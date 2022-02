Eccellenza. Ischia, adesso sei fuori dai play-off

Puteolana 42; Savoia 34; Frattese 30; Napoli United e Ischia 29; Albanova 25. Abbiamo circoscritto a queste sei squadre la zona play-off del Girone B, con la capolista che ha ormai preso il largo grazie agli otto punti di vantaggio sulla seconda quando mancano dieci giornate alla fine della regular season. La vittoria in rimonta sui nerostellati, che domenica pomeriggio al “Conte” di Arco Felice avrebbero meritato ampiamente un pareggio, consente alla Puteolana di fare il largo e gestire un vantaggio tale che probabilmente alla vigilia nessuno avrebbe immaginato. Tutto gira per il verso giusto alla prima del girone che fra tre mesi si andrà a giocare gli spareggi con le prime degli altri due gironi. In zona play-off attualmente non c’è l’Ischia.

Al momento la discriminante è la sconfitta subita all’andata al “Vallefuoco” contro il Napoli United, oltre ad una migliore differenza reti e a un migliore attacco da parte della squadra di Diego Maradona Jr. L’ex “Afro” sabato prossimo riceverà il Real Forio, mentre l’Ischia (nella seconda di tre trasferte di fila) domenica mattina allo stadio “Ianniello” affronterà una Frattese ferita che cercherà di rialzarsi subito in attesa di giocare mercoledì 16 febbraio il recupero in programma a Sant’Antonio Abate.

Due appuntamenti ravvicinati importantissimi per la squadra degli ex gialloblù Masecchia e Armeno (senza dimenticare il preparatore atletico De Maio) che comunque deve fare la corsa sul Savoia per terminare il campionato in una posizione favorevole in vista degli spareggi (a lato pubblichiamo il regolamento per esteso).

Dunque a tutt’oggi i gialloblù devono colmare un ritardo rispetto a Savoia e Frattese, con la possibilità immediata di guadagnare una posizione visto lo scontro diretto di domenica mattina sul campo dei nerostellati. Le altre sfide-verità saranno equamente distribuite tra Fondobosso e campo esterno visto che il Napoli United dovrà venire sull’isola (penultima giornata, 10 aprile) e che i gialloblù si dovranno portare al “Giraud” (22a giornata, 20 marzo). Farà bene l’Ischia a cercare di riprendersi il terzo posto ma nel frattempo deve fare attenzione a non perdere il quarto che pure dà la possibilità di giocarsi i play-off, naturalmente in un contesto logistico diverso. Considerato che agli spareggi vi accedono le due migliori quarte dei due gironi, l’Ischia deve darsi una “sveglia” e ritornare ad avere il ritmo del girone d’andata perché le altre due quarte dei gironi A e C hanno rispettivamente 30 punti (Audax Cervinara) e ben 36 punti (Agropoli).

Riprendendo un servizio pubblicato due mesi fa sullo stesso argomento, più passano le giornate di campionato e più viene avvalorata la tesi che il girone salernitano è il più tosto in assoluto. Quindi quelle che restano sono dieci giornate in cui bisognerà trarre il massimo, non fallendo soprattutto gli appuntamenti casalinghi