riparte alla grande, assist per Sogliuzzo che con un controllo eccezionale supera Amelio e conclude ma Maiellaro riesce a respingere. 5’ dopo Puteolana pericolosissima: Balzano batte una punizione lungolinea, Gioielli in area dalla destra si inventa un gran tiro che si stampa sul palo a Mazzella battuto; la palla viene ripresa da Sica che da fuori area lascia partire un destro che si spegne non lontano dal montante. Al 17’ angolo dalla destra di Cibelli, all’altezza del primo palo Castagna prova a girare di testa ma il pallone si spegne sul fondo. Alla mezzora Cibelli pennella in area per Trofa che da posizione defilata calcia al volo mandando la sfera a lambire il palo. Sul capovolgimento di fronte Grieco innesca Gioielli che dal limite lascia partire un gran rasoterra di destro che sbatte sulla parte interna del palo e quasi colpisce l’altro montante. Al 34’ azione gialloblù sulla destra: Montanino serve Trofa che vede libero e appoggia a favore di Cibelli che è solo in area ma il destro “piazzato” è debole e Maiellaro para. Ancora Ischia 2’ dopo: Castagna entra in area ma invece di calciare o servire un compagno libero tenta il dribbling di troppo e perde palla.

Nella ripresa Marra effettua un doppio cambio. Catinali prende il posto di Marigliano in cabina di regia; un claudicante Evacuo lascia spazio a Di Giorgio che va a fare il centravanti. Al 4’ flegrei in vantaggio. Consueta battuta lunga di Rinaldi: il difensore da cinquanta metri pesca in area Fontanarosa che è in anticipo sui difensori isolani e di testa scavalca Mazzella che sbaglia i tempi dell’uscita. Al 12’ Trofa dalla sinistra serve Castagna in area che potrebbe concludere ma si fa anticipare da un difensore. Iervolino toglie Arcamone e inserisce Trani che va sulla sinistra mentre Castagna si sposta a destra. In mediana centralmente si sposta Montanino. Al 21’ tiro-cross di Castagna dalla destra che fa venire un brivido a Maiellaro: pallone sull’esterno della rete non lontana dall’incrocio dei pali. Marra richiama lo stanco Gioielli e inserisce Guarracino. Al 26’ Castagna dalla destra serve Sogliuzzo che nonostante l’ostruzione di Rinaldi riesce a insaccare ma l’arbitro annulla su segnalazione dell’assistente Orazio che probabilmente sbandiera un fuorigioco di rientro dell’autore dell’assist. Cibelli lascia il posto a De Luise. Sogliuzzo arretra di qualche metro. Al 34’ diagonale di Grieco dalla sinistra parato da Mazzella. Al 40’ ripartenza dell’Ischia: Castagna apre per Trani che mette al centro per il colpo di testa del bomber che però viene preso in controtempo e Maiellaro può controllare che la palla termini sul fondo. Al 45’ prolungata azione dell’Ischia con conclusione di Florio da oltre venti metri: pallone fuori. La Puteolana ha almeno tre ripartenze favorevoli per chiuderla ma la difesa dell’Ischia riesce sempre ad anticipare gli avanti granata. Al 50’ Ischia sfortunata ma anche imprecisa. Castagna riceve da Trani e dalla sinistra mette al centro: Filosa è solo ma Maiellaro respinge il tentativo dell’attaccante da pochi metri; la palla arriva a De Luise che colpisce il palo praticamente da tre metri. Ma non è finita perché c’è Pistola libero che ci mette il destro e non inquadra lo specchio della porta. E’ l’ultima, triplice occasione per l’Ischia che vede sfumare così la possibilità di evitare la sconfitta. All’orizzonte si stagliano le sagome di Ercolanese, Sant’Antonio Abate e Frattese, tutte in trasferta. Squadre in lotta per la salvezza e scontro diretto per i play-off. Un mese di febbraio decisivo per comprendere se sarà possibile puntare alla coda del campionato.

ISCHIA 0

PUTEOLANA 1

ISCHIA: Mazzella, Buono, Trofa, Di Costanzo, Chiariello, Arcamone (20’ st Trani), Castagna, Montanino, Florio (46’ st Pistola), Cibelli (32’ st De Luise), Sogliuzzo (43’ st Filosa). (In panchina Di Chiara, Muscariello, Pesce, Di Sapia, Conte). All. Iervolino.

PUTEOLANA: Maiellaro, Balzano, Sica, Marigliano (1’ st Catinali), Rinaldi, Amelio, Grieco (43’ st Petrarca), Fontanarosa, Evacuo (1’ st Di Giorgio), Gioielli (24’ st Guarracino), Di Lorenzo (9’ st De Simone). (In panchina Caparro, Sardo, De Rosa, Accietto). All. Marra.

ARBITRO: Cortale di Locri (ass. Vitiello di Torre Annunziata e Orazio di Frattamaggiore).

MARCATORE . 4’ s.t. Fontanarosa.

NOTE: angoli 3-2 per l’Ischia. Ammoniti Marigliano, Arcamone, Amelio, Trofa, Sogliuzzo, Grieco. Durata: pt 46’; st 51’. Spettatori 600 circa di cui 70 ospiti.